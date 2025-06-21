Еще один популярный украинский актер пополнил ряды ВСУ

Кратко:
- В каких фильмах сыграл Алексей Воротников
- Как он сообщил новость о мобилизации
Еще один популярный украинский актер театра и кино Алексей Воротников мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом культурный деятель сообщил на своей странице в Instagram.
"Этот день настал. Присоединяюсь в ряды ВСУ. Друзья, открываю банку. Необходимые вещи на первое время. Надеюсь на вашу поддержку", - написал Воротников.
Он также опубликовал фото в военной форме, где его поддержали его друзья и подписчики.
Актер снялся в нескольких кинолентах. В частности, в портфолио у Воротникова роли в украинских телесериалах "Провинциал", "Чужие грехи", "Сага", а также опыт в театре.
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