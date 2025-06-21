Еще один популярный украинский актер пополнил ряды ВСУ

Алексей Воротников мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

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Украинский актер пополнит ряды ВСУ / Коллаж Главред, фото Instagram/alex_vorotnickow

Кратко:

В каких фильмах сыграл Алексей Воротников

Как он сообщил новость о мобилизации

Еще один популярный украинский актер театра и кино Алексей Воротников мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом культурный деятель сообщил на своей странице в Instagram.

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"Этот день настал. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку", - написал Воротников.

Он также опубликовал фото в военной форме, где его поддержали его друзья и подписчики.

Актер снялся в нескольких кинолентах. В частности, в портфолио у Воротникова роли в украинских телесериалах "Провинциал", "Чужие грехи", "Сага", а также опыт в театре.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

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