Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

О смерти популярного артиста в своих соцсетях сообщила его дочь.

Умер украинский артист Ярослав Чорногуз

Сегодня, 9 апреля, стало известно о том, что 8 апреля на 63 году жизни умер украинский общественный деятель, поэт и бандурист Ярослав Чорногуз.

Об этом сообщила дочь артиста на своей странице в Facebook. Она также написала, что с отцом у нее были непростые отношения, но он ее поддерживал.

"Сегодня ушел из жизни мой папа, Ярослав Чорногуз. В возрасте 62 лет. Поэт, бандурист, артист, чрезвычайно образованный многогранный творческий человек, который сделал свой вклад в украинскую культуру любовью к народной музыке, кобзарскому искусству и истории. У нас с ним были непростые отношения, но он поддерживал меня. Был человеком верным своему пути", — говорится в ее посте.

Дочь написала о смерти Ярослава Чорногуза

Дочь артиста также сообщила, что он хотел бы быть похороненным на Байковом кладбище, рядом со своими родителями.

О персоне: Ярослав Чорногуз Ярослав Чорногуз - украинский поэт, музыкант (кобзарь-бандурист), артист Национальной заслуженной капли бандуристов Украины им. Г. Майбороды, лауреат поэтического конкурса, песенного фестиваля, литературной премии.

