Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернулась

После атаки акулы 10-летняя девочка едва не потеряла руку, но смогла восстановиться. Недавно она вновь зашла в воду и рассказала о главной ошибке.

https://glavred.info/life/devochka-perezhivshaya-napadenie-akuly-vernulas-v-vodu-chem-vse-zakonchilos-10755473.html Ссылка скопирована

10-летняя девочка смогла пережить нападение акулы / Коллаж Главред, фото: Pexels, CBS News

Вы узнаете:

Почему девочка решила вернуться на то же место после нападения

Как семья и медики помогли ребенку вернуться к жизни

Какая ошибка девочки могла привести к атаке акулой

10-летняя девочка из Флориды, пережившая нападение акулы, рассказала о своей истории и предупредила о простой, но опасной ошибке, которую совершают люди в воде.

Инцидент произошел летом 2025 года у побережья Бока-Гранде, когда Лия Лендел занималась сноркелингом вместе с семьей. В какой-то момент на нее внезапно напала бычья акула длиной около 2,5 метра. Об этой истории вспоминает Unilad.

видео дня

Во время атаки ребенок получил тяжелую травму. Хищник практически оторвал девочке руку. Ее экстренно эвакуировали вертолетом в больницу Tampa General Hospital, где врачи немедленно начали операцию. Уже через час после прибытия Лия оказалась на операционном столе, а многочасовое вмешательство позволило восстановить поврежденную конечность.

Медики позже отметили, что счет шел буквально на минуты, и именно скорость доставки сыграла ключевую роль в спасении руки.

Возвращение к воде после пережитого

Несмотря на пережитый шок, девочка не отказалась от моря. По словам ее матери, Лия сама просит возвращаться на тот самый пляж, где произошло нападение. Семья приезжает туда регулярно. Они сидят на берегу, вспоминают произошедшее и одновременно радуются тому, что все закончилось благополучно.

Мать описывает дочь как "бесстрашную" и отмечает, что трагедия не сломила ее, а наоборот закалила. Спустя время Лия снова начала заходить в воду, хотя и делает это осторожнее, чем раньше.

Долгое восстановление и новая реальность

Сейчас девочка проходит курс реабилитации и работает с терапевтом, чтобы вернуть силу в руке и запястье. Она призналась, что пока не может играть на пианино, поднимать даже сравнительно легкие предметы и многое другое.

"Я не могу поднять больше восьми фунтов (примерно 3,5 кг) и нормально играть, как раньше. Но мы работаем над этим каждый день", - отметила Лия.

Врачи высоко оценивают ее шансы на полное восстановление, учитывая тяжесть полученной травмы.

Главный урок после нападения

После случившегося Лия решила делиться своим опытом с другими. Главным советом, который она усвоила является избегание купания в мутной воде. В таких условиях ухудшается видимость, и хищники могут ошибочно принять человека за добычу.

При этом специалисты подчеркивают, что нападения акул остаются крайне редкими. Издание отмечает, что по данным Международного архива нападений акул, ежегодно фиксируются десятки подобных случаев по всему миру, и лишь часть из них происходит без провокации со стороны человека. В целом риск столкновения с акулой остается минимальным.

Смотрите видео, в котором девочка рассказывает о том, что ей пришлось пережить:

Ранее Главред писал о том, что на Одесщине заметили следы редкого хищника. Само животное увидеть не удалось, так как оно ведет осторожный и скрытый образ жизни. Зато специалисты увидели следы зверя на снегу.

Также сообщалось о том, что побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник. Экологи предупреждают, что это инвазивный вид, который может серьезно изменить экосистему Черного моря.

Вам может быть интересно:

Об источнике: UNILAD Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред