Назарий Гусаков, которого подозревают в мошенничестве, выехал из Украины - Зеленский

Ключевые тезисы Зеленского:
- Больной СМА Назарий Гусаков выехал из Украины 13 июня
- Местонахождение мужчины, которого подозревают в мошенничестве, устанавливается
- Продолжаются проверки данных о собрании
Львовский активист Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), 13 июня выехал с территории Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие обстоятельства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства назвал ситуацию с благотворительными сборами на лечение Назария Гусакова "крайне неприятной" и такой, что может дискредитировать институт волонтерства в Украине.
"Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе", - отметил Зеленский по итогам доклада министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
По предварительным данным, для сбора средств было использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и ряд цифровых сервисов. В то же время продолжается идентификация потенциальных пострадавших.
"Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства. Очень важно - восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - подчеркнул президент.
Также Клименко доложил Зеленскому о действиях подразделений Национальной гвардии Украины на передовой, в частности об эффективном использовании ударных дронов в боевых условиях. Президент подчеркнул, что еще одной темой доклада стало противодействие криминальным группировкам, которые имеют связи с российским криминалитетом и так называемыми "ворами в законе".
Скандал с Назарием Гусаковым - что известно
Как сообщал Главред, 17 июня 31-летнего активиста с диагнозом СМА Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве. В соцсетях начали появляться скриншоты его личных сообщений, где он называет пожертвования "подпиской на Нетфликс", а также использует одни и те же фото для подтверждения различных расходов и не предоставляет отчеты.
Журналист Денис Бигус, который ранее поддерживал Гусакова, назвал ситуацию "тревожной" и призвал к объяснениям. Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил, что город предоставлял Назарию бесплатные препараты в рамках программы на 3,5 млн грн.
После волны запросов в его телеграм-канале появилось сообщение: "Если все получится, то на эвризде, по крайней мере в этом году собирать больше не придется. Останется только реабилитационные процедуры и препараты".
Позже он признал, что не имел опыта ведения отчетности и не сохранял чеки за расходы, связанные с лечением. В комментарии Суспильному Гусаков отрицал любые обвинения в злоупотреблениях.
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Кто такой Назарий Гусаков?
Назарий Гусаков - 31-летний львовянин, который с детства живет со спинальной мышечной атрофией (СМА), редким генетическим заболеванием, постепенно поражающим мышцы, ответственные за движение, глотание и дыхание. Диагноз ему поставили в 1 год и 2 месяца. До 6 лет он еще мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но с возрастом болезнь привела к нарушению опорного аппарата, и сейчас он может двигать только головой и пальцами рук. Он единственный взрослый украинец, который открыто рассказывает о своей жизни с СМА, публикуя сообщения в соцсетях и давая интервью.
Гусаков активно привлекал общественность к сбору средств на лечение, в частности на дорогие препараты, поскольку якобы получал ограниченное количество лекарств. Однако в июне 2025 года он оказался в центре скандала из-за подозрений в непрозрачном использовании собранных средств. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование одних и тех же фотографий для подтверждения расходов и возможные связи с онлайн-гемблингом.
Гусаков отрицает обвинения в мошенничестве, объясняя, что средства со сборов использовал не только на лекарства, но и на реабилитацию и бытовые нужды. Он также отметил, что часто покупал лекарства неофициально, чтобы сэкономить, и не всегда имел чеки в подтверждение расходов.
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