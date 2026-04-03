Дожди отступают: на Тернопольщине наконец-то выйдет солнце и станет теплее

Известно, что в течение дня будет дуть северо-западный ветер.

https://glavred.info/synoptic/dozhdi-otstupayut-na-ternopolshchine-nakonec-to-vyydet-solnce-i-stanet-teplee-10753796.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Тернопольской области

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе в пятницу

Ожидаются ли дожди

Погода в Тернопольской области в пятницу, 3 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, ветер в течение дня будет северо-западный, 5 – 10 м/с.

видео дня

Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов, днем прогнозируется +10…+15 градусов.

В городе Тернополе температура ночью +4…+6 градусов, но днем поднимется до +13…+15 градусов.

Погода в Тернополе

Погода в Украине на выходных Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в субботу влияние малоподвижного циклона с юга будет ощущаться в большинстве областей Украины. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В то же время в воскресенье небольшие дожди пройдут преимущественно на востоке страны. В остальных регионах будет преобладать погода без существенных осадков.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым.

Также известно, что начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо останется покрытым облаками.

В то же время синоптик Наталья Диденко говорила, что похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред