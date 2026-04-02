В Украине официально отключат 3G: когда это произойдет и что изменится

Устаревшие технологии постепенно уйдут в прошлое.

В Украине официально отключат 3G

В Украине постепенно откажутся от мобильной связи третьего поколения. Власти уже назвали точные сроки, когда 3G окончательно отключат, и объяснили, зачем это нужно.

Когда отключат 3G в Украине

По данным Министерства цифровой трансформации, 3G в Украине отключат до 1 января 2031 года.

Для пользователей переход будет постепенным, чтобы изменения прошли максимально незаметно.

Как отметил заместитель министра по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько, длительный переходный период предусмотрен специально для комфорта абонентов.

Почему отключают 3G

Отказ от 3G — это не только украинская инициатива, а глобальный тренд.

Эта технология уже считается устаревшей, поскольку хуже использует частоты и уступает по скорости и качеству связи. Кроме того, 3G не отвечает современным требованиям пользователей/

Освобожденные ресурсы будут направлены на развитие более современных стандартов связи.

Что будет вместо 3G

Частоты, которые сейчас занимает 3G, перенастроят под 4G. Это позволит:

увеличить скорость интернета

снизить задержки

улучшить стабильность соединения

При этом 4G останется основной технологией и станет базой для внедрения 5G.

Когда появится 5G в Украине В стране уже началось тестирование связи пятого поколения. Пилотные проекты запустили во Львове, Бородянке и Харькове. Пока речь идет о технических испытаниях, а не о полном запуске. Полноценное внедрение 5G по всей Украине планируют завершить до 2030 года.

Что изменится для пользователей

Обычные пользователи вряд ли заметят резкие изменения. Переход будет постепенным, а связь станет быстрее и стабильнее. Кроме того, новые технологии откроют возможности для развития "умных" сервисов, транспорта и цифровой инфраструктуры.

Вам может быть интересно:

О персоне: Станислав Прибитько Станислав Прибитько — заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию цифровой инфраструктуры. Работает в Министерстве цифровой трансформации с 2020 года — сначала занимался развитием мобильного интернета, а затем возглавил Директорат электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. В своей нынешней роли он участвует в проектах по внедрению технологий 5G, обеспечению стабильного интернет-покрытия, особенно во время энергетических вызовов, и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, а также в коммуникации с операторами и местными властями по вопросам резервного питания базовых станций в случае отключений электроэнергии.

