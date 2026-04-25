"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террориста

Ангелина Подвысоцкая
25 апреля 2026, 19:25
Следствие установило точную хронологию событий в день теракта в Киеве.
Установлена хронология событий в день теракта в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, скриншот из видео

Правоохранители полностью установили хронологию событий в день теракта в Киеве. Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Что известно о террористе

Стрелок родился в 1968 году в Москве. Он проходил службу в рядах ВСУ с 1992 по 2005 годы. Он занимал различные должности по обслуживанию автомобильной техники. Впоследствии стал военным пенсионером и майором в отставке. Он проживал в Бахмуте, но после начала войны переехал в Киев.

Террорист ранее привлекался к уголовной ответственности

Несмотря на то, что стрелок попадал в скандалы, а против него были открыты уголовные дела, он имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. По данным правоохранителей, последнее разрешение на оружие он получил на основании "журналистского удостоверения". Это удостоверение ему выдала одна из общественных организаций.

"Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие в настоящее время проверяются СБУ", — говорится в сообщении.

Террорист постоянно готовился к массовой расстреле людей. Об этом свидетельствуют данные с его телефона.

"На обнаруженных видеозаписях зафиксировано, как он дома отрабатывал навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельной стрельбы. Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей "свиньями", которых "будет мочить", использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве", — говорится в сообщении.

Террорист проявлял особую неприязнь к соседу, которого называл "директором шестого". Этот мужчина стал первой жертвой нападения.

Хронология событий в день теракта в Киеве 18 апреля

18 апреля разгорелся скандал из-за домофона. Злоумышленник лично отремонтировал домофон, но после этого некоторые жильцы дома не могли открыть дверь.

Во время конфликта мужчина открыл стрельбу из травматического оружия и ранил нескольких человек. У него закончились патроны, поэтому он пошел в квартиру и взял огнестрельное оружие, поджег квартиру.

Мужчина вышел на улицу и застрелил соседа и таксиста. После этого он ранил сына первого погибшего, его жену и родную сестру женщины. Ранение получил и дворник, который закрыл собой ребенка. В больнице дворник и сестра женщины скончались.

Все это время террорист записывал аудио. Он пошел в сторону супермаркета, по дороге застрелив двух человек. Некоторым прохожим повезло, ведь он просил их бежать, потому что "сейчас будет стрельба".

киевский стрелок
Подробности теракта в Киеве / фото: скриншот

Стрельба в супермаркете

Террорист зашел в супермаркет и сразу начал угрожать людям оружием. Он застрелил одного работника, еще 5 человек были ранены. Он ходил между рядами, а затем забаррикадировался с заложниками.

Рядом находился пункт обмена валюты, и он заставил сотрудницу немедленно выйти из кассы, чтобы позвать представителя для переговоров.

"Мужчина угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали, он кричал: "Выйдите из кассы, я не буду брать ваши доллары", — говорится в сообщении.

Он утверждал, что убийство людей — "самооборона". Террорист утверждал, что на него напали четыре человека у подъезда, он не выдержал такого отношения.

"При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: "Он уже труп, у него мозги лежат", — написал генпрокурор.

Впоследствии спецподразделение пошло на штурм и ликвидировало террориста. В результате теракта погибли семь человек. В больнице еще находятся 7 пострадавших.

Версии следствия

В ходе следствия не были выявлены возможные связи террориста со спецслужбами России.

Пока не были сделаны окончательные выводы относительно мотивов, психического состояния и вменяемости стрелка на момент теракта. Они будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 года — что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете "Велмарт". Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.

Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, проживавший в украинской столице.

Во время штурма стрелок был убит бойцами спецподразделения КОРД.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате теракта пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек погибли.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице скончался мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

О личности: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко — украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Глава Киевской областной государственной администрации с 10 апреля 2023 года. Кандидат на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

19:25

"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террористаВидео

19:23

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

19:20

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
19:10

Кого на самом деле набирает РФ для войны в Украине: Коваленко раскрыл план Кремлямнение

18:53

Европа готовится к затяжной войне в Украине, быстрой победы не будет - NYT

18:51

Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

18:39

"Есть плохая новость": раскрыт тревожный фактор продолжения войны РФ с УкраинойВидео

Реклама
18:16

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

18:03

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

17:58

Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цветВидео

17:43

Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средствеВидео

17:29

Трех знаков зодиака ожидают радикальные перемены к лучшему - кто они

17:27

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известноФото

17:26

Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

17:10

"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

16:45

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

16:30

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

16:23

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

Реклама
16:14

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

16:12

Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

15:52

Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

15:35

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

15:21

Кому 26 апреля молиться о жизненной поддержке: какой церковный праздник

15:20

Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйкуВидео

15:12

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

15:03

Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

14:49

Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

14:25

Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на котаВидео

14:12

"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

14:08

Орхидея "замерла" и не растет: флорист раскрыла главную ошибку уходаВидео

13:45

Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

13:29

Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

13:23

Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

13:16

"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

13:12

340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

12:59

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

12:57

Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

12:54

Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала ДнепрФото

Реклама
12:12

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

11:46

Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебелиВидео

11:33

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

11:26

Играл за российскую команду: новый герой "Холостяка" попал в громкий скандал

11:17

Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

10:29

Ритуалы на любовь и удачу: какая магия лучше всего работает для каждого знака зодиака

10:21

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

10:12

"Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой

09:14

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживатьВидео

08:34

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

