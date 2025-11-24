Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

Ключевое:
- Что произошло с мощами Ярослава Мудрого и почему след ведет в США
- Что произошло после смерти Ярослава Мудрого
Мощи киевского князя Ярослава Мудрого, одного из самых выдающихся правителей Руси-Украины, вероятно находятся в Соединенных Штатах. Об этом рассказала генеральный директор заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, отметив, что существуют документальные подтверждения их переноса в американскую церковь еще в ХХ веке.
Документы и свидетельства
В 2017 году украинская делегация посетила США, где были зафиксированы свидетельства старосты общины Михаила Герца о том, как мощи и икона были перенесены и хранились в храме. По словам Куковальской, эти материалы являются важным доказательством.
Постепенное возвращение святынь
В 2023 году президент Владимир Зеленский заявил о договоренности о возвращении Украине иконы Николая Мокрого. На вопрос о возможности передачи мощей музейщики получили ответ: процесс будет происходить "шаг за шагом".
Читайте такжекиевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе
Российские попытки присвоить историю
Мощи Ярослава Мудрого давно стали объектом интереса России. По словам Куковальской, россияне даже предлагали выкупить их за 2 миллиона долларов, ведь хотят материальной основы для подтверждения собственной версии истории. Она отмечает: место Ярослава и его отца Владимира - в Киеве, столице Руси-Украины, а не у кремлевских стен.
Тайны саркофага
В 2009 году в Софии Киевской был открыт саркофаг Ярослава Мудрого. Рядом с его останками нашли мужской череп и части женского скелета. Шведские исследователи убеждены, что это останки принцессы Ингерды - жены князя. Ученые из нескольких стран планировали воссоздать внешность Ярослава с помощью компьютерной графики и уточнить дату захоронения.
Позже в 2021 году воссоздать настоящее лицо Ярослава Мудрого взялись авторы проекта "Украина. Возвращение своей истории" на телеканале "1+1". Но выяснилось, что его останки исчезли из храма в центре столицы.
Во время поисков исследователи находили немало доказательств того, что реконструкция лица ошибочна. Украинцам десятилетиями вкладывали в головы другую историю.
30 ученых - криминалисты, археологи и антропоги - искали ответы в секретном архиве Ватикана, подземельях. Тайны истории завели их в Россию и Америку. Команда сумела вернуть истинное лицо князю за полгода исследований.
Смотрите видео о Ярославе Мудром и присвоении Россией украинской истории:
Читайте также другие новости об истории Украины:
- Назывался в честь близкого друга Сталина 95 лет - что это за город Украны
- Более трех веков назад историю переписали: предал ли Иван Мазепа свой народ
- Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини Ольги
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред