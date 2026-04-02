Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Зеленского ответили Кремлю на ультиматум по Донбассу - что сказали

Юрий Берендий
2 апреля 2026, 20:20обновлено 2 апреля, 21:09
Российские ультиматумы в отношении Украины не имеют реальной основы, отметили в Офисе президента.
У Зеленского ответили Кремлю на ультиматум по Донбассу - что сказали
У Зеленского ответили Кремлю на ультиматум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Россия пытается использовать смену акцентов США в пользу Ирана
  • Нет гарантий, что Россия не начнет новое вторжение

Успехи на фронте и дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре РФ изменили ситуацию в войне в пользу Украины. В то же время Россия выдвигает ультиматумы , пытаясь воспользоваться окном возможностей, образовавшихся из-за войны в Иране. Об этом заявил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, украинцы должны осознать, что любой мир с Россией будет только временным. Ультиматумы со стороны России звучат с 2022 года, однако они не имеют под собой реальных оснований, а ситуация на фронте сейчас существенно отличается от полутора-двух месяцев назад.

видео дня

Он отметил, что система уничтожения российской нефтяной инфраструктуры значительно изменилась из-за увеличения количества дронов, а российская ПВО, которую Путин постоянно называет уникальной, не справляется с этими атаками.

"Несмотря на то, что Россия пытается воспользоваться вязким положением США. Операция в Иране не стала триумфальной для Трампа, как венесуэльская. Вместо того чтобы изменить режим, Трамп усилил позиции Корпуса стражей исламской революции - структуры, которая сотрудничает с Россией, модерирует террористические действия и призывает к уничтожению Израиля", – объяснил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Россия повторяет ультиматумы, но потеряла большие ресурсы и понимает, что ситуация будет только ухудшаться. Рост цен на нефть не означает легкой логистики или способности наращивать продажи.

"Если россияне утверждают, что хотят только Донбасс, почему стремятся продолжать наступление дальше?", – задается вопросом он.

Советник главы ОП указывает, что нет гарантий, что Россия остановится, поэтому условного мира быть не может, возможно только перемирие, а Россия будет оставаться врагом. Украина должна укреплять восточную границу, переориентировать внешнюю политику с востока и усиливать военные и ракетные программы.

"Любая агрессия со стороны России должна иметь жесткий ответ. Путин, считавший себя крупным менеджером, не смог захватить даже Донбасс, потерял более миллиона человек, а теперь надеется, что США помогут надавить на Украину", – резюмирует он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20-ти пунктов / Инфографика: Главред

О чем свидетельствует русский ультиматум

Как писал Главред , российский ультиматум по выходу Украины из Донбасса свидетельствует об ослаблении позиций Кремля. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Киев24".

По его оценке, сегодняшняя Россия находится в гораздо худшем положении, чем в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда имела существенные военные ресурсы и могла подкреплять подобные ультиматумы реальными угрозами. Кроме того, у страны наблюдаются серьезные экономические трудности.

"Такое впечатление, что закончились аргументы. Ну что у них есть там, не знаю, 10 тысяч танков, арматы, которые они... приготовили именно на пятый год войны, а если нет (Украина отбросит ультиматум – ред.), то все. Такое впечатление, что действительно есть там определенная слабость в экономике", - предполагает Ступак.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред , цель России в войне против Украины не ограничивается только захватом территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В то же время утверждение России о якобы полном контроле над Луганщиной преувеличено. По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные продолжают удерживать позиции, в частности, в районах Надежды и Новоегоровки.

Эту информацию подтверждает и Третий армейский корпус , отрицающий полный захват области и сообщает, что украинские подразделения до сих пор контролируют отдельные рубежи в Луганской области.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украино-российских переговорах, пишет Википедия . Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Последние новости

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

Реклама
23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Реклама
18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Реклама
12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять