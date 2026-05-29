Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали

Кратко:
- Российский дрон влетел в жилой дом в Румынии
- После взрыва в Галаце вспыхнул пожар
- Для перехвата цели Румыния подняла F-16
Российский беспилотник врезался в многоэтажку в приграничном городе Галац в Румынии. Возник пожар, пострадали два человека. Перед этим Воздушные силы сообщали об атаке дронов на Одесскую область в направлении Рени.
Как пишут румынские СМИ, жителей дома на одной из улиц посреди ночи разбудил характерный шум летящего дрона. Затем раздался громкий звук взрыва, после чего возник пожар в квартире на десятом этаже.
На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Из дома эвакуировали 70 человек.
Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Двое людей - легкие травмы. Они пережили острую стрессовую реакцию.
В частности, в результате атаки женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний мальчик пережил острую стрессовую реакцию. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщает издание Viata Libera.
Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии (ISU) города Галац сообщил о падении дрона на жилой дом и подтвердил информацию о пожаре, пострадавших и эвакуированных.
Румынские спасатели сообщили, что пожар потушили и отменили "красный план реагирования". Специалисты установили, что "взрывной заряд дрона детонировал" и не представляет дальнейшей угрозы.
В Сети появились кадры с места атаки российского дрона. Смотрите видео в Telegram-канале Главреда.
Что говорят в Минобороны Румынии
В румынском оборонном ведомстве подтвердили, что дрон, упавший на многоэтажку в Галаце, был российским.
"В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, его отслеживали радары вплоть до южной части города Галац, после чего он упал на крышу жилого дома, а в результате взрыва произошел пожар", - говорится в сообщении.
Для перехвата дрона с авиабазы Фетешть в 01:19 поднялись два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение на поражение цели.
После обнаружения дрона население уездов Тулча, Галац и Брейла оповестили через систему Ro-Alert.
"Ситуация динамично меняется, и мы будем предоставлять официальную информацию и данные, как только они станут доступны", - отмечает Минобороны Румынии:
Стоит отметить, что расстояние от Рени до румынского Галаца по прямой составляет около 20 км.
Отметим, когрессмен из Южной Каролины, республиканец Джо Вилсон прокомментировал атаку российского дрона на Румынию.
"Россия агрессивно и без какой-либо провокации атаковала Румынию. Семьи, спящие в своих домах, становятся целью ракет военного преступника Путина и иранских дронов. Это не первая российская атака на государство НАТО. Сдерживание — единственный способ остановить извращенные действия России. Россия понимает только язык силы. Провалившаяся Советская империя мертва и никогда не должна вернуться", - написал американский политик в соцсети Х.
Атаки дронов РФ на Румынию - новости
25 апреля в Румынии были обнаружены обломки дрона после ночной российской атаки на Украину. Был поврежден электрический столб и пристройка к жилому дому.
Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, ночью радары зафиксировали приближающиеся к воздушному пространству страны дроны. Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы в Фетеште.
Самолеты Eurofighter Typhoon зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии 1,5 км от Рени, над территорией Украины, и пилоты получили разрешение на поражение дронов, однако стрелять не приходилось, потому что они не были над территорией Румынии.
Жители города Галац сообщили через службу экстренной помощи в 02:31 о падении одного объекта. Он летел на низкой высоте, незаметный для радаров.
Министерство обороны Румынии решительно осудило безответственные действия Российской Федерации и подчеркнуло, что эти действия являются новым вызовом региональной безопасности и стабильности в районе Черного моря.
"Подобные инциденты свидетельствуют о неуважении Российской Федерации к международному праву и ставят под угрозу не только безопасность граждан Румынии, но и коллективную безопасность НАТО", – заявили тогда в румынском министерстве.
Другие новости:
- Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушения
- Чернигов - под ударом: дроны РФ атаковали город, прогремело минимум 15 взрывов
- Сможет догонять "Шахеды": в Украине испытали ракетный дрон из Эстонии
Об источнике: Минобороны Румынии
Министерство национальной обороны Румынии (Ministerul Apărării Naționale или сокращенно MApN) — это центральный орган исполнительной власти, который координирует оборонную политику страны, управляет сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими силами, а также обеспечивает интеграцию Румынии в структуры НАТО.
С момента вступления Румынии в альянс в 2004 году, ведомство полностью перевело свои войска на стандарты НАТО. В стране развернуты многонациональные боевые группы альянса (включая контингент из Франции, США и других стран).
Одной из ключевых точек является 57-я авиабаза "Михаил Когэлничану" и авиабаза в Фетешти (Борча), откуда регулярно поднимаются истребители F-16 (как румынские, так и союзников) для миссий усиленной воздушной полиции (Air Policing).
Из-за частых налетов на украинские порты Рени и Измаил на Дунае, Минобороны Румынии развернуло мощную систему радиолокационного контроля на юге и востоке страны. Ведомство отвечает за фиксацию нарушений воздушного пространства и оперативно координирует отправку сообщений системы гражданского оповещения RO-Alert в приграничных уездах (Тулча, Галац, Брэила).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред