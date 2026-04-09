Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

Трамп выдвинул Европе ультиматум в отношении военной поддержки в Ормузском проливе

В ближайшие дни США ожидают конкретных решений относительно отправки военных кораблей или других сил

Кроме того, Вашингтон угрожает вывести войска США из тех государств, которые проявили "неуступчивость"

США резко усилили давление на европейских союзников, требуя от них конкретных военных обязательств в Ормузском проливе.

Президент Дональд Трамп ожидает от партнеров не только политических заявлений, но и реальных решений уже в ближайшие дни. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Что известно о требовании США

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил столицам стран ЕС, что в ближайшие дни должны быть приняты решения об отправке военных кораблей или других сил. Политических заявлений, которые звучали с начала войны, США больше не считают достаточными.

Несколько европейских дипломатов, ознакомленных с итогами встречи Рютте с Трампом, назвали требование Вашингтона фактическим ультиматумом.

Германия в последние дни выразила принципиальную готовность к совместной миссии в проливе, но в то же время выдвинула ряд условий. Среди них — наличие четкого мандата ООН и устойчивое прекращение огня или полноценное перемирие по итогам переговоров. Без этих шагов Германия не готова направлять свои силы.

Дополнительное давление на союзников

Помимо Ормузского пролива, Трамп оказывает дополнительное давление на союзников по НАТО. По данным американских СМИ, он поручил подготовить список стран Европы, которые поддержали его в войне против Ирана, и тех, кто отказался.

После этого президент планирует пересмотреть размещение американских войск в Европе и угрожает вывести американские войска из тех государств, которые проявили неуступчивость.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявлял, что напряженность в отношениях между США и НАТО начала расти еще после его первой инициативы о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

Также, по словам журналистки MS NOW Стефани Руле, американский президент демонстрирует большее доверие к российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину, чем к европейским партнерам. Она отметила, что Трамп считает взаимодействие с Владимиром Зеленским более сложным, чем с главой Кремля.

Кроме того, по информации Financial Times, Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, пытаясь заставить европейские страны присоединиться к так называемой коалиции добровольцев для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Об источнике: Der Spiegel Der Spiegel — один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, касавшимся покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

