Выпадет снег и ударят сильные морозы: в какой регион Украины вернется зима

В Черкасской области в начале апреля ожидается похолодание с заморозками, дождем и мокрым снегом, которое продлится до Пасхи, сообщил синоптик.

https://glavred.info/synoptic/vypadet-sneg-i-udaryat-silnye-morozy-v-kakoy-region-ukrainy-vernetsya-zima-10754756.html Ссылка скопирована

Погода в Украине резко изменится — в какой регион вернётся зима / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Украину "накроет" арктический воздух

В Черкасской области температура воздуха опустится до -5°

После короткого периода почти летнего тепла Украину накрывает резкое похолодание — синоптики фиксируют смену воздушных масс и приход активного циклона "Rapunzel", который уже несет арктический воздух. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, в настоящее время центральные и южные регионы Украины еще находятся в теплой части циклона, где метеостанции фиксируют температуру на уровне +18…+20°, однако арктическое похолодание уже приближается.

видео дня

По его словам, активный холодный атмосферный фронт пересекает территорию страны, что подтверждают спутниковые наблюдения.

В Черкасской области этот фронт проявится во второй половине дня 6 апреля кратковременными дождями, местами с грозами и порывами ветра до 15–20 м/с, после чего температура резко снизится.

"Ближайшая ночь будет холодной с температурой 1–6 °C, на поверхности почвы заморозки 0–3 °C", — указал он.

/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

В период 7–9 апреля регион окажется в холодной тыловой части циклона, где будет преобладать облачная, ветреная и прохладная погода с периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега. Дневная температура составит 3–8° тепла, а ночью и утром возможны заморозки на почве до 0–3°.

/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

"По предварительным синоптическим расчетам, в период 10–11 апреля и на Пасху погоду будет определять сформировавшийся в арктическом воздухе Скандинавский антициклон. Погода стабилизируется, ветер стихнет. К приходу холода добавится ночное охлаждение, поэтому ночью высока вероятность заморозков в воздухе 0–5°, днем всего 5–10° тепла", — указал он.

Также синоптик напомнил, что заморозки в начале апреля являются типичным явлением и могут быть опасными для ранних сортов абрикосов, которые уже зацвели, поскольку они чувствительны к понижению температуры до -2…-3°.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение недели в Тернопольской области ожидается прохладная, ветреная погода с незначительными осадками, что обусловлено влиянием тыловой части циклона, вторичных атмосферных фронтов и притоком арктического воздуха, сообщили синоптики.

Во вторник, 7 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачность с кратковременными дождями, а местами возможен и мокрый снег.

В Киеве и области в понедельник, 6 апреля, наблюдалась облачная погода с прояснениями: ночью без существенных осадков, а днем прошли дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред