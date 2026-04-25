"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террориста

Что известно:
- Следствие установило хронологию событий в день теракта в Киеве
- Террорист постоянно готовился к массовой расправе над людьми
Правоохранители полностью установили хронологию событий в день теракта в Киеве. Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Что известно о террористе
Стрелок родился в 1968 году в Москве. Он проходил службу в рядах ВСУ с 1992 по 2005 годы. Он занимал различные должности по обслуживанию автомобильной техники. Впоследствии стал военным пенсионером и майором в отставке. Он проживал в Бахмуте, но после начала войны переехал в Киев.
Террорист ранее привлекался к уголовной ответственности
Несмотря на то, что стрелок попадал в скандалы, а против него были открыты уголовные дела, он имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. По данным правоохранителей, последнее разрешение на оружие он получил на основании "журналистского удостоверения". Это удостоверение ему выдала одна из общественных организаций.
"Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие в настоящее время проверяются СБУ", — говорится в сообщении.
Террорист постоянно готовился к массовой расстреле людей. Об этом свидетельствуют данные с его телефона.
"На обнаруженных видеозаписях зафиксировано, как он дома отрабатывал навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы. Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей "свиньями", которых "будет мочить", использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве", — говорится в сообщении.
Террорист проявлял особую неприязнь к соседу, которого называл "директором шестого". Этот мужчина стал первой жертвой нападения.
Хронология событий в день теракта в Киеве 18 апреля
18 апреля разгорелся скандал из-за домофона. Злоумышленник лично отремонтировал домофон, но после этого некоторые жильцы дома не могли открыть дверь.
Во время конфликта мужчина открыл стрельбу из травматического оружия и ранил нескольких человек. У него закончились патроны, поэтому он пошел в квартиру и взял огнестрельное оружие, поджег квартиру.
Мужчина вышел на улицу и застрелил соседа и таксиста. После этого он ранил сына первого погибшего, его жену и родную сестру женщины. Ранение получил и дворник, который закрыл собой ребенка. В больнице дворник и сестра женщины скончались.
Все это время террорист записывал аудио. Он пошел в сторону супермаркета, по дороге застрелив двух человек. Некоторым прохожим повезло, ведь он просил их бежать, потому что "сейчас будет стрельба".
Полное видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.
Стрельба в супермаркете
Террорист зашел в супермаркет и сразу начал угрожать людям оружием. Он застрелил одного работника, еще 5 человек были ранены. Он ходил между рядами, а затем забаррикадировался с заложниками.
Рядом находился пункт обмена валюты, и он заставил сотрудницу немедленно выйти из кассы, чтобы позвать представителя для переговоров.
"Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, он кричал: "Выйдите из кассы, я не буду брать ваши доллары", — говорится в сообщении.
Он утверждал, что убийство людей — "самооборона". Террорист утверждал, что на него напали четыре человека у подъезда, он не выдержал такого отношения.
"При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: "Он уже труп, у него мозги лежат", — написал генпрокурор.
Впоследствии спецподразделение пошло на штурм и ликвидировало террориста. В результате теракта погибли семь человек. В больнице еще находятся 7 пострадавших.
Версии следствия
В ходе следствия не были выявлены возможные связи террориста со спецслужбами России.
Пока не были сделаны окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент теракта. Они будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.
Теракт в Киеве 18 апреля 2026 года — что известно
Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.
Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, проживавший в украинской столице.
Во время штурма стрелок был убит бойцами спецподразделения КОРД.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате теракта пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек погибли.
20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице скончался мужчина, за жизнь которого боролись врачи.
Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.
О личности: Руслан Кравченко
Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.
