Зеленский анонсировал решающий шаг в безопасности: что меняется для Украины

В Украиной, как с партнером по безопасности, хотят сотрудничать очень разные государства, подчеркнул президент.

Зеленский рассказал о новых договоренностях по безопасности для Украины

Украина усилит энергетическую и логистическую безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности по безопасности, которые усилят Украину.

"Безопасности заслуживают все народы - и будут еще и новые наши договоренности по безопасности. Которые точно усилят Украину. Сейчас с Украиной как с партнером по безопасности хотят сотрудничать очень разные государства, но мы открыты к совместной работе со всеми теми, кто поддерживает наш суверенитет, нашу независимость и уважает наших людей", - подчеркнул глава государства в своем вечернем обращении.

Он также добавил, что руководитель НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий сейчас работает с турецкой стороной, чтобы реализовать все, что обсудили в Стамбуле в субботу.

"Совместная работа с Турцией для нас - это одна из гарантий энергетической безопасности, логистической безопасности. Хорошие основания есть, чтобы сделать новые совместные шаги", - подчеркнул президент.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

