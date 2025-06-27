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Сопротивлялся и травмировал правоохранителя: друг Назария Гусакова задержан, детали

Анна Косик
27 июня 2025, 19:58
299
Соратнику Гусакова грозит срок заключения.
Задержание друга Гусакова, Назария Гусакова
Дело Назария Гусакова продвигается / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NazariRazan, соцсети

Главное:

  • Полиция задержала друга Гусакова
  • Мужчина пытался скрыться от правоохранителей
  • Доверенному лицу Гусакова грозит тюрьма

Дело Назария Гусакова, которого подозревают в возможном злоупотреблении собранными на лечение благотворительными средствами, приобрело новые обороты. 27 июня правоохранителям удалось задержать его друга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. Лучшего друга и одновременно доверенное лицо Гусакова удалось задержать во время следственных действий.

видео дня

Выяснилось, что банковская карта задержанного использовалась Гусаковым для сбоку средств на лечение.

Во время проведения правоохранителями обысков друг Гусакова сопротивлялся и пытался убежать на авто. Мужчина даже наехал на оперуполномоченного ДВР и травмировал его.

"Убежать не удалось - его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штрафплощадку", - рассказали источники издания.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за сопротивление полиции с применением насилия.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео с задержания друга Назария Гусакова:

Скандал с Назарием Гусаковым - что известно

Напомним, Главред писал, что в социальных сетях разгорелсягромкий скандал вокруг 31-летнего львовянина и активиста Назария Гусакова, который уже несколько лет собирает средства на лечение тяжелой наследственной болезни - спинальной мышечной атрофии (СМА).

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Назарий Гусаков выехал с территории Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие обстоятельства.

В результате правоохранители открыли два уголовных дела против львовского активиста Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение.

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Кто такой Назарий Гусаков?

Назарий Гусаков - 31-летний львовянин, который с детства живет со спинальной мышечной атрофией (СМА), редким генетическим заболеванием, постепенно поражающим мышцы, ответственные за движение, глотание и дыхание. Диагноз ему поставили в 1 год и 2 месяца. До 6 лет он еще мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но с возрастом болезнь привела к нарушению опорного аппарата, и сейчас он может двигать только головой и пальцами рук. Он единственный взрослый украинец, который открыто рассказывает о своей жизни с СМА, публикуя сообщения в соцсетях и давая интервью.

Гусаков активно привлекал общественность к сбору средств на лечение, в частности на дорогие препараты, поскольку якобы получал ограниченное количество лекарств. Однако в июне 2025 года он оказался в центре скандала из-за подозрений в непрозрачном использовании собранных средств. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование одних и тех же фотографий для подтверждения расходов и возможные связи с онлайн-гемблингом.

Гусаков отрицает обвинения в мошенничестве, объясняя, что средства со сборов использовал не только на лекарства, но и на реабилитацию и бытовые нужды. Он также отметил, что часто покупал лекарства неофициально, чтобы сэкономить, и не всегда имел чеки в подтверждение расходов.

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