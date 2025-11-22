Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини Ольги

Вы узнаете:
- Где были похоронены Владимир Великий и княгиня Ольга
- Что произошло с княжескими захоронениями
- Как и почему исчезли останки Владимира Великого в XX веке
История Киевской Руси окутана легендами, а судьба останков князя Владимира Великого и княгини Ольги является одной из самых загадочных страниц. Их захоронения, которые должны были стать святынями, пережили ограбления, войны и по сей день остаются символом утраченного наследия.
Где были похоронены Владимир Великий и княгиня Ольга
Князь Владимир умер в 1015 году и был похоронен рядом с женой Анной. Местом захоронения стала Десятинная церковь, которую он построил. В этой церкви также похоронили его бабушку Ольгу.
Однако во времена монгольского нашествия 1240 года останки князей были спрятаны в подземелье Десятинной церкви. После разрушения Киева ханом Батыем в 1240 году Десятинная церковь была почти полностью уничтожена. Захоронения князей считались утраченными.
Когда были найдены их останки
Лишь в XVII веке, по инициативе митрополита Петра Могилы, состоялись раскопки на месте Десятинной церкви. Там было обнаружено захоронение Владимира, его жены Анны и княгини Ольги.
Как пишет газета "День", в одну из суббот Петр Могила отслужил Литургию в Десятинной церкви, а после службы решил осмотреть ее руины. Увидев углубление в земле, владыка приказал раскопать его. По одной из версий, в ходе раскопок было найдено два мраморных саркофага - князя Владимира и его жены.
Однако в более раннем описании этих событий отмечалось, что саркофаг был только один, и в нем лежали останки обоих лиц. На серебряной табличке с позолотой было написано, что здесь покоятся князь Владимир, который при крещении получил имя Василий, и его жена, византийская принцесса Анна.
О существовании одного саркофага писал монах-переписчик из Киево-Печерской лавры. Он лично видел документ о находке, составленный при Петре Могиле. Оригинальный текст потерялся в 1718 году, поэтому монах воспроизвел его по памяти. По его свидетельству, событие произошло в 1632 году, хотя в более поздних источниках упоминается 1636-й.
Интересно, что по некоторым данным, сын Владимира Крестителя - князь Ярослав Мудрый - тоже был похоронен в одном саркофаге со своей женой.
Куда делись останки княгини Ольги
По преданию, останки Ольги были перезахоронены по приказу синода РПЦ, а точное место нового упокоения княгини неизвестно. Поэтому останки княгини считаются утраченными.
Что произошло с останками Владимира Великого
Мощи Владимира планировали хранить в восстановленной Десятинной церкви, но из-за смерти Петра Могилы проект не реализовали. До XX века мощи князя хранились в Киеве как святыня, самой большой реликвией был его череп.
Накануне немецкого вторжения в СССР, череп князя Владимира Крестителя отправили в Ленинград к антропологу и скульптору Михаилу Герасимову. Он известен тем, что создавал портреты исторических деятелей по их черепам, в частности Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Тамерлана.
Планировали, что Герасимов воссоздаст облик и князя Владимира. Но началась война и Герасимова эвакуировали в Самарканд. Череп князя в Ленинграде исчез и до сих пор не найден.
Изъятие черепа проводилось тайно, при участии НКВД и с согласования высших советских руководителей. Драгоценную раку перевезли в Гохран. Поскольку нижней челюсти черепа не было, полноценно восстановить лицо князя нельзя было. Единственная челюсть, которую ранее вывезли, хранится в храме Христа Спасителя.
То есть основной целью было не воссоздать облик князя, а иметь повод тайно вывезти реликвию из Киева. Череп исчез в советском хранилище, которое хорошо охранялось, не из-за бомбежки, а уже во время хранения.
Смотрите видео о том, как мощи князя Владимира передали главе УГКЦ:
Где можно увидеть мощи Владимира Великого
В 2005 году мощи князя привез в Киев Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан). Ковчег с мощами сейчас находится в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Вас также может заинтересовать:
- Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине
- Назывался в честь близкого друга Сталина 95 лет - что это за город Украны
- Точно не украинские: четыре традиционных имени, которые имеют необычное происхождение
Об источнике: газета "День"
День - ежедневная всеукраинская газета по общественно-политической тематике (до 2022 года). Первый номер газеты вышел 11 сентября 1996 года за подписью главного редактора Владимира Рубана. Печатная версия газеты существовала до апреля 2022 года. Сейчас существует только в формате онлайн. Сайт содержит как текущие новости, так и аналитическую информацию на двух языках.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред