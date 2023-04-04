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"Войну начали украинцы": во Львове прихожане УПЦ МП набросились на активистов с оскорблениями

4 апреля 2023, 12:55
Поклонницы РПЦ в Украине доказывали, УПЦ МП якобы никак не связана со страной-агрессором.
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Прихожане УПЦ МП оскорбляли активистов во Львове / Скриншот

Во Львове произошел скандал на религиозной почве. Прихожане УПЦ МП возле одной из церквей начали обвинять украинцев в том, что это они начали войну.

После серии громких скандалов с участием представителей Московского патриархата активисты вышли с пикетом к стенам Свято-Владимирской церкви УПЦ МП в Сиховском районе, пишет Dailylviv.

Одна из участниц пикета требовала запретить деятельность филиала РПЦ в Украине. При этом на нее с упреками набросились прихожане Московского патриархата.

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Поклонницы РПЦ в Украине доказывали, УПЦ МП якобы никак не связана со страной-агрессором. При этом одна из агрессивных старушек и вовсе сыпала злобными обвинениями в адрес украинцев.

"А кто войну начал? Кто войну начал? Украинцы истинные!", — заявила одна из них.

При этом на возражения о том, что агрессором является РФ, другая пенсионерка заявила, что это якобы "ложь".

Добавим, что вышедший из церкви мужчина также примкнул к ополоумевшим фанаткам "русского мира" и заявив, что он русский, обозвал участницу пикета "дурой".

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Фанатки "русского мира" набросились на активистов / Скриншот

Ранее в Хмельницком в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

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