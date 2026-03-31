Южный циклон резко ухудшит погоду в Житомирской области: когда он отступит

Синоптики предупреждают, что область окажется под влиянием южного циклона, который уже движется в сторону Украины.

Когда в Житомирской области наладится погода

Какая будет погода в Житомире в первые дни апреля

Прогноз погоды в Житомирской области на текущую неделю

После нескольких недель необычно теплой и сухой весны в Житомирской области ожидается резкое изменение атмосферных процессов. По словам синоптиков, область окажется под влиянием южного циклона, сформировавшегося над акваторией Черного моря и движущегося в направлении северо-востока Украины.

Заведующая сектором метеопрогнозов Житомирского гидрометцентра Ираида Еленевская в комментарии "Суспильному" рассказала, что ближайшие дни принесут жителям области более влажную и прохладную погоду.

"Южный циклон, который образовался над Черным морем и движется на северо-восток Украины, приведет к ухудшению погодных условий в большинстве областей: уплотнению облачности, периодическим дождям и временному понижению температуры", — отметила синоптик.

По ее словам, изменение будет кратковременным: как только циклон удалится, в области снова установится более комфортная весенняя погода.

Как будет меняться погода в ближайшие дни

В среду, 1 апреля, Житомирская область окажется под плотной облачностью. В течение суток будут проходить дожди — местами слабые, местами более интенсивные. Северо-западный ветер останется умеренным, а температура ночью будет держаться в пределах от 5 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов.

В четверг, 2 апреля, небо начнет частично проясняться. Дожди сохранятся, но уже будут носить кратковременный и локальный характер. Ветер останется того же направления и силы, что и накануне. Ночные температуры снизятся до 3–8 градусов тепла, а днем станет ощутимо теплее — до 12–17 градусов.

В период 3-4 апреля синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночи будут прохладными, с температурой около 2–7 градусов тепла, зато днем сохранится приятное весеннее тепло — от 12 до 17 градусов. Ожидается больше солнца и более стабильный атмосферный фон.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, апрель в Украине начнется с тепла и дождей. 1 апреля в большинстве регионов температура днем поднимется до +12…+17°С, пройдут дожди, кроме Крыма.

Также 31 марта в Киеве и Киевской области прогнозируют облачную погоду с дождем. Температура днем составит 11–16° (в столице 13–15°).

Как сообщал Главред, в Днепре в начале апреля ожидается облачная погода без существенных осадков. 1 апреля столбики термометров поднимутся до +14°C днем.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

