Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

- Украину "накроет" арктический воздух
- В Черкасской области температура воздуха опустится до -5°
После короткого периода почти летнего тепла Украину накрывает резкое похолодание — синоптики фиксируют смену воздушных масс и приход активного циклона "Rapunzel", который уже несет арктический воздух. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
По его словам, в настоящее время центральные и южные регионы Украины еще находятся в теплой части циклона, где метеостанции фиксируют температуру на уровне +18…+20°, однако арктическое похолодание уже приближается.
По его словам, активный холодный атмосферный фронт пересекает территорию страны, что подтверждают спутниковые наблюдения.
В Черкасской области этот фронт проявится во второй половине дня 6 апреля кратковременными дождями, местами с грозами и порывами ветра до 15–20 м/с, после чего температура резко снизится.
"Ближайшая ночь будет холодной с температурой 1–6 °C, на поверхности почвы заморозки 0–3 °C", — указал он.
В период 7–9 апреля регион окажется в холодной тыловой части циклона, где будет преобладать облачная, ветреная и прохладная погода с периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура составит 3–8° тепла, а ночью и утром возможны заморозки на почве до 0–3°.
"По предварительным синоптическим расчетам, в период 10–11 апреля и на Пасху погоду будет определять сформировавшийся в арктическом воздухе Скандинавский антициклон. Погода стабилизируется, ветер стихнет. К приходу холода добавится ночное охлаждение, поэтому ночью высока вероятность заморозков в воздухе 0–5°, днем всего 5–10° тепла", — указал он.
Также синоптик напомнил, что заморозки в начале апреля являются типичным явлением и могут быть опасными для ранних сортов абрикосов, которые уже зацвели, поскольку они чувствительны к понижению температуры до -2…-3°.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение недели в Тернопольской области ожидается прохладная, ветреная погода с незначительными осадками, что обусловлено влиянием тыловой части циклона, вторичных атмосферных фронтов и притоком арктического воздуха, сообщили синоптики.
Во вторник, 7 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачность с кратковременными дождями, а местами возможен и мокрый снег.
В Киеве и области в понедельник, 6 апреля, наблюдалась облачная погода с прояснениями: ночью без существенных осадков, а днем прошли дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
О личности: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
