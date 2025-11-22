Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини Ольги

Несмотря на то, что Владимир Великий и княгиня Ольга были похоронены в мраморных саркофагах в Десятинной церкви, их останки были похищены.

История Киевской Руси окутана легендами, а судьба останков князя Владимира Великого и княгини Ольги является одной из самых загадочных страниц. Их захоронения, которые должны были стать святынями, пережили ограбления, войны и по сей день остаются символом утраченного наследия.

Где были похоронены Владимир Великий и княгиня Ольга

Князь Владимир умер в 1015 году и был похоронен рядом с женой Анной. Местом захоронения стала Десятинная церковь, которую он построил. В этой церкви также похоронили его бабушку Ольгу.

Однако во времена монгольского нашествия 1240 года останки князей были спрятаны в подземелье Десятинной церкви. После разрушения Киева ханом Батыем в 1240 году Десятинная церковь была почти полностью уничтожена. Захоронения князей считались утраченными.

Когда были найдены их останки

Лишь в XVII веке, по инициативе митрополита Петра Могилы, состоялись раскопки на месте Десятинной церкви. Там было обнаружено захоронение Владимира, его жены Анны и княгини Ольги.

Как пишет газета "День", в одну из суббот Петр Могила отслужил Литургию в Десятинной церкви, а после службы решил осмотреть ее руины. Увидев углубление в земле, владыка приказал раскопать его. По одной из версий, в ходе раскопок было найдено два мраморных саркофага - князя Владимира и его жены.

Однако в более раннем описании этих событий отмечалось, что саркофаг был только один, и в нем лежали останки обоих лиц. На серебряной табличке с позолотой было написано, что здесь покоятся князь Владимир, который при крещении получил имя Василий, и его жена, византийская принцесса Анна.

О существовании одного саркофага писал монах-переписчик из Киево-Печерской лавры. Он лично видел документ о находке, составленный при Петре Могиле. Оригинальный текст потерялся в 1718 году, поэтому монах воспроизвел его по памяти. По его свидетельству, событие произошло в 1632 году, хотя в более поздних источниках упоминается 1636-й.

Интересно, что по некоторым данным, сын Владимира Крестителя - князь Ярослав Мудрый - тоже был похоронен в одном саркофаге со своей женой.

Куда делись останки княгини Ольги

По преданию, останки Ольги были перезахоронены по приказу синода РПЦ, а точное место нового упокоения княгини неизвестно. Поэтому останки княгини считаются утраченными.

Что произошло с останками Владимира Великого

Мощи Владимира планировали хранить в восстановленной Десятинной церкви, но из-за смерти Петра Могилы проект не реализовали. До XX века мощи князя хранились в Киеве как святыня, самой большой реликвией был его череп.

Накануне немецкого вторжения в СССР, череп князя Владимира Крестителя отправили в Ленинград к антропологу и скульптору Михаилу Герасимову. Он известен тем, что создавал портреты исторических деятелей по их черепам, в частности Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Тамерлана.

Планировали, что Герасимов воссоздаст облик и князя Владимира. Но началась война и Герасимова эвакуировали в Самарканд. Череп князя в Ленинграде исчез и до сих пор не найден.

Изъятие черепа проводилось тайно, при участии НКВД и с согласования высших советских руководителей. Драгоценную раку перевезли в Гохран. Поскольку нижней челюсти черепа не было, полноценно восстановить лицо князя нельзя было. Единственная челюсть, которую ранее вывезли, хранится в храме Христа Спасителя.

То есть основной целью было не воссоздать облик князя, а иметь повод тайно вывезти реликвию из Киева. Череп исчез в советском хранилище, которое хорошо охранялось, не из-за бомбежки, а уже во время хранения.

Где можно увидеть мощи Владимира Великого

В 2005 году мощи князя привез в Киев Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан). Ковчег с мощами сейчас находится в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

