Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

Константин Пономарев
9 апреля 2026, 16:42
Куда пойти на выходных в крупных городах Украины. Лучшие места для прогулок, отдыха на природе и смены обстановки без дальних поездок.
Атмосферные места для отдыха в Украине
Атмосферные места для отдыха в Украине / Коллаж Главред, фото: Visit Ukraine, Tripadvisor, скриншот с видео

  • Какие места в Украине стоит увидеть хотя бы раз
  • Куда сходить в выходные без лишних затрат
  • Какие места подойдут для спокойного отдыха

Иногда лучшим вариантом отдыха является не покупка билета на поезд, а правильный маршрут внутри города. В крупных городах Украины можно найти и тишину, и природу, и легкий формат развлечений без привязки к событиям и афише.

Главред собрал места, где можно просто выдохнуть, прогуляться и сменить ритм.

Киев: баланс истории и современных прогулок

Киево-Печерская лавра

Один из самых известных духовных центров Украины, основанный еще в XI веке. Комплекс объединяет старинные храмы, монастырские здания и знаменитые пещеры, куда приходят паломники со всего мира.

Здесь можно неспешно гулять по территории, наслаждаясь видами на Днепр и архитектурой, которая почти не изменилась за столетия. Это место хорошо подходит для спокойного, вдумчивого отдыха и переключения от городской суеты.

Софийский собор

Историческое сердце Киева и один из главных памятников эпохи Киевской Руси. Внутри сохранились уникальные мозаики и фрески XI века, которые создают особую атмосферу тишины и глубины.

Территория вокруг собора ухожена и подходит для короткой прогулки в центре города. Поднявшись на колокольню, можно увидеть панораму старого Киева с необычного ракурса.

Пирогово (музей под открытым небом)

Огромный этнографический музей, где собраны аутентичные дома, мельницы и церкви со всей Украины.

Этнографический музей, где собраны аутентичные дома, мельницы и церкви со всей Украины / Фото: pyrohiv.com/

Территория настолько большая, что легко провести здесь целый день, гуляя между локациями и устраивая пикники. Атмосфера напоминает путешествие во времени (от Карпат до южных регионов). Отличный вариант для спокойного отдыха на природе без выезда за город.

ВДНХ (Экспоцентр Украины)

Пространство, которое давно стало одной из главных точек для отдыха в Киеве. Здесь сочетаются зеленые зоны, прогулочные аллеи, фуд-корты и различные развлечения (велопрогулки и сезонные активности).

Территория огромная, поэтому жителям и гостям города легко будет найти как оживленные места, так и более тихие уголки. Подходит для легкого и разнообразного отдыха в любом формате.

Львов: уют, природа и европейская атмосфера

Стрыйский парк

Один из самых красивых парков Львова с продуманной планировкой и ухоженными аллеями. Здесь есть озеро, старинные деревья и спокойные дорожки для прогулок.

Место идеально подходит для неспешного отдыха, чтения или просто тишины среди зелени. Особенно атмосферно здесь весной и осенью.

Высокий замок

Главная обзорная точка города, куда стоит подняться хотя бы ради вида. С вершины открывается панорама Львова с крышами, костелами и узкими улочками.

Подъем занимает немного времени, но дарит ощущение маленького путешествия. Лучше всего приходить сюда ближе к закату.

Конный клуб Tempo

Он находится всего в нескольких километрах от Львова и предлагает формат отдыха, который сложно назвать обычной прогулкой. Здесь можно не только прокатиться верхом на лошади, но и пройти базовые занятия с инструктором или отправиться на маршруты по лесу и полям.

Клуб находится всего в нескольких километрах от Львова / Фото: Lviv Travel

Это место подойдет даже новичкам, ведь формат обучения легкий и адаптируется под уровень подготовки гостя. Отдых с лошадьми дает совершенно другое ощущение перезагрузки: тишина, природа и контакт с животными создают спокойную и почти медитативную атмосферу.

Зоопарк "Лімпопо"

Один из крупнейших частных зоопарков во Львовской области, расположенный недалеко от города. Здесь собраны животные со всего мира: от львов и тигров до лемуров, пеликанов и редких видов обезьян, что делает прогулку по территории насыщенной и разнообразной.

Пространство подходит для неспешного отдыха. На территории есть кафе, зоны для прогулок и даже возможность устроить пикник. Это место особенно хорошо подходит для семейных поездок или тех, кто хочет добавить в выходные немного живых впечатлений и контакта с природой.

Одесса: море, воздух и легкость

Приморский бульвар

Одна из самых узнаваемых прогулочных зон города с видом на море. Здесь расположены исторические здания, памятники и знаменитая Потемкинская лестница.

Атмосфера сочетает в себе морской воздух и старую одесскую архитектуру / Фото: Wikipedia

Атмосфера сочетает в себе морской воздух и старую одесскую архитектуру. Отличное место для вечерних прогулок.

Аркадия

Популярная курортная зона, где жизнь кипит практически круглые сутки. Днем здесь можно отдохнуть у моря или прогуляться по набережной, а уже вечером насладиться огнями и атмосферой.

Место подойдет тем, кто хочет более динамичного формата отдыха. Здесь почти всегда ощущается отпускное настроение.

Трасса здоровья

Длинный маршрут вдоль моря, который любят и пешеходы, и велосипедисты. Здесь нет машин, зато есть свежий воздух и постоянный шум волн.

Это одно из лучших мест для спокойного отдыха и перезагрузки. Можно пройти небольшой участок или устроить полноценную прогулку на несколько часов.

Одесский дельфинарий "Немо"

Популярное место для семейного отдыха и легких впечатлений. Здесь проходят шоу с дельфинами и морскими животными, а также есть зона отдыха у моря.

Даже короткое посещение дает ощущение отдыха и смены обстановки. Подходит, если хочется добавить немного эмоций в спокойный уикенд.

Харьков: простор и городская энергия

Центральный парк

Один из крупнейших парков Украины с разнообразными зонами отдыха. Здесь есть аллеи, аттракционы, озелененные пространства и места для прогулок.

Один из крупнейших парков Украины с разнообразными зонами отдыха / Фото: Wikipedia

Можно провести несколько часов, просто гуляя или катаясь на велосипеде. Парк подходит как для активного, так и для спокойного отдыха.

Саржин Яр

Живописная балка с природным источником и ухоженными дорожками. Это место ценят за чистый воздух и ощущение природы в черте города.

Здесь удобно гулять, отдыхать у воды и устраивать небольшие перерывы от городской суеты. Особенно приятно летом.

Сад им. Шевченко

Центральный парк, расположенный рядом с университетом и основными улицами города. Здесь часто гуляют местные жители, встречаются и отдыхают на скамейках.

Пространство сочетает в себе зелень и городскую атмосферу. Удобный вариант для короткой прогулки в центре.

Французский бульвар

Развлекательный комплекс с кинотеатром, магазинами и зонами отдыха. Это место подходит для более активного досуга (от шопинга до вечернего отдыха). Удобно, если хочется провести время в тепле и комфорте. Хороший вариант на случай плохой погоды.

