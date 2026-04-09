Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

Инна Ковенько
9 апреля 2026, 15:29
Трамп выдвинул Европе ультиматум в отношении военной поддержки в Ормузском проливе

Главное:

  • Трамп выдвинул Европе ультиматум относительно военной поддержки в Ормузском проливе
  • В ближайшие дни США ожидают конкретных решений относительно отправки военных кораблей или других сил
  • Кроме того, Вашингтон угрожает вывести войска США из тех государств, которые проявили "неуступчивость"

США резко усилили давление на европейских союзников, требуя от них конкретных военных обязательств в Ормузском проливе.

Президент Дональд Трамп ожидает от партнеров не только политических заявлений, но и реальных решений уже в ближайшие дни. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Что известно о требовании США

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил столицам стран ЕС, что в ближайшие дни должны быть приняты решения об отправке военных кораблей или других сил. Политических заявлений, которые звучали с начала войны, США больше не считают достаточными.

Несколько европейских дипломатов, ознакомленных с итогами встречи Рютте с Трампом, назвали требование Вашингтона фактическим ультиматумом.

Германия в последние дни выразила принципиальную готовность к совместной миссии в проливе, но в то же время выдвинула ряд условий. Среди них — наличие четкого мандата ООН и устойчивое прекращение огня или полноценное перемирие по итогам переговоров. Без этих шагов Германия не готова направлять свои силы.

Ормузский пролив
Ормузский пролив

Дополнительное давление на союзников

Помимо Ормузского пролива, Трамп оказывает дополнительное давление на союзников по НАТО. По данным американских СМИ, он поручил подготовить список стран Европы, которые поддержали его в войне против Ирана, и тех, кто отказался.

После этого президент планирует пересмотреть размещение американских войск в Европе и угрожает вывести американские войска из тех государств, которые проявили неуступчивость.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Трамп заявлял, что напряженность в отношениях между США и НАТО начала расти еще после его первой инициативы о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

Также, по словам журналистки MS NOW Стефани Руле, американский президент демонстрирует большее доверие к российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину, чем к европейским партнерам. Она отметила, что Трамп считает взаимодействие с Владимиром Зеленским более сложным, чем с главой Кремля.

Кроме того, по информации Financial Times, Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, пытаясь заставить европейские страны присоединиться к так называемой коалиции добровольцев для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Об источнике: Der Spiegel

Der Spiegel — один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, касавшимся покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Иран Дональд Трамп Атака на Иран
Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагар

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагар

15:29

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

15:27

Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видеоВидео

15:09

Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с нейВидео

15:01

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

14:59

Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
14:56

Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

14:28

Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиереяВидео

14:24

В украинском языке нет слова "картавый": как назвать тех, кто не произносит звук "р"

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделатьВидео

Реклама
13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

13:42

Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

13:35

Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

13:33

Без глазури и начинок: как должна выглядеть традиционная украинская паскаВидео

13:18

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

13:14

"Я полюбил": актер-воин рассказал, как ушел от жены

12:44

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

12:32

Битва за космос: Россия захотела "суверенных территорий" на Луне

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

12:12

О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

12:05

Внук Софии Ротару сильно сдал: как он сейчас выглядит

Реклама
12:00

Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украинымнение

11:52

Украину накрыли заморозки и мокрый снег: синоптик сказала, потеплеет ли на Пасху

11:34

Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

11:29

На Ровенскую область надвигается непогода: объявлен "оранжевый" уровень опасности

11:15

"Без скандалов не можете": Мозговая жестко разнесла жену Павлика

11:14

Цены на бензин и дизель массово упали: сколько стоит топливо на АЗС 9 апреля

10:59

Ноутбуки резко подорожают в 2026 году: Apple может избежать удара

10:57

РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненыхФото

10:55

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:39

Ханде Эрчел провели тесты на наркотики: результаты удивили

10:15

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:02

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

09:55

В Одесской области после атаки дронов поврежден важный объект

09:03

Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

08:27

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенкомнение

07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

Реклама
05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

