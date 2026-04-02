РФ в третий раз "захватила" Луганскую область: в ISW раскрыли реальное положение дел

Руслана Заклинская
2 апреля 2026, 10:34
Аналитики ISW разоблачили масштабную информационную спецоперацию Кремля.
Москва преувеличивает успехи на фронте / Коллаж: Главред, фото: Третий армейский корпус, 47-я отдельная механизированная бригада

Главное:

  • Заявления РФ о полном контроле над Луганской областью не соответствуют действительности
  • ВСУ удерживают Надежду и Новоегоровку
  • Российские войска контролируют 99,84% области

Российские заявления о полном контроле над Луганской областью преувеличены. ВСУ удерживают позиции в населенных пунктах Надежда и Новоегоровка в Луганской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Министерство обороны России в третий раз за время полномасштабного вторжения заявило о полном контроле над Луганской областью. 1 апреля ведомство оккупантов сообщило об "окончательном захвате" региона. На самом деле же линия фронта в Луганской области остается практически неизменной с осени 2022 года.

"ISW получила доказательства, позволяющие оценить, что по состоянию на 1 апреля российские войска контролируют 99,84% Луганской области, но не захватили Надежду и Новоегоровку (обе к востоку от Боровой)", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Кремль годами "берет" Луганщину. Сначала об этом докладывал Шойгу в 2022 году, затем Пасичник в 2025 году, а впоследствии и Путин. Нынешние заявления — это попытка выдать незначительные изменения на фронте за "стремительный прорыв".

Несмотря на заявления Москвы, украинские силы продолжают удерживать позиции в районах населенных пунктов Надежда и Новоегоровка (к востоку от Боровой).

"Преувеличенные заявления Кремля о захвате Луганской области являются частью более широкой скоординированной информационной кампании, целью которой является создание ложного ощущения срочности, чтобы заставить Украину уступить неоккупированные части Донецкой области", - подчеркнули аналитики.

Требования РФ

В ISW отметили, что Россия требует вывода украинских войск из Донецкой области до конца мая 2026 года. Песков и депутаты Госдумы РФ публично заявляют, что Зеленский должен был принять решение об отступлении "еще вчера".

В то же время российские аппетиты растут. Российские чиновники уже намекают, что следующими требованиями станут выход ВСУ из Запорожской и Херсонской областей, а также сдача Одессы, Николаева, Днепра и Харькова.

"Российские заявления о том, что российские войска смогут легко захватить остальную часть Донецкой области, не говоря уже о масштабном продвижении для захвата крупных городов в других областях, удаленных от линии фронта, абсурдны и не соответствуют современным реалиям поля боя", - подчеркнули аналитики.

Аналитики ISW отметили, что хорошо укрепленные города Донецкой области остаются неприступными для врага. Российское командование уже неоднократно срывало собственные сроки захвата Славянска и Краматорска.

С начала 2026 года продвижение оккупантов фактически остановилось. Зато украинские войска демонстрируют способность перехватывать инициативу и успешно контратаковать.

Смогли ли россияне продвинуться в Луганской области - мнение эксперта

Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Мы-Украина" рассказал, что ситуация на Луганском направлении остается контролируемой и стабильной, несмотря на информационные заявления российских пропагандистов о якобы стремительном продвижении. Реальная линия фронта практически не изменилась, а украинские подразделения продолжают удерживать западную и северную часть региона.

"Россияне контролируют большую часть Луганщины, это не секрет, но безусловно. Что уже давно, собственно, и годами. Украинцы получают небольшой кусок, и этот небольшой кусок не сокращается", - заявил Трегубов.

Какова ситуация в Луганской области - последние новости

Как сообщал Главред, 1 апреля Россия в третий раз объявила о полном захвате Луганской области, хотя украинские войска до сих пор контролируют часть области. Украинская сторона не подтвердила заявления Кремля.

Также в Третьей штурмовой бригаде подчеркнули, что подразделения удерживают последние рубежи на Луганщине. За шесть месяцев враг совершил 144 штурма возле Надежды и Новоегоровки.

Кроме того, эксперт Александр Коваленко отмечает, что украинские войска контролируют около 80 км² Луганской области, удерживая позиции в районе Надежды, Новоегоровки и прилегающих лесов. По его оценке, российское командование, не имея реальных успехов и провалив весенне-летнюю кампанию, начинает придумывать преувеличенные достижения.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

