Сопротивлялся и травмировал правоохранителя: друг Назария Гусакова задержан, детали

Соратнику Гусакова грозит срок заключения.

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Дело Назария Гусакова продвигается / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NazariRazan, соцсети

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Полиция задержала друга Гусакова

Мужчина пытался скрыться от правоохранителей

Доверенному лицу Гусакова грозит тюрьма

Дело Назария Гусакова, которого подозревают в возможном злоупотреблении собранными на лечение благотворительными средствами, приобрело новые обороты. 27 июня правоохранителям удалось задержать его друга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. Лучшего друга и одновременно доверенное лицо Гусакова удалось задержать во время следственных действий.

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Выяснилось, что банковская карта задержанного использовалась Гусаковым для сбоку средств на лечение.

Во время проведения правоохранителями обысков друг Гусакова сопротивлялся и пытался убежать на авто. Мужчина даже наехал на оперуполномоченного ДВР и травмировал его.

"Убежать не удалось - его задержали по ст. 208 УПК Украины. Автомобиль изъят и отправлен на штрафплощадку", - рассказали источники издания.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за сопротивление полиции с применением насилия.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео с задержания друга Назария Гусакова:

Скандал с Назарием Гусаковым - что известно

Напомним, Главред писал, что в социальных сетях разгорелсягромкий скандал вокруг 31-летнего львовянина и активиста Назария Гусакова, который уже несколько лет собирает средства на лечение тяжелой наследственной болезни - спинальной мышечной атрофии (СМА).

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Назарий Гусаков выехал с территории Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие обстоятельства.

В результате правоохранители открыли два уголовных дела против львовского активиста Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение.

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Кто такой Назарий Гусаков? Назарий Гусаков - 31-летний львовянин, который с детства живет со спинальной мышечной атрофией (СМА), редким генетическим заболеванием, постепенно поражающим мышцы, ответственные за движение, глотание и дыхание. Диагноз ему поставили в 1 год и 2 месяца. До 6 лет он еще мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но с возрастом болезнь привела к нарушению опорного аппарата, и сейчас он может двигать только головой и пальцами рук. Он единственный взрослый украинец, который открыто рассказывает о своей жизни с СМА, публикуя сообщения в соцсетях и давая интервью. Гусаков активно привлекал общественность к сбору средств на лечение, в частности на дорогие препараты, поскольку якобы получал ограниченное количество лекарств. Однако в июне 2025 года он оказался в центре скандала из-за подозрений в непрозрачном использовании собранных средств. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие финансовых отчетов, повторное использование одних и тех же фотографий для подтверждения расходов и возможные связи с онлайн-гемблингом. Гусаков отрицает обвинения в мошенничестве, объясняя, что средства со сборов использовал не только на лекарства, но и на реабилитацию и бытовые нужды. Он также отметил, что часто покупал лекарства неофициально, чтобы сэкономить, и не всегда имел чеки в подтверждение расходов.

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