Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

Анна Ярославская
29 мая 2026, 06:53обновлено 29 мая, 08:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Для перехвата цели Румыния подняла в небо F-16 и вертолет. В Минобороны страны подтвердили, что БПЛА был российским.
Атака дронов, Румыния
На жилой дом в Румынии упал российский дрон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Российский дрон влетел в жилой дом в Румынии
  • После взрыва в Галаце вспыхнул пожар
  • Для перехвата цели Румыния подняла F-16

Российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии. Возник пожар, пострадали два человека. Перед этим Воздушные силы сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени.

Как пишут румынские СМИ, жителей дома на одной из улиц посреди ночи разбудил характерный шум летящего дрона. Затем раздался громкий звук взрыва, после чего возник пожар в квартире на десятом этаже.

видео дня

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек.

Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Двое людей - легкие травмы. Они пережили острую стрессовую реакцию.

В Галаце эвакуировали 70 жителей дома
В Галаце эвакуировали 70 жителей дома / Фото: viata-libera.ro

В частности, в результате атаки женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик пережил острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает издание Viata Libera.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) города Галац сообщил о падении дрона на жилой дом и подтвердил информацию о пожаре, пострадавших и эвакуированных.

Российский дрон вызвал пожар в доме
Российский дрон вызвал пожар в доме / скриншот

Румынские спасатели сообщили, что пожар потушили и отменили "красный план реагирования". Специалисты установили, что "взрывной заряд дрона детонировал" и не представляет дальнейшей угрозы.

В Сети появились кадры с места атаки российского дрона. Смотрите видео в Telegram-канале Главреда.

Скриншот

Что говорят в Минобороны Румынии

В румынском оборонном ведомстве подтвердили, что дрон, упавший на многоэтажку в Галаце, был российским.

"В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радары вплоть до южной части города Галац, после чего он упал на крышу жилого дома, а в результате взрыва произошел пожар", - говорится в сообщении.

Для перехвата дрона с авиабазы Фетешть в 01:19 поднялись два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение на поражение цели.

После обнаружения дрона население уездов Тулча, Галац и Брейла оповестили через систему Ro-Alert.

"Ситуация динамично меняется, и мы будем предоставлять официальную информацию и данные, как только они станут доступны", - отмечает Минобороны Румынии:

Стоит отметить, что расстояние от Рени до румынского Галаца по прямой составляет около 20 км.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Отметим, когрессмен из Южной Каролины, республиканец Джо Вилсон прокомментировал атаку российского дрона на Румынию.

"Россия агрессивно и без какой-либо провокации атаковала Румынию. Семьи, спящие в своих домах, становятся целью ракет военного преступника Путина и иранских дронов. Это не первая российская атака на государство НАТО. Сдерживание — единственный способ остановить извращенные действия России. Россия понимает только язык силы. Провалившаяся Советская империя мертва и никогда не должна вернуться", - написал американский политик в соцсети Х.

Скриншот

Атаки дронов РФ на Румынию - новости

25 апреля в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Был поврежден электрический столб и пристройка к жилому дому.

Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, ночью радары зафиксировали приближающиеся к воздушному пространству страны дроны. Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы ​​в Фетеште.

Самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии 1,5 км от Рени, над территорией Украины, и пилоты получили разрешение на поражение дронов, однако стрелять не приходилось, потому что они не были над территорией Румынии.

Жители города Галац сообщили через службу экстренной помощи в 02:31 о падении одного объекта. Он летел на низкой высоте, незаметный для радаров.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия Российской Федерации и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.

"Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО", – заявили тогда в румынском министерстве.

Другие новости:

Об источнике: Минобороны Румынии

Министерство национальной обороны Румынии (Ministerul Apărării Naționale или сокращенно MApN) — это центральный орган исполнительной власти, который координирует оборонную политику страны, управляет сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами, а также обеспечивает интеграцию Румынии в структуры НАТО.

С момента вступления Румынии в альянс в 2004 году, ведомство полностью перевело свои войска на стандарты НАТО. В стране развернуты многонациональные боевые группы альянса (включая контингент из Франции, США и других стран).

Одной из ключевых точек является 57-я авиабаза "Михаил Когэлничану" и авиабаза в Фетешти (Борча), откуда регулярно поднимаются истребители F-16 (как румынские, так и союзников) для миссий усиленной воздушной полиции (Air Policing).

Из-за частых налетов на украинские порты Рени и Измаил на Дунае, Минобороны Румынии развернуло мощную систему радиолокационного контроля на юге и востоке страны. Ведомство отвечает за фиксацию нарушений воздушного пространства и оперативно координирует отправку сообщений системы гражданского оповещения RO-Alert в приграничных уездах (Тулча, Галац, Брэила).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Румыния новости Румынии война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Красная линия для Минска: Новак рассказал, чем обернется попытка РФ заблокировать трассу Киев-Чоп

Красная линия для Минска: Новак рассказал, чем обернется попытка РФ заблокировать трассу Киев-Чоп

08:10Мнения
Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в Запорожье

Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в Запорожье

07:44Война
Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

06:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

Машина всмятку: в жутком ДТП разбилась молодая украинская блогерша и модель

Китайский гороскоп на завтра, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

Китайский гороскоп на завтра, 29 мая: Тиграм - инициатива, Драконам - проверка

В июне вступят в силу новые правила мобилизации: что изменится для украинцев

В июне вступят в силу новые правила мобилизации: что изменится для украинцев

Последние новости

08:33

Детей Путина и Кабаевой обучают педагоги из ЮАР и Британии - расследование СМИ

08:12

РФ атаковала турецкое гражданское судно в Черном море: есть раненыеФото

08:10

Красная линия для Минска: Новак рассказал, чем обернется попытка РФ заблокировать трассу Киев-Чопмнение

07:44

Пожары, выбитые окна и раненые: РФ ударила по жилым домам в ЗапорожьеФото

06:53

Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
05:58

Гороскоп на завтра, 30 мая: Девам — трудности, Козерогам — путешествие

05:34

Кто получит подарок небес в начале лета: гороскоп на июнь 2026Видео

05:11

Чем пугали детей в СССР: абсурдные запреты, которые можно услышать и по сей день

04:30

Счастье уже на пороге: для каких знаков зодиака конец мая станет особенным

Реклама
04:09

Как правильно брать кота на руки: большинство допускает ошибку, пугающую животноеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке магазина одежды за 25 с

03:37

Как правильно перевозить ребенка в автокресле - главное, что должны знать родители

03:11

Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом

02:15

Сенсация из космоса: учёные наткнулись на новую таинственную планету

01:06

Десятки ракет в месяц: прогноз сроков массированных ударов РФ по Украине

00:01

Транспортный удар по кошельку: киевлянам раскрыли новые цены на проезд

28 мая, четверг
23:58

Россия атакует Украину "ракетным винегретом": эксперт предупредил о новых ударахВидео

23:01

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

22:44

Часть мужчин могут лишиться бронирования — юрист предупредил о новом нюансе

22:42

Оккупантам приказали до 31 мая прорваться к ключевому городу - Силы обороны

Реклама
22:18

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многихВидео

22:03

Жесткая цензура в СССР: за какие зарубежные фильмы можно было попасть в тюрьму

22:00

Тигровые шорты и огненные волосы: как выглядит биологический сын Джоли и Питта

22:00

В Запорожье готовят рекордное повышение тарифов на воду — когда цена вырастет официально

21:38

Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называетсяВидео

21:05

Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

21:03

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздноватьВидео

20:54

Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

20:42

Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

20:15

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

19:43

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьерыВидео

19:39

Никогда не подведут: три знака зодиака, которые станут надежной опорой в жизни

19:36

"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войнуВидео

19:21

Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

19:10

Война не закончится с прекращением боевых действий: Коваленко объяснил главную угрозумнение

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украинскиВидео

Реклама
18:55

Не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять