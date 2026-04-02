У Зеленского ответили Кремлю на ультиматум по Донбассу - что сказали

Российские ультиматумы в отношении Украины не имеют реальной основы, отметили в Офисе президента.

https://glavred.info/war/u-zelenskogo-otvetili-kremlyu-na-ultimatum-po-donbassu-chto-skazali-10753853.html Ссылка скопирована

У Зеленського відповіли Кремлю на ультиматум

О чем идет речь в материале:

Россия пытается использовать смену акцентов США в пользу Ирана

Нет гарантий, что Россия не начнет новое вторжение

Успехи на фронте и дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре РФ изменили ситуацию в войне в пользу Украины. В то же время Россия выдвигает ультиматумы , пытаясь воспользоваться окном возможностей, образовавшихся из-за войны в Иране. Об этом заявил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, украинцы должны осознать, что любой мир с Россией будет только временным. Ультиматумы со стороны России звучат с 2022 года, однако они не имеют под собой реальных оснований, а ситуация на фронте сейчас существенно отличается от полутора-двух месяцев назад.

видео дня

Он отметил, что система уничтожения российской нефтяной инфраструктуры значительно изменилась из-за увеличения количества дронов, а российская ПВО, которую Путин постоянно называет уникальной, не справляется с этими атаками.

"Несмотря на то, что Россия пытается воспользоваться вязким положением США. Операция в Иране не стала триумфальной для Трампа, как венесуэльская. Вместо того чтобы изменить режим, Трамп усилил позиции Корпуса стражей исламской революции - структуры, которая сотрудничает с Россией, модерирует террористические действия и призывает к уничтожению Израиля", – объяснил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Россия повторяет ультиматумы, но потеряла большие ресурсы и понимает, что ситуация будет только ухудшаться. Рост цен на нефть не означает легкой логистики или способности наращивать продажи.

"Если россияне утверждают, что хотят только Донбасс, почему стремятся продолжать наступление дальше?", – задается вопросом он.

Советник главы ОП указывает, что нет гарантий, что Россия остановится, поэтому условного мира быть не может, возможно только перемирие, а Россия будет оставаться врагом. Украина должна укреплять восточную границу, переориентировать внешнюю политику с востока и усиливать военные и ракетные программы.

"Любая агрессия со стороны России должна иметь жесткий ответ. Путин, считавший себя крупным менеджером, не смог захватить даже Донбасс, потерял более миллиона человек, а теперь надеется, что США помогут надавить на Украину", – резюмирует он.

Проект мирного плана США из 20-ти пунктов

О чем свидетельствует русский ультиматум Как писал Главред , российский ультиматум по выходу Украины из Донбасса свидетельствует об ослаблении позиций Кремля. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Киев24". По его оценке, сегодняшняя Россия находится в гораздо худшем положении, чем в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда имела существенные военные ресурсы и могла подкреплять подобные ультиматумы реальными угрозами. Кроме того, у страны наблюдаются серьезные экономические трудности. "Такое впечатление, что закончились аргументы. Ну что у них есть там, не знаю, 10 тысяч танков, арматы, которые они... приготовили именно на пятый год войны, а если нет (Украина отбросит ультиматум – ред.), то все. Такое впечатление, что действительно есть там определенная слабость в экономике", - предполагает Ступак.

Напомним, как ранее сообщал Главред , цель России в войне против Украины не ограничивается только захватом территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В то же время утверждение России о якобы полном контроле над Луганщиной преувеличено. По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные продолжают удерживать позиции, в частности, в районах Надежды и Новоегоровки.

Эту информацию подтверждает и Третий армейский корпус , отрицающий полный захват области и сообщает, что украинские подразделения до сих пор контролируют отдельные рубежи в Луганской области.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украино-российских переговорах, пишет Википедия . Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред