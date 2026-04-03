Дожди отступают: на Тернопольщине наконец-то выйдет солнце и станет теплее

Погода в Тернопольской области в пятницу, 3 апреля, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, ветер в течение дня будет северо-западный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов, днем прогнозируется +10…+15 градусов.
В городе Тернополе температура ночью +4…+6 градусов, но днем поднимется до +13…+15 градусов.
Погода в Украине на выходных
Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в субботу влияние малоподвижного циклона с юга будет ощущаться в большинстве областей Украины. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди.
В то же время в воскресенье небольшие дожди пройдут преимущественно на востоке страны. В остальных регионах будет преобладать погода без существенных осадков.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым.
Также известно, что начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо останется покрытым облаками.
В то же время синоптик Наталья Диденко говорила, что похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
