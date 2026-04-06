Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

Главное:
- Зеленский рассказал о новых договоренностях по безопасности для Украины
- Украина усилит энергетическую и логистическую безопасность
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности, которые усилят Украину.
"Безопасности заслуживают все народы - и будут еще и новые наши договоренности по безопасности. Которые точно усилят Украину. Сейчас с Украиной как с партнером по безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей", - подчеркнул глава государства в своем вечернем обращении.
Он также добавил, что руководитель НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий сейчас работает с турецкой стороной, чтобы реализовать все, что обсудили в Стамбуле в субботу.
"Совместная работа с Турцией для нас - это одна из гарантий энергетической безопасности, логистической безопасности. Хорошие основания есть, чтобы сделать новые совместные шаги", - подчеркнул президент.
Переговоры о мире - новости по теме
Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.
Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.
Читайте также:
- Вопреки планам Кремля россияне выступили за переговоры с Украиной - СМИ
- Мирные переговоры на паузе: Зеленский назвал условие новой трехсторонней встречи
- Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем
О персоне: Игорь Рейтерович
Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА".
В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".
Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред