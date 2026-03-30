Днепр окажется в эпицентре облачного фронта: как изменится погода в городе

Руслан Иваненко
30 марта 2026, 23:10обновлено 31 марта, 00:14
Як погода змінить температуру та атмосферний тиск наприкінці березня і на початку квітня
Как изменится дневная и ночная температур / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/moderndnipr

Кратко:

  • Днепр встретит конец марта и начало апреля под облачностью
  • Осадков не предвидится, температура +9…+16°C
  • Атмосферное давление стабильное, ветер умеренный

Жители Днепра встретят второй месяц весны под плотной завесой облаков. Несмотря на мрачную дымку, существенных осадков в регионе не предвидится. Согласно данным сервиса Sinoptik, переход от марта к апрелю будет сопровождаться умеренной прохладой и стабильным атмосферным давлением.

Вторник: 31 марта

Последний день первого весеннего месяца, 31 марта, пройдет в Днепре под знаком переменной облачности. Небо большую часть суток будет оставаться затянутым, а солнечные лучи лишь изредка будут пробиваться сквозь облака.

Температурный режим обещает быть достаточно комфортным: ночные показатели зафиксируются на уровне +10°C, а на рассвете возможно незначительное снижение до +9°C. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +16°C. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 738-740 мм рт. ст.

Народные приметы говорят: "Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет теплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи". Также считается, что первые цветы на склонах холмов предвещают теплое начало апреля.

Погода в Днепре 31 марта / Фото: скриншот sinoptik

Среда: 1 апреля

Первый день апреля не принесет радикальных изменений в синоптическую картину. В Днепре ожидается сплошная облачность, которая продержится до самого вечера. Впрочем, природа решила обойтись без первоапрельских шуток в виде дождя — среда пройдет без осадков.

Температура воздуха по сравнению со вторником несколько снизится. Ночью и утром ожидается около +10°C, а дневной максимум не превысит +14°C. Умеренный ветер лишь будет усиливать ощущение типичной весенней прохлады.

Издавна этот период считали временем пробуждения природы, когда приходится "обходить грязь у полыней, искать проходы между проталинами". Старожилы верили: "Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год будет таким". Именно в это время в небе обычно появляются первые коршуны.

Как ранее сообщал Главред, 31 марта погоду во Львовской области будут формировать атмосферные фронты циклона, охватившего территорию Украины. Последний день месяца ожидается облачным и прохладным, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, погода в Украине в марте 2026 года отличилась аномально теплой и рекордно сухой погодой, что повлияло на состояние почвенной влаги. В конце месяца атмосферные процессы начали меняться, формируя неустойчивые условия с дождями, возможными грозами и постепенным переходом к более теплому и активному апрелю. Об этом сообщил начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Также На Житомирщине в начале апреля прогнозируют типичную весеннюю погоду — переменную, но в целом теплую. По данным областного гидрометцентра, с 31 марта по 3 апреля температура будет колебаться от 2° ночью до 17° тепла днем, а больше всего осадков придется на вторник и среду.

О ресурсе: Sinoptik

Sinoptik.ua — один из самых популярных погодных сайтов в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира.

Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру.

Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра.

Украинская версия сайта была запущена в 2010 году.

На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

