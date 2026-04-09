Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

Кратко:
- Кто сообщил о смерти артиста
- Что с ним случилось
Сегодня, 9 апреля, стало известно о том, что 8 апреля на 63 году жизни умер украинский общественный деятель, поэт и бандурист Ярослав Чорногуз.
Об этом сообщила дочь артиста на своей странице в Facebook. Она также написала, что с отцом у нее были непростые отношения, но он ее поддерживал.
"Сегодня ушел из жизни мой папа, Ярослав Чорногуз. В возрасте 62 лет. Поэт, бандурист, артист, чрезвычайно образованный многогранный творческий человек, который сделал свой вклад в украинскую культуру любовью к народной музыке, кобзарскому искусству и истории. У нас с ним были непростые отношения, но он поддерживал меня. Был человеком верным своему пути", — говорится в ее посте.
Дочь артиста также сообщила, что он хотел бы быть похороненным на Байковом кладбище, рядом со своими родителями.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
О персоне: Ярослав Чорногуз
Ярослав Чорногуз - украинский поэт, музыкант (кобзарь-бандурист), артист Национальной заслуженной капли бандуристов Украины им. Г. Майбороды, лауреат поэтического конкурса, песенного фестиваля, литературной премии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред