Европа готовится к затяжной войне в Украине, быстрой победы не будет - NYT

Что написано в материале The New York Times:

Европа готовится к затяжной войне в Украине, поскольку перспективы скорого завершения военного конфликта остаются призрачными, а активная роль США в мирном процессе – ограниченной. Об этом говорится в материале The New York Times.

По данным издания, Вашингтон сейчас сосредоточен на других направлениях, в частности на конфликте с Ираном, из-за чего перспективы дипломатического урегулирования становятся все менее реальными. В результате Украина фактически остается один на один с изматывающей войной против России, не имея четкого понимания, когда и как она может завершиться.

Ни одна из сторон не обладает решающим преимуществом, а вероятность достижения мира без активного участия США и давления на Москву выглядит крайне низкой. При этом, как отмечают эксперты, Дональд Трамп не проявляет особой готовности усиливать давление на Россию.

Кроме того, на данный момент отсутствует посредник, способный заменить США в переговорах и оказать значимое влияние на обе стороны.

Аналитик Джеймс Шерр отмечает, что спустя более года после обещаний быстро завершить войну ситуация фактически вернулась к исходной точке. По его словам, в Европе все больше осознают: цели Украины и России принципиально несовместимы, а единственный рациональный путь - продолжать поддержку Киева и не допустить победы Москвы.

Он также считает, что Владимир Зеленский существенно снизил ожидания относительно возможной поддержки со стороны Трампа. В самой Украине, по его словам, преобладает мнение, что исход войны решится на поле боя, если вообще будет решен.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, Россия изначально не воспринимала переговоры всерьез, что делает дальнейшую поддержку Украины еще более важной.

В этом контексте решение ЕС предоставить Киеву кредит на 90 млрд евро стало сигналом долгосрочной приверженности Европе, особенно на фоне снижения активности США и усиления атак на украинскую инфраструктуру.

Дополнительно европейские страны ввели новые санкции против России, затрагивающие экономику и экспорт нефти, включая так называемый теневой флот.

При этом, как отмечают источники в Брюсселе, в Европе рассчитывают, что Владимир Путин со временем может пересмотреть свою позицию. Однако признается, что Кремль предпочитает вести диалог с Вашингтоном, а не с европейскими столицами.

Без стратегии победы

По словам главы центра Carnegie Russia Eurasia Center Александра Габуева, Украина располагает ресурсами, позволяющими продолжать сопротивление, и не обязана идти на соглашение "любой ценой" в ближайшее время. На фронте украинские силы удерживают позиции, тогда как Россия несет значительные потери ради ограниченных успехов.

Тем не менее, как подчеркивает эксперт Клаудия Мейджор, у Европы по-прежнему отсутствует четкое понимание, как добиться победы Украины.

По ее словам, ставка делается скорее на сдерживание: поддерживать Украину до тех пор, пока ситуация в России не изменится - политически или экономически. Однако такой подход трудно назвать полноценной стратегией.

В итоге, несмотря на отдельные успехи Украины и растущую поддержку со стороны Европы, война продолжается, а перспективы перемирия или мирного соглашения остаются далекими.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры должны напрямую общаться с Владимиром Путиным, чтобы заставить его прекратить войну, поскольку поиск компромиссов может оказаться неэффективным.

В Кремле заявили о готовности Путина к личной встрече с Зеленским, однако подчеркнули, что такие переговоры возможны только на этапе завершения договоренностей, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара готова выступить посредником и содействовать организации прямых переговоров между Украиной и Россией на уровне лидеров.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

