Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

Алексей Тесля
6 апреля 2026, 22:26
В Украиной, как с партнером по безопасности, хотят сотрудничать очень разные государства, подчеркнул президент.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский анонсировал договоренности по безопасности / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 128 ОГШБр

  • Зеленский рассказал о новых договоренностях по безопасности для Украины
  • Украина усилит энергетическую и логистическую безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности, которые усилят Украину.

"Безопасности заслуживают все народы - и будут еще и новые наши договоренности по безопасности. Которые точно усилят Украину. Сейчас с Украиной как с партнером по безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей", - подчеркнул глава государства в своем вечернем обращении.

Он также добавил, что руководитель НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий сейчас работает с турецкой стороной, чтобы реализовать все, что обсудили в Стамбуле в субботу.

"Совместная работа с Турцией для нас - это одна из гарантий энергетической безопасности, логистической безопасности. Хорошие основания есть, чтобы сделать новые совместные шаги", - подчеркнул президент.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".

В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

Владимир Зеленский гарантии безопасности
