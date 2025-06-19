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Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно

Руслана Заклинская
19 июня 2025, 00:50
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Львов регулярно обеспечивает Гусакова жизненно важными лекарствами бесплатно с июня 2024 года.
Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно
Назария Гусакова обвиняют в мошенничестве со сбором средств / Коллаж: Главред, фото: t.me/razanSMA

Главное:

  • Назарий Гусаков живет с редкой болезнью СМА и проводит сборы на лечение
  • Пользователи соцсетей начали сомневаться в прозрачности сборов
  • Гусаков прямо обвинения не опроверг и не подтвердил

В социальных сетях разгорелся громкий скандал вокруг 31-летнего львовянина и активиста Назария Гусакова, который уже несколько лет собирает средства на лечение тяжелой наследственной болезни - спинальной мышечной атрофии (СМА). Пользователи платформы X (бывший Twitter) начали высказывать подозрения относительно непрозрачного использования благотворительных взносов. Об этом пишет издание Грунт.

Кто такой Назарий Гусаков

Назарий - общественный активист и автор Telegram-канала "Ограниченный без ограничений", известный публичными выступлениями на темы доступности, инвалидности и прав человека. Он живет со СМА - тяжелым генетическим недугом, который постепенно парализует мышцы, ответственные за движение, дыхание, глотание.

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Диагноз мужчине поставили в детстве - в 1 год и 2 месяца. До 6 лет Назарий еще мог сидеть и поднимать руки, однако впоследствии болезнь прогрессировала. Сейчас мужчина способен двигать только головой и пальцами рук. Для поддержания жизненных функций ему необходимо ежемесячно принимать дорогостоящие препараты, отмечал Назарий.

По его словам, ежемесячная "экономная" терапия стоит около 5 тысяч евро. Часть расходов покрывает Львовский городской совет. Например, в 2024 году было выделено 3,5 млн грн. Впрочем, как утверждает сам Назарий, государственной помощи недостаточно - поэтому он вынужден регулярно обращаться к общественности с просьбой о финансовой поддержке.

В чем суть обвинений

Скандал вспыхнул в Twitter (X), где пользователи начали массово высказывать сомнения относительно добропорядочности собрания Гусакова. Пользователи соцсетей обратили внимание, что Назарий в течение длительного времени собирает средства на лечение, однако не предоставляет четких финансовых отчетов об их использовании.

В частности, распространяются скриншоты из частных сообщений, где Назарий в ответ на просьбу предоставить отчет пишет: "Относительно сборов: у меня фактически не сбор. Это постоянная поддержка мне от неравнодушных людей для помощи в моей непростой жизни, типа как подписка на Нетфликс. Сейчас найду чек исключительно для вас в виде исключения".

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно
Ответ Назария на просьбу предоставить отчет / Фото: скриншот

Некоторые пользователи также заметили, что Назарий использовал одинаковые фотографии для подтверждения различных покупок лекарств, что вызвало дополнительные сомнения. Кроме того, обнаружено, что ранее он был активным на покерных форумах, увлекался ставками и сам публиковал сообщения об этом в соцсетях.

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно
Назарий несколько раз использовал одно и то же фото / Фото: скриншот

Также пользователи обратили внимание, что в отчетах Назария Гусакова фигурировали переводы средств на счет физического лица с формулировкой "на лекарства". По предположениям в сети, это могло быть прикрытием для обменных операций и последующего вывода пожертвований на криптовалютный кошелек.

По неофициальным данным пользователей, именно на этом кошельке могли аккумулироваться средства на сумму около 2,7 миллиона долларов США.

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно
Назарий переводил средства на счет физлица "на лекарства" / Фото: скриншот

Комментарий Дениса Бигуса относительно скандала

Журналист-расследователь и руководитель Bihus.Info Денис Бигус публично прокомментировал ситуацию вокруг Назария Гусакова в своем Facebook. Он назвал ее "стремной" и выглядящей (неценз. плохо - Главред). Он признал, что ранее поддерживал Гусакова, поскольку история молодого человека с тяжелым диагнозом казалась искренней, а обращения о помощи - настоящими.

"Мы постили посты ему в помощь. Как и многие люди и медиа. Я с несколькими говорил - все (неценз. в шоке - Главред)", - написал он.

Журналист отметил, что на момент, когда редакция Bihus.Info присоединилась к поддержке, история Гусакова казалась вполне правдивой: "Конкретно по Назарию - наличие у него смертельной и неизлечимой болезни сомнений не вызывало... Заподозрить человека со смертельной неизлечимой болезнью в скамеечке - ну, это морально довольно сложный шаг. Отписать ему "а ну докажи, что точно умрешь"? На это никто из тех, кто его поддерживал, оказался не способен. И если честно, я не готов их обвинять".

Впрочем, после волны сообщений в соцсетях с упреками об отсутствии финансовой отчетности, повторное использование фото и намеки на нецелевое использование средств, Бигус признал, что ситуация выглядит крайне тревожно.

"У меня этих ответов все равно нет. Как нет и у всех, кто поддерживал Назария. Теперь все ждем их. Мои Назарию написали, он пообещал предоставить все исчерпывающе и полностью. Будем ли мы (и я) чувствовать себя глубоко (неценз. обманутыми - Главред) на доверии и желании помочь, если ответы у Назария не найдутся - да. Как и многие другие люди", - отметил Бигус.

Сейчас журналист отметил, что команда Bihus.Info обратилась к Гусакову с просьбой предоставить объяснения и документы. Тот пообещал все показать в ближайшее время.

Что говорит мэр Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что город обеспечивал Назария Гусакова жизненно необходимыми препаратами. По его словам, в 2023 году Львовский городской совет заключил меморандум с фармацевтической компанией "Рош Украина".

С июня 2024 года Назарий стал первым взрослым львовянином, который бесплатно получает этот препарат. Ежемесячно он получает по 3 флакона лекарств в соответствии с рекомендациями медиков.

Город выделил 3,5 миллиона гривен на лечение Назария, а часть упаковок предоставляет производитель в рамках договоренностей. Выдача препарата происходит через поликлинику, где пациент должен регулярно проходить обследование. Садовый добавил, что в последний раз Назарий должен был пройти повторную экспертизу для корректировки дозировки, но этого до сих пор не сделал.

Мэр открыто признался, что после старта программы надеялся, что публичные сборы средств прекратятся. Однако сбор финансов был возобновлен. Сам Назарий объясняет это тем, что ему нужны дополнительные средства на реабилитацию, массажи, средства ухода и другие расходы, которые не покрываются программой города.

Позиция Назария Гусакова

Сейчас Назарий Гусаков не подтвердил и не опроверг обвинения по сбору средств на лечение. В ответ на волну критики в соцсетях относительно прозрачности сборов средств на лечение, львовянин Назарий Гусаков опубликовал в своем Telegram-канале пост.

"Пожалуйста, не донатьте мне, если вы считаете "мои миллионы". Я благодарю тех, кто поддерживает меня просто так. Спасибо городу и моим врачам. Часть препаратов мне дает город. Это результат многих лет борьбы", - написал Назарий.

Впоследствии он добавил, что если все удастся, то на препараты "по крайней мере в этом году" больше собирать не придется, останутся только расходы на реабилитацию и другие препараты. В то же время ни одного сообщения, которое бы опровергло обвинения, Назарий не предоставил по состоянию на 19 июня.

Украинские активисты - новости по теме

Как сообщал Главред, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. По словам очевидцев, перед нападением Ганул пытался убежать. Стрелок произвел два выстрела и скрылся.

Вскоре в Одессе задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула. Его схватили во время спецоперации СБУ и Нацполиции, в квартире нашли оружие. По данным СБУ, подозреваемый - дезертир.

Кроме этого, 1 мая на активиста и волонтера Сергея Стерненко совершили покушение с огнестрельным оружием. Нападающую задержала СБУ. Стерненко получил легкое ранение, угрозы жизни нет. СБУ подтвердила покушение и обнародовала фото задержанной.

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