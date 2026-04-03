Война в Украине закончится после того, как появятся определенные условия: эксперт назвал их

По словам военного аналитика, первым сигналом станет неспособность российских войск удержать оборону.

Когда закончится война в Украине

2026 год может стать точкой истощения России

Массированные удары по РФ могут изменить ход войны

Окончание полномасштабной войны не будет внезапным — процесс растянется во времени, но будет иметь четкие маркеры, по которым можно будет понять, что российская армия теряет способность продолжать боевые действия. Об этом в комментарии для ТСН рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, первым серьезным сигналом станет разрушение оборонительных возможностей российских войск.

"Первым звонком станет неспособность российских войск держать оборону. Первым этапом станет неспособность наступать, и из этого будет следовать, что они не смогут держать оборону. Как только начнет "сыпаться" оборона, то сразу изменится их риторика", — говорит Александр Коваленко.

Когда может закончиться война

Аналитик отмечает, что российская армия уже вступает в фазу глубокого истощения. По его оценкам, в 2026 году РФ не сможет провести полноценную наступательную кампанию, а ее возможности на фронте будут постепенно сокращаться.

Он объясняет, что темпы продвижения российских войск уже сейчас не соответствуют их заявленным планам, а на отдельных участках фронта украинские силы способны проводить результативные контратаки. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о системных проблемах в российской армии.

Коваленко обращает внимание и на соотношение потерь и завоеваний: в 2026 году россияне захватывали меньше территорий, чем украинские силы освобождали во время контратак. Это может означать приближение критической точки, когда любые наступательные действия РФ перестанут приносить результат.

Подводя итог, он отмечает, что Москва выдвигает ультиматумы только до тех пор, пока считает себя сильной.

"К окончанию войны мы движемся с 2022 года, поэтому резким оно никак не может быть", — говорит эксперт.

Могут ли удары по РФ ускорить завершение войны

Отдельно Коваленко прокомментировал возможность использования Украиной баллистических ракет по территории РФ. Он считает, что такие удары могут иметь эффект, но только при условии правильно выбранных целей и масштабности операции.

"А вот нанести удар так, чтобы вся Москва погрузилась в блэкаут — это вполне возможно… Или нанести удар по позиционным районам размещения российских средств ПВО", — высказывает свое мнение Коваленко.

По его словам, речь идет не о точечных ударах, а о массированной атаке, которая стала бы шоком для российского общества и продемонстрировала масштаб изменений, произошедших с 2022 года.

"Но это должен быть массированный удар — чтобы одновременно было много ракет, 30 или 40… Я хотел бы верить, что это будет качественно спланировано, что будет масштабный комбинированный удар: 200–300 дронов, крылатые ракеты и баллистические", — добавляет он.

Возможна ли победа России в войне Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что, несмотря на попытки наступления и агрессивную риторику Кремля, у России нет реальных шансов на военную победу над Украиной. "Военная победа Путина над Украиной вообще невозможна, просто ни в коем случае. Вопрос в том, на каких условиях будет прекращение огня, и как создать гарантии для того, чтобы Россия не продолжала агрессивные действия и не нападала в будущем", — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, цель России в войне против Украины не ограничивается лишь захватом территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В то же время утверждения России о якобы полном контроле над Луганской областью являются преувеличенными. По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные продолжают удерживать позиции, в частности в районах Надежды и Новоегоровки.

Эту информацию подтверждает и Третий армейский корпус, который опровергает полный захват области и сообщает, что украинские подразделения до сих пор контролируют отдельные рубежи в Луганской области.

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

