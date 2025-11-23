Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирами

Первые железнодорожные путешествия выглядели совсем по-другому, ведь поезда не ездили ночью, а пассажиры вынуждены были искать ночлег, указал Галимов.

Где была первая железная дорога в Украине - почему поезда раньше не ездили ночью

Первые железнодорожные путешествия совсем не были похожими на современные: поезда не ездили ночью, а пассажиры вынуждены были искать себе ночлег, пока машинист ждал рассвета. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, когда впервые появилась железная дорога в Украине.

Как прокладывали первые железнодорожные пути - когда построили железную дорогу Львов-Вена

Первый крупный железнодорожный проект на украинской территории стартовал благодаря решению Австрийской империи, которая в 1841 году утвердила план соединить Вену со Львовом. Строительство начали масштабно и одновременно на всей длине трассы.

"Первый поезд прибыл в Перемышль. Далее чистое поле. И начинают строить железную дорогу по всей длине одновременно. Чрезвычайно была хорошо продумана логистика. Строились вокзалы, станции, ну и, конечно, сама колея строилась. Десятки тысяч людей работали одновременно по всей длине трассы", - указывает Роман Патик, директор музея Львовской железной дороги.

Несмотря на отсутствие техники, рабочих хватало - многие крестьяне искали заработка после отмены крепостного права.

"Основная механизация - это тачка на одно колесо, на две ручки туда, 100 килограммов землицы. И целый день таскали этот", - сказал Роман Патик.

Галицкая железная дорога завершила строительство почти на три года раньше запланированного срока. Хотя комиссия нашла недостатки, официальное открытие не стали переносить из-за дня рождения влиятельного эрцгерцога Карла Людвига.

"Это он брат императора. Почему, собственно, к его дню рождения? Потому что он был эрцгерцог и генералом язды... Это должность была подобна министру транспорта и инфраструктуры. Высочина чрезвычайно большая", - рассказал Роман Патик.

Почему ранние поезда не ездили ночью - как назвали первый поезд в Украине

Именной локомотив Ярослав отправился из Вены 3 ноября, но добрался до Львова только на следующий день - не потому, что ехал медленно, а потому, что ночью движение поездов было запрещено.

"Потому что в те времена ночью никто не ездил. Это не было еще нормальных осветительных приборов, техника безопасности. И до фактически 1890-х годов ночью не ездили. То есть ехали, начинает темнеть, машинист останавливается на станции, дает сигнал остановки. Вот все выходят, и там, значит, гостиницы, постоялые двери, корчмы. Крестьяне побогаче принимали на ночь людей. Утром машинист давал сигнал в дорогу, все садились и ехали дальше", - утверждает Роман Патик.

Итак, пассажиры ночевали в гостиницах или в частных домах местных жителей, а путешествие фактически разбивалось на несколько дневных отрезков.

Как реагировали люди на первые поезда

Появление "железного коня" вызвало настоящий фурор у крестьян, которые не могли поверить, что машина способна заменить живую тягловую силу.

"Это какая-то странность, потому что люди знали, что могут живые стать выполнять работу... а тут какой-то железный механизм приедет, и они его называли железным конем", - рассказал Роман Патик.

Многие даже боялись, что движение поездов будет влиять на скот.

"...У вас будет шум страшный, коровы перестанут доиться, не будет молока", - сказал Роман Патик.

Атмосфера первых железнодорожных торжеств

Остановка на каждой станции превращалась в событие, которое собирало сотни людей.

"На каждой станции поезд останавливался. Достойники провозглашали речи патриотические... Оркестры играли, молебны, святые эти, это все кропили. И сели, поехали дальше", - сказал Роман Патик.

Почему площадь возле вокзала во Львове называется Дворцовой

В тот же день открыли и первый львовский вокзал - настоящее дворц-подобное здание с четырьмя башнями.

"Его называли дворцом, а площадь возле него дворцовой. Это от польского слова "двожец", что сегодня переводится как вокзал, а когда-то было синонимом слова "дворец"", - резюмирует Галимов.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

