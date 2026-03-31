Южный циклон резко ухудшит погоду в Житомирской области: когда он отступит

Дарья Пшеничник
31 марта 2026, 17:27
Синоптики предупреждают, что область окажется под влиянием южного циклона, который уже движется в сторону Украины.
Когда в Житомирской области наладится погода / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • Какая будет погода в Житомире в первые дни апреля
  • Прогноз погоды в Житомирской области на текущую неделю

После нескольких недель необычно теплой и сухой весны в Житомирской области ожидается резкое изменение атмосферных процессов. По словам синоптиков, область окажется под влиянием южного циклона, сформировавшегося над акваторией Черного моря и движущегося в направлении северо-востока Украины.

Заведующая сектором метеопрогнозов Житомирского гидрометцентра Ираида Еленевская в комментарии "Суспильному" рассказала, что ближайшие дни принесут жителям области более влажную и прохладную погоду.

"Южный циклон, который образовался над Черным морем и движется на северо-восток Украины, приведет к ухудшению погодных условий в большинстве областей: уплотнению облачности, периодическим дождям и временному понижению температуры", — отметила синоптик.

По ее словам, изменение будет кратковременным: как только циклон удалится, в области снова установится более комфортная весенняя погода.

Как будет меняться погода в ближайшие дни

В среду, 1 апреля, Житомирская область окажется под плотной облачностью. В течение суток будут проходить дожди — местами слабые, местами более интенсивные. Северо-западный ветер останется умеренным, а температура ночью будет держаться в пределах от 5 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов.

В четверг, 2 апреля, небо начнет частично проясняться. Дожди сохранятся, но уже будут носить кратковременный и локальный характер. Ветер останется того же направления и силы, что и накануне. Ночные температуры снизятся до 3–8 градусов тепла, а днем станет ощутимо теплее — до 12–17 градусов.

В период 3-4 апреля синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночи будут прохладными, с температурой около 2–7 градусов тепла, зато днем сохранится приятное весеннее тепло — от 12 до 17 градусов. Ожидается больше солнца и более стабильный атмосферный фон.

Напомним, апрель в Украине начнется с тепла и дождей. 1 апреля в большинстве регионов температура днем поднимется до +12…+17°С, пройдут дожди, кроме Крыма.

Также 31 марта в Киеве и Киевской области прогнозируют облачную погоду с дождем. Температура днем составит 11–16° (в столице 13–15°).

Как сообщал Главред, в Днепре в начале апреля ожидается облачная погода без существенных осадков. 1 апреля столбики термометров поднимутся до +14°C днем.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

17:36Война
РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

17:20Украина
Украина предложила перемирие в войне: как ответил Кремль и когда оно может начаться

Украина предложила перемирие в войне: как ответил Кремль и когда оно может начаться

16:46Война
Популярное

Ещё
Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягод

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

Последние новости

17:41

Дешевле уже некуда: базовый продукт резко упал в цене, сколько теперь стоит

17:36

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

17:34

От сорняков не останется и следа: натуральный способ удивит быстрым результатомВидео

17:27

Южный циклон резко ухудшит погоду в Житомирской области: когда он отступит

17:21

Хотела бы вернуться: блогерша Стужук взвыла за Украиной

Военная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – МиловВоенная победа Путина над Украиной невозможна, 2026-й может стать точкой перелома для России – Милов
17:20

РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

16:54

Дочь Владимира Комарова трогательно попрощалась с отцом

16:52

Придётся покупать новую: какую посуду нельзя мыть в горячей водеВидео

16:51

"Совсем другим стал": экс-участник DZIDZIO раскрыл, что произошло с Михаилом Хомой

Реклама
16:46

Украина предложила перемирие в войне: как ответил Кремль и когда оно может начаться

16:37

Скрытая кнопка в стиральной машине: почему о ней не знают годами

16:28

Смерть мужа стала толчком для женщины: одна запись круто изменила всю жизнь

16:13

Пушкин - великий мастер плагиата: у кого российский поэт крал идеи для произведений

16:11

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 1 апреля

15:55

Голуби и мыши боятся как огня — дешевый способ защитить огород и садВидео

15:50

Без яиц и термометра: как приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут

15:46

Они не такие, как все: когда рождаются люди с уникальной судьбой

15:41

"Хочу, чтобы вы знали": Селин Дион нарушила молчание о неизлечимой болезниВидео

15:10

Цены на бензин взлетели: мужчина нашел способ ездить почти бесплатноВидео

15:02

В первые дни апреля Ровенщину будут заливать дожди: когда ожидать непогоды

Реклама
14:58

Как правильно собирать берёзовый сок: главные хитрости, которые стоит знать всемВидео

14:49

Чего сейчас больше всего боится Путин: российский политик раскрыл правду

14:44

Дожди с мокрым снегом накроют Львовщину: когда погода резко ухудшится

14:19

Девушка думала, что видит реку, но правда оказалась гораздо масштабнееВидео

14:03

Запутанный тест ПДД с регулировщиком: какие автомобили могут продолжать движениеВидео

13:47

"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войнуВидео

13:44

Вернется в Украину после смерти: тяжелая болезнь унесла народного артистаВидео

13:31

Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

13:13

Полстакана этого раствора и унитаз засияет, как в отеле: что в него нужно залить

12:51

Гороскоп Таро на завтра 1 апреля: Девам - отпустить прошлое, Рыбам - получать

12:36

Что-то не так: неузнаваемая Анджелина Джоли появилась на красной дорожкеВидео

12:33

Простой способ удаляет накипь за считанные минуты: что засыпать в чайникВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

12:29

"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 1 апреля: Козлам - удовольствия, Свиньям - карьера

12:21

Настя Ткаченко призналась, что произошло с ее весом после операции

12:17

Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

12:08

Вера Брежнева поделилась редким фото старшей дочери

11:47

Мобилизация по-новому: что изменится с 1 апреля и будут ли повестки в "Резерв+"

11:37

Сийярто сливал РФ закрытую информацию ЕС: в СМИ появилась запись разговора с Лавровым

Реклама
11:26

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

11:23

Трамп видит лишь один способ завершения войны в Украине - что предлагает

11:22

Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

11:19

Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

11:11

Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видеоВидео

10:54

Как сказать по-украински "скворечник": правильный вариант знают далеко не все

10:24

Только три китайских знака зодиака вскоре получат приятный сюрприз - кто они

10:08

Бросила мужа из-за Ирины Билык: Цибульская сделала неожиданное признание

09:59

Союзники призвали Киев сдержать атаки на российскую нефть: в чем причина

09:37

В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врагаФото

