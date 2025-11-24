Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

Мощи Ярослава Мудрого давно не дают покоя россиянам.

Почему России нужны мощи Ярослава Мудрого / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, museumsun.org

Что произошло с мощами Ярослава Мудрого и почему след ведет в США

Что произошло после смерти Ярослава Мудрого

Мощи киевского князя Ярослава Мудрого, одного из самых выдающихся правителей Руси-Украины, вероятно находятся в Соединенных Штатах. Об этом рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, отметив, что существуют документальные подтверждения их переноса в американскую церковь еще в ХХ веке.

Документы и свидетельства

В 2017 году украинская делегация посетила США, где были зафиксированы свидетельства старосты общины Михаила Герца о том, как мощи и икона были перенесены и хранились в храме. По словам Куковальской, эти материалы являются важным доказательством.

Постепенное возвращение святынь

В 2023 году президент Владимир Зеленский заявил о договоренности о возвращении Украине иконы Николая Мокрого. На вопрос о возможности передачи мощей музейщики получили ответ: процесс будет происходить "шаг за шагом".

Российские попытки присвоить историю

Мощи Ярослава Мудрого давно стали объектом интереса России. По словам Куковальской, россияне даже предлагали выкупить их за 2 миллиона долларов, ведь хотят материальной основы для подтверждения собственной версии истории. Она отмечает: место Ярослава и его отца Владимира - в Киеве, столице Руси-Украины, а не у кремлевских стен.

Тайны саркофага

В 2009 году в Софии Киевской был открыт саркофаг Ярослава Мудрого. Рядом с его останками нашли мужской череп и части женского скелета. Шведские исследователи убеждены, что это останки принцессы Ингерды - жены князя. Ученые из нескольких стран планировали воссоздать внешность Ярослава с помощью компьютерной графики и уточнить дату захоронения.

Позже в 2021 году воссоздать настоящее лицо Ярослава Мудрого взялись авторы проекта "Украина. Возвращение своей истории" на телеканале "1+1". Но выяснилось, что его останки исчезли из храма в центре столицы.

Во время поисков исследователи находили немало доказательств того, что реконструкция лица ошибочна. Украинцам десятилетиями вкладывали в головы другую историю.

30 ученых - криминалисты, археологи и антропоги - искали ответы в секретном архиве Ватикана, подземельях. Тайны истории завели их в Россию и Америку. Команда сумела вернуть истинное лицо князю за полгода исследований.

