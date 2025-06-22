Назарий Гусаков, которого подозревают в мошенничестве, выехал из Украины - Зеленский

Правоохранители устанавливают местонахождение Назария Гусакова и все сопутствующие обстоятельства.

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Львовянин Назарий Гусаков, которого заподозрили в махинациях, выехал из Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, instagram.com/nazarirazan

Ключевые тезисы Зеленского:

Больной СМА Назарий Гусаков выехал из Украины 13 июня

Местонахождение мужчины, которого подозревают в мошенничестве, устанавливается

Продолжаются проверки данных о собрании

Львовский активист Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), 13 июня выехал с территории Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие обстоятельства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства назвал ситуацию с благотворительными сборами на лечение Назария Гусакова "крайне неприятной" и такой, что может дискредитировать институт волонтерства в Украине.

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"Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе", - отметил Зеленский по итогам доклада министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По предварительным данным, для сбора средств было использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и ряд цифровых сервисов. В то же время продолжается идентификация потенциальных пострадавших.

"Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства. Очень важно - восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - подчеркнул президент.

Также Клименко доложил Зеленскому о действиях подразделений Национальной гвардии Украины на передовой, в частности об эффективном использовании ударных дронов в боевых условиях. Президент подчеркнул, что еще одной темой доклада стало противодействие криминальным группировкам, которые имеют связи с российским криминалитетом и так называемыми "ворами в законе".

Скандал с Назарием Гусаковым - что известно

Как сообщал Главред, 17 июня 31-летнего активиста с диагнозом СМА Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве. В соцсетях начали появляться скриншоты его личных сообщений, где он называет пожертвования "подпиской на Нетфликс", а также использует одни и те же фото для подтверждения различных расходов и не предоставляет отчеты.

Журналист Денис Бигус, который ранее поддерживал Гусакова, назвал ситуацию "тревожной" и призвал к объяснениям. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что город предоставлял Назарию бесплатные препараты в рамках программы на 3,5 млн грн.

После волны запросов в его телеграм-канале появилось сообщение: "Если все получится, то на эвризде, по крайней мере в этом году собирать больше не придется. Останется только реабилитационные процедуры и препараты".

Позже он признал, что не имел опыта ведения отчетности и не сохранял чеки за расходы, связанные с лечением. В комментарии Суспильному Гусаков отрицал любые обвинения в злоупотреблениях.

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Кто такой Назарий Гусаков? Назарий Гусаков - 31-летний львовянин, который с детства живет со спинальной мышечной атрофией (СМА), редким генетическим заболеванием, постепенно поражающим мышцы, ответственные за движение, глотание и дыхание. Диагноз ему поставили в 1 год и 2 месяца. До 6 лет он еще мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но с возрастом болезнь привела к нарушению опорного аппарата, и сейчас он может двигать только головой и пальцами рук. Он единственный взрослый украинец, который открыто рассказывает о своей жизни с СМА, публикуя сообщения в соцсетях и давая интервью. Гусаков активно привлекал общественность к сбору средств на лечение, в частности на дорогие препараты, поскольку якобы получал ограниченное количество лекарств. Однако в июне 2025 года он оказался в центре скандала из-за подозрений в непрозрачном использовании собранных средств. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование одних и тех же фотографий для подтверждения расходов и возможные связи с онлайн-гемблингом. Гусаков отрицает обвинения в мошенничестве, объясняя, что средства со сборов использовал не только на лекарства, но и на реабилитацию и бытовые нужды. Он также отметил, что часто покупал лекарства неофициально, чтобы сэкономить, и не всегда имел чеки в подтверждение расходов.

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