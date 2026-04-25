Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

Как вести себя на первом свидании, чтобы оно не стало последним? Нужно следовать определенным правилам.

Почему телефон на свидании считается плохим тоном - ответ эксперта по этикету / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Что можно и нельзя делать на первом свидании

С какой стороны по этикету должен идти мужчина

Кто должен оплачивать счет на первом свидании

Как правильно завершить встречу, чтобы не испортить впечатление

Первое свидание — это всегда волнение, надежда и желание понравиться. Однако ошибки в поведении могут испортить даже самое романтическое настроение. Эксперт по этикету Наталия Миронюк назвала правила первого свидания для мужчин и женщин.

Если вам интересно, как правильно подавать чай к столу, то читайте материал: Чай в молоко или молоко в чай: как делать правильно согласно этикету.

Этикет отношений - как вести себя на первом свидании

По словам специалиста, первое впечатление формируется в первые секунды. Улыбка, открытый взгляд и искренний интерес к собеседнику — это основа успеха.

Пунктуальность — это первое правило этикета на свидании. Опоздание без предупреждения воспринимается как неуважение. Если вы все же задерживаетесь, то обязательно предупредите об этом.

Умение слушать не менее важно, чем умение говорить. Не перебивайте, задавайте уточняющие вопросы — это покажет вашу заинтересованность.

Что не надо делать на первом свидании

Помните о языке тела. Не скрещивайте руки, не отвлекайтесь на телефон. Ваше внимание должно быть полностью сосредоточено на человеке рядом.

Звонки по телефону во время свидания — это табу. Если звонок действительно срочный, извинитесь, отойдите и решите вопрос максимально быстро. Но лучше перевести телефон в беззвучный режим.

С какой стороны должна идти девушка

Во время прогулки мужчина должен идти слева от женщины. Это старинное правило, которое актуально и сегодня.

Кто должен платить на первом свидании

Оплата счета — самый деликатный момент на свидании. По правилам этикета, платит тот, кто приглашает. Однако в современном мире часто практикуется разделение счета или оплата каждым за себя. Главное — договориться об этом заранее или вести себя естественно в этой ситуации.

"Если мужчина настаивает на оплате, женщине стоит поблагодарить и не превращать это в долгую дискуссию", - добавила Миронюк.

Как закончить первое свидание

Завершение свидания также требует такта.

"Если вам понравилось — скажите об этом. Если вы понимаете, что продолжения не будет, будьте честны, но вежливы", - посоветовала специалист.

Смотрите видео - Как вести себя на первом свидании, согласно этикету:

Ранее Главред писал о парфюмерном этикете, а именно: как правильно хранить духи и почему не стоит рассказывать, каким парфюмом вы пользуетесь.

Также мы писали о нюансах этикета на лестнице, а именно - как правильно подниматься и спускаться, чтобы выглядеть элегантно.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Наталья Миронюк Наталья Миронюк - основательница школы этикета для взрослых и детей, методист Лычаковского дома детского и юношеского творчества во городе Львов. Была редактором, режиссером и ведущей на телевидении.

