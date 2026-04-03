Планы РФ сорваны, но перемирие под вопросом: новые заявления Зеленского

Ангелина Подвысоцкая
3 апреля 2026, 14:48
Президент Украины пообщался с журналистами и сделал ряд заявлений по поводу оружия, ситуации на фронте, переговоров и перемирия.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами и ответил на ряд важных вопросов. Он прямо сказал, какие объекты могут оказаться под прицелом окупантов.

Цели российских ударов

Украинская разведка сообщила об угрозе российских ударов по мостам, дамбам, насосным станциям по снабжению питьевой водой, гидроэлектростанциям.

"Судя из документов, которые мы получили от разведки, "русские" будут бить по логистике - по железной дороге и прочему. Также будут бить по водоснабжению. Все это Вооруженные Силы Украины вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах - мостах, дамбах, гидроэлектростанциях. и тому подобное", - сказал президент.

В то же время, в каждом населенном пункте нужно подготовиться к возможным ударам и защитить объекты. "В каждом селе и городе главы и мэры должны заниматься этим. Они должны знать, что у них там есть самое главное – без чего не будет канализации или не будет питьевой воды. Защита нужна максимальная", - подчеркнул Зеленский.

На фронте самая лучшая ситуация на фронте за последние 10 месяцев

Владимир Зеленский раскрыл отчет британской разведки Ми-6. В нем говорится, что сейчас в Украине лучшая ситуация на фронте за последние 10 месяцев. Украинским защитникам удалось уволить около 20 квадратных километров территории.

"В целом фронт держится. Поэтому вывод британской разведки таков – ситуация сложная, но лучшая за эти последние 10 месяцев. Это справедливое заключение. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые это обеспечивают", – сказал Зеленский.

Пасхальное перемирие

Россия не готова к Пасхальному перемирию, утверждает Владимир Зеленский.

"Американской стороне мы передали наш запрос. Я не знаю, будет ли у них возможность передать еще свой месседж "русским". Посмотрим. Наше предложение о прекращении огня на Пасху остается", – добавил Зеленский.

ВСУ сорвали планы РФ по наступлению

Российские оккупанты использовали непогоду для продвижения на фронте незамеченными. Сейчас у них нет такой возможности. С приближением лета дни становятся длиннее, а погода яснее.

Россияне пытались начать свое наступление на юге страны раньше запланированного, но даже там они не смогли пойти на прорыв.

"Когда есть туман, мало солнца, дождь, то они теми или иными группами иногда инфильтрируются. А когда солнечная погода, то этого меньше. Хотя "зеленка" помогает немножко прятаться. Мы видим их накопления. Направления те же – Покровское, Гуляйпольское. То наступление, которое они хотели в марте Сыны просто усиливать штурмовые действия. Пока что глобальной угрозы мы не видим", – пояснил президент.

Экспорт оружия

Украина столкнулась с проблемой, когда некоторые компании захотели продавать оружие без координации с государством. В условиях войны это недопустимо. Киев согласился на экспорт оружия во время войны, чтобы получить деньги, на которые этим компаниям сможет заказать оружие на фронт.

"Во-первых, это не только их достижение. Чтобы эти дроны работали, наши военные их испытывали, воевали с ними, их усиливали, доводили до результата. Это не просто бизнес. И надо уважать, что делают наши военные... Это все работает только в системе – дроны, интеграция с другими элементами ПВО, софт, опытные люди. приезжают в Украину и что-то покупают… А потом оно не срабатывает так, как нужно, потому что нужен системный подход - сами дроны, плюс экспертиза наших специалистов, плюс софты и многие другие вещи", - подчеркнул Зеленский.

К тому же во время войны действует экспортная стратегия, связанная со странами, инвестировавшими в украинскую оборону.

"Они инвестировали десятки миллиардов ежегодно. Европейские партнеры понимали, что, несмотря на инвестиции, они не имеют прав на эти компании. Но они знают, что инвестируют в будущее, и потом мы будем делиться этими возможностями с ними же. Так и получилось", - сказал президент.

Мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает американскую делегацию в Киев для проведения переговоров. После этого технические группы могут отправиться в Москву.

"Если не получается втроем, давайте сделаем так – по очереди. Это наше предложение. Я слышал положительные сигналы партнеров по поводу такого предложения. Также мы продолжаем работать над обменами. Очень надеемся, что они состоятся", – пояснил Зеленский.

К тому же у Украины должно быть понимание гарантий безопасности.

"Должен быть четкий ответ на то, какова будет реакция Америки в случае новой агрессии России. И еще – мы сохраняем 800-тысячную армию, но за счет кого и чего будет финансироваться армия, кроме украинского бюджета?", – отметил Зеленский.

Борьба с КАБами

Киев хочет получить антибаллистические системы THAAD, которые есть у стран Ближнего Востока и Персидского Залива. Они позволили бы защитить Украину от российских авиабомб.

"Российские самолеты просто не подлетели бы – и все. Мы хотели бы ответить на эти вопросы. Причем мы сами предложим, как мы это видим. Потом американская сторона проанализирует все это. Возможно, что-то сократит, а может, нет – и ответит нам. Мы договорились это сделать в ближайшее время", – отметил президент.

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

Реклама
23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

Реклама
18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

Реклама
12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

09:08

НАТО ждут кардинальные изменения, что делать Украине: прогноз Фесенкомнение

