Не из-за Ирана: Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

Трамп резко раскритиковал союзников по НАТО и сделал громкие заявления по поводу Гренландии и возможного пересмотра роли США в Альянсе.

Трамп назвал истинную причину конфликта между США и НАТО

Трамп назвал первопричину скептического отношения к НАТО

Президент США указал, что все началось еще с вопроса о Гренландии

Дональд Трамп заявил, что напряженность в отношениях между США и НАТО возникла еще после его первой инициативы по присоединению Гренландии к Соединенным Штатам. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает CNN.

"Если честно, то все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят ее нам отдавать. И я сказал: "До свидания, до свидания", — сказал он.

Его заявление прозвучало накануне запланированного визита в Белый дом генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Американский президент резко раскритиковал отдельные страны Альянса за отказ поддержать США в войне против Ирана, в частности из-за закрытия воздушного пространства или недопуска американских военных на свои базы.

Трамп также выразил скептическое отношение к эффективности НАТО, назвав Альянс "бумажным тигром". По его словам, союзники не оказали необходимой помощи, и он намекнул, что США могут обойтись без Альянса, даже несмотря на риск потери роли его фактического лидера.

Напомним, как ранее сообщал Главред, большинство государств-членов НАТО отказались присоединяться к американской операции против Ирана, что вызвало резкую реакцию Дональда Трампа. В своей публикации в Truth Social он раскритиковал союзников и заявил, что США не нуждаются в их помощи.

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив отметил, что подобные заявления Трампа могут свидетельствовать о движении в сторону возможного политического дистанцирования Соединенных Штатов от НАТО.

Ранее Трамп также высказывал мнение, что Альянс фактически держится исключительно на мощности США.

Другие новости:

