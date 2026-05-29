Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

Для перехвата цели Румыния подняла в небо F-16 и вертолет. В Минобороны страны подтвердили, что БПЛА был российским.

https://glavred.info/world/rossiyskiy-dron-peresek-granicu-rumynii-i-ruhnul-na-kryshu-mnogoetazhki-detali-10768652.html Ссылка скопирована

На жилой дом в Румынии упал российский дрон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Российский дрон влетел в жилой дом в Румынии

После взрыва в Галаце вспыхнул пожар

Для перехвата цели Румыния подняла F-16

Российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии. Возник пожар, пострадали два человека. Перед этим Воздушные силы сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени.

Как пишут румынские СМИ, жителей дома на одной из улиц посреди ночи разбудил характерный шум летящего дрона. Затем раздался громкий звук взрыва, после чего возник пожар в квартире на десятом этаже.

видео дня

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек.

Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Двое людей - легкие травмы. Они пережили острую стрессовую реакцию.

В Галаце эвакуировали 70 жителей дома / Фото: viata-libera.ro

В частности, в результате атаки женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик пережил острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает издание Viata Libera.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) города Галац сообщил о падении дрона на жилой дом и подтвердил информацию о пожаре, пострадавших и эвакуированных.

Российский дрон вызвал пожар в доме / скриншот

Румынские спасатели сообщили, что пожар потушили и отменили "красный план реагирования". Специалисты установили, что "взрывной заряд дрона детонировал" и не представляет дальнейшей угрозы.

В Сети появились кадры с места атаки российского дрона. Смотрите видео в Telegram-канале Главреда.

Что говорят в Минобороны Румынии

В румынском оборонном ведомстве подтвердили, что дрон, упавший на многоэтажку в Галаце, был российским.

"В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радары вплоть до южной части города Галац, после чего он упал на крышу жилого дома, а в результате взрыва произошел пожар", - говорится в сообщении.

Для перехвата дрона с авиабазы Фетешть в 01:19 поднялись два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение на поражение цели.

После обнаружения дрона население уездов Тулча, Галац и Брейла оповестили через систему Ro-Alert.

"Ситуация динамично меняется, и мы будем предоставлять официальную информацию и данные, как только они станут доступны", - отмечает Минобороны Румынии:

Стоит отметить, что расстояние от Рени до румынского Галаца по прямой составляет около 20 км.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Отметим, когрессмен из Южной Каролины, республиканец Джо Вилсон прокомментировал атаку российского дрона на Румынию.

"Россия агрессивно и без какой-либо провокации атаковала Румынию. Семьи, спящие в своих домах, становятся целью ракет военного преступника Путина и иранских дронов. Это не первая российская атака на государство НАТО. Сдерживание — единственный способ остановить извращенные действия России. Россия понимает только язык силы. Провалившаяся Советская империя мертва и никогда не должна вернуться", - написал американский политик в соцсети Х.

Атаки дронов РФ на Румынию - новости

25 апреля в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Был поврежден электрический столб и пристройка к жилому дому.

Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, ночью радары зафиксировали приближающиеся к воздушному пространству страны дроны. Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы ​​в Фетеште.

Самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии 1,5 км от Рени, над территорией Украины, и пилоты получили разрешение на поражение дронов, однако стрелять не приходилось, потому что они не были над территорией Румынии.

Жители города Галац сообщили через службу экстренной помощи в 02:31 о падении одного объекта. Он летел на низкой высоте, незаметный для радаров.

Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия Российской Федерации и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.

"Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО", – заявили тогда в румынском министерстве.

Другие новости:

Об источнике: Минобороны Румынии Министерство национальной обороны Румынии (Ministerul Apărării Naționale или сокращенно MApN) — это центральный орган исполнительной власти, который координирует оборонную политику страны, управляет сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами, а также обеспечивает интеграцию Румынии в структуры НАТО. С момента вступления Румынии в альянс в 2004 году, ведомство полностью перевело свои войска на стандарты НАТО. В стране развернуты многонациональные боевые группы альянса (включая контингент из Франции, США и других стран). Одной из ключевых точек является 57-я авиабаза "Михаил Когэлничану" и авиабаза в Фетешти (Борча), откуда регулярно поднимаются истребители F-16 (как румынские, так и союзников) для миссий усиленной воздушной полиции (Air Policing). Из-за частых налетов на украинские порты Рени и Измаил на Дунае, Минобороны Румынии развернуло мощную систему радиолокационного контроля на юге и востоке страны. Ведомство отвечает за фиксацию нарушений воздушного пространства и оперативно координирует отправку сообщений системы гражданского оповещения RO-Alert в приграничных уездах (Тулча, Галац, Брэила).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред