РФ накопила ракеты: эксперт оценил, есть ли риск удара в праздничные дни

Жданов отметил, что дифференциация ракет позволяет Кремлю сохранять ударный потенциал и стратегические запасы.

Россия может провести новый массированный обстрел Украины во время Страстной недели

Кратко:

Россия может осуществить массированный обстрел Украины на этой неделе

В прошлом году во время Страстной пятницы пострадали более 80 человек

Вероятность удара оценивают как 50/50

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что во время Страстной недели Россия может провести очередной массированный обстрел Украины. По его словам, на данный момент существует примерно равное количество признаков, которые свидетельствуют как в пользу, так и против такого сценария.

"Считаю, что в этом году — 50% на 50%. Надо быть готовыми к этому. Тем более, наши военные сообщают о том, что враг накопил определенное количество баллистических ракет, "Кинжалов" и "Искандеров". Поэтому обстрел вполне вероятен. Кроме того, Россия осведомлена о наших возможностях перехватывать баллистические ракеты", — отмечает Жданов в комментарии ТСН. видео дня

Стратегия России в отношении ракет

Он добавляет, что в последнее время российские войска разделяют типы ракет во время атак, сохраняя массированность ударов и резервы для будущих операций.

"Если в последние разы они били крылатыми ракетами, то теперь можно ожидать, что в следующий раз будет баллистика", — объясняет эксперт.

В то же время Жданов предупреждает о высоком риске для людей из-за возможного скопления: "Какой-нибудь генерал может отдать приказ запустить баллистическую ракету. Надо это учитывать".

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что массированный удар может и не состояться на этой неделе: "Ситуация может сложиться и так, что России будет невыгодно нанести массированный удар по Украине именно на Пасху. В минувшие выходные глава Кремля Владимир Путин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом пытался убедить последнего в том, что он, Путин, уже год бьет по энергосистеме Украины, и это не помогает. Таким образом Путин пытался повлиять на желание Трампа наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Поэтому у нас есть шанс, что на этой неделе Россия не нанесет массированный удар по Украине. Если же США нанесут массированный удар по Ирану, то аналогичную атаку может осуществить и Путин по Украине", — предполагает Жданов.

Как ранее писал Главред, оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. Известно о погибших и раненых. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Кроме того, ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Напоминаем, что российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате атак есть много пострадавших, среди них есть дети. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Олег Григоров.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

