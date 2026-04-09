Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

Суд вынес приговор главной фигурантке, которую называли "королевой кетамина".

Раскрыты новые детали смерти Мэттью Перри

Кратко:

Главной обвиняемой стала 42-летняя Джасвин Сангха

В суде Сангха признала, что ее действия нанесли вред многим людям

Сангха - не единственная фигурантка дела

В США завершилось одно из самых громких судебных разбирательств последних лет - вынесен приговор по делу о гибели актера Мэттью Перри.

Главной обвиняемой стала 42-летняя Джасвин Сангха, получившая прозвище "королева кетамина". Суд признал ее виновной в незаконном распространении наркотиков, что в итоге привело к смерти актера. В Лос-Анджелесе ей назначили наказание: 15 лет лишения свободы. Об этом пишет BBC.

Следствие установило, что с 2019 года Сангха управляла подпольной сетью по продаже запрещенных веществ в районе Северного Голливуда. Именно через эту сеть распространялся кетамин, ставший причиной трагедии. Ранее женщина частично признала свою вину по нескольким пунктам, включая сбыт наркотиков с тяжелыми последствиями.

Прокуратура охарактеризовала деятельность обвиняемой как налаженный незаконный бизнес. Среди прочего, она занималась продажей кетамина - препарата, применяемого в медицине как анестетик, но крайне опасного при неконтролируемом употреблении. Судья подчеркнул, что вынесенное наказание соответствует тяжести преступления, отметив отсутствие раскаяния у подсудимой на протяжении длительного времени.

Тем не менее уже в ходе судебного процесса Сангха заявила о сожалении и признала, что ее действия нанесли вред многим людям. Перед оглашением приговора выступила семья актера. Его мачеха, Дебби Перри, призвала суд назначить максимально строгое наказание.

Она заявила, что обвиняемая сознательно выбрала путь, наносящий вред окружающим, несмотря на свои способности вести легальный бизнес, и попросила лишить ее возможности причинить боль другим семьям.

Защита, в свою очередь, настаивала на более мягком приговоре, указывая на признание вины и отсутствие судимостей в прошлом.

При этом Сангха - не единственная фигурантка дела. Всего в расследовании участвуют пять человек, включая медицинских работников и личного помощника актера, причастных к поставкам наркотиков.

Так, врач Сальвадор Пласенсия получил 30 месяцев тюремного заключения, а его коллега Марк Чавес - домашний арест с последующим контролем. Следствие считает, что они использовали зависимость актера, участвуя в схеме поставок кетамина.

Рассмотрение дел других участников, включая ассистента Кеннет Ивамаса и дилера Эрик Флеминг, продолжается.

Смерть Мэтью Перри - что известно

Сначала смерть актера признали несчастным случаем без признаков насилия. Полиция Лос-Анджелеса решила прекратить расследование в январе 2024 года. Однако в мае правоохранители начали сотрудничать с федеральными органами, чтобы выяснить происхождение кетамина, который употреблял Перри, и причину его высокого содержания в организме.

Известно, что актер проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревожности, однако последний сеанс был более чем за неделю до его смерти. Судмедэксперт подчеркнул, что уровень кетамина в организме Перри не мог быть результатом терапии, учитывая короткий период полураспада этого препарата.

Актер часто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, в частности, о том, что не помнит трех лет своей жизни во время съемок в "Друзьях", и что потратил более 9 миллионов долларов на лечение. В 2022 году он издал автобиографию "Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь", где поделился своим опытом борьбы с алкоголем и зависимостью от обезболивающих препаратов.

Бывшая подруга Мэттью Перри считает, что незадолго до смерти актер сорвался и снова начал употреблять наркотики.

Кто такой Мэттью Перри Мэттью Перри - американо-канадский актер. Наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале "Друзья". За год до смерти выпустил автобиографию под названием "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", которая моментально стала бестселлером. Умер 28 октября 2023 года. Тело актера было обнаружено в джакузи его собственного дома. Причиной смерти Перри назвали утопление в результате ишемической болезни сердца и острого воздействия кетамина. С конца девяностых страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

