Сопротивлялся и травмировал правоохранителя: друг Назария Гусакова задержан, детали

Главное:
- Полиция задержала друга Гусакова
- Мужчина пытался скрыться от правоохранителей
- Доверенному лицу Гусакова грозит тюрьма
Дело Назария Гусакова, которого подозревают в возможном злоупотреблении собранными на лечение благотворительными средствами, приобрело новые обороты. 27 июня правоохранителям удалось задержать его друга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. Лучшего друга и одновременно доверенное лицо Гусакова удалось задержать во время следственных действий.
Выяснилось, что банковская карта задержанного использовалась Гусаковым для сбоку средств на лечение.
Во время проведения правоохранителями обысков друг Гусакова сопротивлялся и пытался убежать на авто. Мужчина даже наехал на оперуполномоченного ДВР и травмировал его.
"Убежать не удалось - его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штрафплощадку", - рассказали источники издания.
Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за сопротивление полиции с применением насилия.
Смотрите видео с задержания друга Назария Гусакова:
Скандал с Назарием Гусаковым - что известно
Напомним, Главред писал, что в социальных сетях разгорелсягромкий скандал вокруг 31-летнего львовянина и активиста Назария Гусакова, который уже несколько лет собирает средства на лечение тяжелой наследственной болезни - спинальной мышечной атрофии (СМА).
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Назарий Гусаков выехал с территории Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие обстоятельства.
В результате правоохранители открыли два уголовных дела против львовского активиста Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение.
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Кто такой Назарий Гусаков?
Назарий Гусаков - 31-летний львовянин, который с детства живет со спинальной мышечной атрофией (СМА), редким генетическим заболеванием, постепенно поражающим мышцы, ответственные за движение, глотание и дыхание. Диагноз ему поставили в 1 год и 2 месяца. До 6 лет он еще мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но с возрастом болезнь привела к нарушению опорного аппарата, и сейчас он может двигать только головой и пальцами рук. Он единственный взрослый украинец, который открыто рассказывает о своей жизни с СМА, публикуя сообщения в соцсетях и давая интервью.
Гусаков активно привлекал общественность к сбору средств на лечение, в частности на дорогие препараты, поскольку якобы получал ограниченное количество лекарств. Однако в июне 2025 года он оказался в центре скандала из-за подозрений в непрозрачном использовании собранных средств. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование одних и тех же фотографий для подтверждения расходов и возможные связи с онлайн-гемблингом.
Гусаков отрицает обвинения в мошенничестве, объясняя, что средства со сборов использовал не только на лекарства, но и на реабилитацию и бытовые нужды. Он также отметил, что часто покупал лекарства неофициально, чтобы сэкономить, и не всегда имел чеки в подтверждение расходов.
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