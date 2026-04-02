У Зеленского ответили Кремлю на ультиматум по Донбассу - что сказали

О чем идет речь в материале:
- Россия пытается использовать смену акцентов США в пользу Ирана
- Нет гарантий, что Россия не начнет новое вторжение
Успехи на фронте и дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре РФ изменили ситуацию в войне в пользу Украины. В то же время Россия выдвигает ультиматумы , пытаясь воспользоваться окном возможностей, образовавшихся из-за войны в Иране. Об этом заявил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, украинцы должны осознать, что любой мир с Россией будет только временным. Ультиматумы со стороны России звучат с 2022 года, однако они не имеют под собой реальных оснований, а ситуация на фронте сейчас существенно отличается от полутора-двух месяцев назад.
Он отметил, что система уничтожения российской нефтяной инфраструктуры значительно изменилась из-за увеличения количества дронов, а российская ПВО, которую Путин постоянно называет уникальной, не справляется с этими атаками.
"Несмотря на то, что Россия пытается воспользоваться вязким положением США. Операция в Иране не стала триумфальной для Трампа, как венесуэльская. Вместо того чтобы изменить режим, Трамп усилил позиции Корпуса стражей исламской революции - структуры, которая сотрудничает с Россией, модерирует террористические действия и призывает к уничтожению Израиля", – объяснил Подоляк.
Подоляк подчеркнул, что Россия повторяет ультиматумы, но потеряла большие ресурсы и понимает, что ситуация будет только ухудшаться. Рост цен на нефть не означает легкой логистики или способности наращивать продажи.
"Если россияне утверждают, что хотят только Донбасс, почему стремятся продолжать наступление дальше?", – задается вопросом он.
Советник главы ОП указывает, что нет гарантий, что Россия остановится, поэтому условного мира быть не может, возможно только перемирие, а Россия будет оставаться врагом. Украина должна укреплять восточную границу, переориентировать внешнюю политику с востока и усиливать военные и ракетные программы.
"Любая агрессия со стороны России должна иметь жесткий ответ. Путин, считавший себя крупным менеджером, не смог захватить даже Донбасс, потерял более миллиона человек, а теперь надеется, что США помогут надавить на Украину", – резюмирует он.
О чем свидетельствует русский ультиматум
Как писал Главред , российский ультиматум по выходу Украины из Донбасса свидетельствует об ослаблении позиций Кремля. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Киев24".
По его оценке, сегодняшняя Россия находится в гораздо худшем положении, чем в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда имела существенные военные ресурсы и могла подкреплять подобные ультиматумы реальными угрозами. Кроме того, у страны наблюдаются серьезные экономические трудности.
"Такое впечатление, что закончились аргументы. Ну что у них есть там, не знаю, 10 тысяч танков, арматы, которые они... приготовили именно на пятый год войны, а если нет (Украина отбросит ультиматум – ред.), то все. Такое впечатление, что действительно есть там определенная слабость в экономике", - предполагает Ступак.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред , цель России в войне против Украины не ограничивается только захватом территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
В то же время утверждение России о якобы полном контроле над Луганщиной преувеличено. По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные продолжают удерживать позиции, в частности, в районах Надежды и Новоегоровки.
Эту информацию подтверждает и Третий армейский корпус , отрицающий полный захват области и сообщает, что украинские подразделения до сих пор контролируют отдельные рубежи в Луганской области.
О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украино-российских переговорах, пишет Википедия . Один из ключевых спикеров ОП.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред