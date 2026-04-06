Похолодание со снегом мчит на Львовщину: когда ожидаются заморозки

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/poholodanie-so-snegom-nadvigaetsya-na-lvovshchinu-kogda-ozhidayutsya-zamorozki-10754750.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 7 апреля / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая будет погода во Львовской области 7 апреля

Ожидаются ли осадки

Какой будет температура воздуха днем и ночью

Во вторник, 7 апреля, погода во Львовской области будет находиться под влиянием тыловой части циклона над Восточно-Европейской равниной. Ожидается резкое похолодание, осадки и сильные порывы ветра. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, но уже утром и днем синоптики обещают небольшой дождь, который местами будет переходить в мокрый снег. Из-за осадков возможно ухудшение видимости на дорогах.

видео дня

Температура воздуха в области в ночное время составит 1-6° тепла, однако местами на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°. Днем столбики термометров поднимутся лишь до 7-12° тепла.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) из-за порывов ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Водителям следует быть чрезвычайно внимательными: ночью и утром на отдельных участках дорог возможен гололед.

Погода во Львове 7 апреля

Во Львове вторник также будет пасмурным и прохладным. Утром и днем в городе временами будет идти небольшой дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1-3° тепла, на поверхности почвы — заморозки 0-2°. Днем воздух прогреется до 9-11° тепла. Как и по области, в городе ожидается штормовой ветер до 20 м/с и гололедица на дорогах в утренние часы.

Погода на Львовщине с 6 по 11 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Штормовое предупреждение на неделю

Синоптики также предупреждают о стихийных метеорологических явлениях (II уровень опасности, оранжевый). В период 8-9 апреля ночью и утром ожидаются сильные заморозки: по области до 0-5°, во Львове — до 1-3° мороза.

Прогноз пожарной опасности

На 7 апреля во Львовской области прогнозируют средний (3-й класс), а местами низкий (2-й класс) уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения пожаров в экосистемах, однако жителей призывают быть осторожными с открытым огнем.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области в течение недели ожидается холодная, ветреная погода с небольшими осадками из-за влияния арктического воздуха. Ночью и утром прогнозируют заморозки.

Также 7 апреля в Ровенской области ожидается облачная погода с дождями, местами мокрый снег. Температура ночью будет 0…+5°, днем +5…+10°, возможны заморозки.

Кроме того, 7 апреля в Украине ожидается похолодание из-за холодного атмосферного фронта. Температура днем снизится до +6…+9°, на востоке и юге — до +9…+13°, но впоследствии холод охватит и эти регионы.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред