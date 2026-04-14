Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Дарья Пшеничник
14 апреля 2026, 05:11
Истоки популярности этих продуктов уходят корнями в 1930-е годы, когда нарком пищевой промышленности СССР посетил США.
Какие продукты были "главными блюдами" в СССР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какие два продукта были практически на каждом столе в СССР
  • Чем была вызвана такая популярность этих продуктов

Советская кухня не была ою изысканном вкусе или традициях — она была о выживании. Дело в том, что в СССР пищевые привычки формировались не семейными рецептами, а решениями партии и возможностями промышленности.

Люди готовили из того, что удавалось "достать", а самыми популярными становились продукты, которые быстро и дешево давали сытость. Именно так на советском столе появились два бесспорных "короля" — колбаса и пельмени, пишет Oboz.ua.

Колбаса: от диетического продукта до дефицитной "валюты"

История массовой любви к колбасе началась в 1930-х, когда нарком пищевой промышленности Анастас Микоян вернулся из США, пораженный масштабами американских мясокомбинатов. Его задачей было накормить рабочих быстро, дешево и без лишних усилий — и одновременно освободить советских женщин от бесконечного "кухонного рабства".

В 1936 году появилась легендарная "Докторская" — не как маркетинговый ход, а как диетический продукт для людей, измученных войной и лишениями. Тогдашняя рецептура действительно содержала отборное мясо и молоко, и колбаса стала эталоном качества.

Со временем она превратилась в универсальный спасительный продукт: бутерброд на завтрак, кусок с хлебом на работе, поджаренные кружочки на ужин. В стране, где все работали по 10–12 часов, это было идеальное решение.

Но экономический упадок СССР изменил всё. Рецептуру удешевляли, качество падало, а "Врачебная" стала объектом шуток о туалетной бумаге в составе. Дорогие сорта превратились в символ достатка, а "колбасные туры" в крупные города — в часть быта.

Пельмени: первый советский фастфуд

Параллельно индустриализация изменила и судьбу пельменей. То, что когда-то было семейной зимней традицией Сибири, советская промышленность поставила на конвейер. Появилась знаменитая картонная пачка — неприглядная, но спасительная для студентов, холостяков и уставших хозяек.

Готовились за 10 минут, стоили дешево, а сытость давали гарантированно. Качество, правда, было сомнительным: в фарш часто шли субпродукты, а нарушение температурного режима делало пельмени слипшимися и неаппетитными. Но, несмотря на это, они стабильно лежали на полках — редкий плюс для советского магазина.

Отдельным феноменом стали "Пельменные" — заведения общественного питания, где за копейки подавали горячую порцию с уксусом, сметаной или горчицей. Это был настоящий фастфуд задолго до появления этого слова.

Почему эти продукты стали символами эпохи

Популярность колбасы и пельменей — это результат сочетания государственной политики и человеческой потребности в простоте. Они были не просто едой, а гарантией сытости, частью быта и даже социальным маркером.

И хотя сегодня выбор в магазинах несравненно шире, а качество часто даже лучше, ностальгия по этим продуктам у некоторых живет до сих пор.

Смотрите видео о том, что на самом деле ели и пили в Советском Союзе:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на Харьков

"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на Харьков

06:50Украина
Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

23:58Война
Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

23:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Последние новости

06:50

"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на Харьков

05:55

Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

05:11

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

04:30

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое началоВидео

03:00

Испортят вкус и посуду: какие продукты нельзя готовить в нержавеющей сталиВидео

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
02:24

Можно ли отвечать на "Христос воскрес!" фразой "Воскреснет Украина!" - ответ ПЦУ

13 апреля, понедельник
23:58

Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

23:53

Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

23:01

Не только лишние киловаты: что будет, если оставлять зарядку в розеткеВидео

Реклама
22:30

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

22:10

Не только для коктейлей: 8 неожиданных способов использования водки в быту

22:00

Сутки под влиянием контрастов: какие капризы подготовила погода для Днепра

21:22

Не только бусы: как украинцы создавали идеал женской красоты 200 лет назад

21:12

РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

20:14

Какие сериалы посмотреть на выходных: подборка фильмов, которые держат в напряжении с самого начала

19:46

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

19:29

Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

19:23

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

19:10

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадярамнение

18:47

Циничное решение: федерация одного из видов спорта сняла все ограничения с РФ

Реклама
18:27

Натуральная альтернатива химическим средствам: как лимон и соль помогают убрать дом

17:44

Лук размером с кулак: старые "дедовские" методы для хорошего урожаяВидео

17:34

"Это абсурдно": Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕСВидео

16:49

Трое детей без отца: экс-мужа онкобольной российской ведущей посадилиВидео

16:48

Почему засыхает голубика и как её спасти: основные ошибки садоводов

16:40

Продолжаются встречные бои: на ключевом направлении РФ готовит опасный маневр

16:31

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

16:18

О налете на кранах можно забыть на месяцы: в Сети завирусился действенный лайфхак

16:12

Буданов стремится перевести государственную машину в режим действия - СМИ о первых 100 днях главы ОП

15:54

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

15:47

"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

15:31

Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды

15:09

Можно ли дарить нож: истоки древних запретов и способ обойти "проклятие"

14:53

Харьков при Терехове накопил рекордный долг за энергоресурсы - $1 миллиард

14:48

Резкое потепление накроет Львовщину: когда температура подскочит до +18

14:39

"Не хочу это все терпеть": Винник сорвался на угрозы в гневном обращенииВидео

14:39

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

14:23

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

13:49

Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

13:38

Как правильно по-украински - "курити" или "палити": ответ удивит многих

Реклама
13:24

Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюансВидео

12:58

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

12:45

"Находился в нетрезвом состоянии": Тарас Цимбалюк попал в ДТПВидео

12:15

Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербойВидео

12:14

Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

11:55

Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

11:50

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

11:20

Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозковВидео

11:13

Доллар и евро готовят "сюрпризы": эксперты рассказали, чего ожидать до конца апреля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Праздничное менюНапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять