Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

В Украине официально отключат 3G: когда это произойдет и что изменится

Сергей Кущ
2 апреля 2026, 13:34
Устаревшие технологии постепенно уйдут в прошлое.
В Украине официально отключат 3G
В Украине официально отключат 3G / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему отключают 3G
  • Когда произойдут изменения

В Украине постепенно откажутся от мобильной связи третьего поколения. Власти уже назвали точные сроки, когда 3G окончательно отключат, и объяснили, зачем это нужно.

Когда отключат 3G в Украине

По данным Министерства цифровой трансформации, 3G в Украине отключат до 1 января 2031 года.

видео дня

Для пользователей переход будет постепенным, чтобы изменения прошли максимально незаметно.

Как отметил заместитель министра по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько, длительный переходный период предусмотрен специально для комфорта абонентов.

Почему отключают 3G

Отказ от 3G — это не только украинская инициатива, а глобальный тренд.

Эта технология уже считается устаревшей, поскольку хуже использует частоты и уступает по скорости и качеству связи. Кроме того, 3G не отвечает современным требованиям пользователей/

Освобожденные ресурсы будут направлены на развитие более современных стандартов связи.

Что будет вместо 3G

Частоты, которые сейчас занимает 3G, перенастроят под 4G. Это позволит:

  • увеличить скорость интернета
  • снизить задержки
  • улучшить стабильность соединения

При этом 4G останется основной технологией и станет базой для внедрения 5G.

Когда появится 5G в Украине

В стране уже началось тестирование связи пятого поколения. Пилотные проекты запустили во Львове, Бородянке и Харькове. Пока речь идет о технических испытаниях, а не о полном запуске.

Полноценное внедрение 5G по всей Украине планируют завершить до 2030 года.

Что изменится для пользователей

Обычные пользователи вряд ли заметят резкие изменения. Переход будет постепенным, а связь станет быстрее и стабильнее. Кроме того, новые технологии откроют возможности для развития "умных" сервисов, транспорта и цифровой инфраструктуры.

Вам может быть интересно:

О персоне: Станислав Прибитько

Станислав Прибитько — заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры. Работает в Министерстве цифровой трансформации с 2020 года — сначала занимался развитием мобильного интернета, а затем возглавил Директорат электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.

В своей нынешней роли он участвует в проектах по внедрению технологий 5G, обеспечению стабильного интернет-покрытия, особенно во время энергетических вызовов, и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, а также в коммуникации с операторами и местными властями по вопросам резервного питания базовых станций в случае отключений электроэнергии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобильная связь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять