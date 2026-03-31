Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

В пятницу, 31 марта, на территории Киевской области и в Киеве ожидается облачная погода с периодическими осадками в виде дождя, передают синоптики.
Ветер будет преимущественно юго-восточным, со скоростью 5–10 м/с, что создаст лёгкое ощущение свежести в течение дня, сообщает Укргидрометцентр.
Температура воздуха в области ночью составит 5–10° тепла, а днём столбики термометров поднимутся до 11–16°. В столице ночные значения будут немного выше — 7–9° тепла, а дневные показатели достигнут 13–15°.
Метеорологи советуют учитывать дождливую погоду при планировании поездок и прогулок.
Ранее синоптики предупредили об изменении погоды. В Ровенской области погода останется относительно теплой и без значительных осадков.
Как писал Главред, синоптики назвали сроки, когда погода резко изменится. Жителям Львовской области следует готовиться к перепадам температуры и переменам погоды.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
