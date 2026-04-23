Теракт в Киев: глава Нацполиции назвал одну из причин преступления

Виталий Кирсанов
23 апреля 2026, 09:47
Окончательные выводы будут сделаны только после проведения всех необходимых экспертиз.
Глава Нацполиции назвал одну из причин теракта / коллаж: Главред, фото: Википедия, ЦПК

  • Подозреваемый испытывал внутренние проблемы
  • Подозреваемый публиковал пророссийские высказывания в соцсетях

Одной из возможных версий теракта, произошедшего в Киеве 18 апреля, правоохранители считают бытовой конфликт, который мог спровоцировать нападавшего на агрессию. При этом окончательные выводы будут сделаны только после проведения всех необходимых экспертиз.

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Иван Выговский в интервью РБК-Украина.

Он пояснил, что в подобных случаях обычно назначается комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая при необходимости может проводиться даже посмертно.

По словам Выговского, предварительные данные указывают на то, что подозреваемый испытывал внутренние проблемы и стремился к признанию и особому отношению.

"Мы видим, что он был, скажем так, нереализованным мужчиной. По тем высказываниям, которые от него звучали, он требовал уважения, хотел, чтобы к нему относились особенно. Он на записях несколько раз повторяет, что его ударили", - пояснил Выговский.

Также, по словам главы Нацполиции, мужчина ранее публиковал пророссийские высказывания в соцсетях.

"У него была страница "Бахмут ВДВ" в социальных сетях, он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Эти сообщения были еще в 2017 году, но тем не менее, это характеризует его как человека", - отметил он.

Впрочем, Выговский отметил, что именно эти взгляды не обязательно стали причиной трагедии.

"Конкретно в этом случае я бы так не говорил, это надо исследовать. Я больше склоняюсь к тому, что у него возник бытовой конфликт и поэтому он сорвался", - подытожил он.

Теракт в Киеве 18 апреля 2026 - что известно

Как писал Главред, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой в квартире нападавшего вспыхнул пожар.

Стрелком оказался 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице.

В ходе штурма стрелок был убит спецназовцами КОРД.

Стоит отметить, что экипаж патрульных, который прибыл на вызов о стрельбе, имея при себе табельное огнестрельное оружие (пистолеты Форт 17) и все законные основания для его применения, фактически сбежал с места происшествия.

На месте патрульные бросили раненых: ребёнка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе ещё один ребёнок. Из-за бездействия сотрудников полиции вооружённый мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате теракта пострадали 14 человек, среди которых был и ребенок. Еще шесть человек погибли.

20 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общее число погибших возросло до семи человек. В больнице умер мужчина, за жизнь которого боролись врачи.

Следователи квалифицировали убийство мирных жителей в Киеве как террористический акт, повлекший гибель людей.

О персоне: Иван Выговский

Иван Михайлович Выговский (род. 26 марта 1980, Житомирская область) - украинский полицейский, руководитель ГУ НПУ в Киеве (с 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал полиции 3-го ранга.

С 20 января 2023 года - и.о. главы Национальной полиции Украины. 14 июля 2023 года назначен Председателем Национальной полиции Украины.

