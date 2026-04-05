Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Руслан Иваненко
5 апреля 2026, 19:27
Враг концентрирует силы и авиацию для массированного обстрела украинской территории в ближайшие дни.
Шахет, Ракетка, Миг
Противник может изменить тактику и атаковать днём

Кратко:

  • Россия сосредоточила около 450 ударных беспилотников
  • Пусковые площадки — Навля, Гвардейское, Приморско-Ахтарск
  • Возможно применение МиГ-31К и "Искандер-М"

Российские оккупационные войска завершили подготовку к новому массированному обстрелу Украины.

По данным мониторинговых платформ, в частности канала "єРадар", противник накопил значительный запас средств воздушного нападения и разместил их на пусковых позициях. Ожидаемая дата атаки — в течение ближайших 48 часов.

видео дня

Концентрация беспилотников

Согласно данным наблюдения, враг сосредоточил около 450 ударных беспилотников различных типов, которые распределены между тремя площадками: Навля (Брянская область), Гвардейское (временно оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Авиация и ракетные системы

Помимо беспилотников, существует вероятность привлечения до четырех самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также готовность к запуску как минимум восьми баллистических ракет наземного базирования "Искандер-М".

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Тактика удара

Аналитики отмечают, что противник может отойти от традиционной тактики ночных ударов. Вероятно, основной этап атаки состоится в светлое время суток, чтобы максимально дезорганизовать гражданскую жизнь, парализовать транспорт и остановить работу критически важных предприятий во время рабочего цикла.

Новая тактика российских ударов — мнение эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Россия все больше делает ставку на атаки дронами типа "Шахед", пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону.

По его словам, противник стремится наносить максимальный ущерб, используя относительно дешевые средства поражения.

Эксперт также подчеркнул, что Россия продолжит наращивать производство ударных беспилотников, поэтому Украине следует готовиться к новым вызовам в сфере безопасности.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, 4 апреля российские войска нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дронов. В результате атаки погибли пять человек. Более 25 человек получили ранения.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате атак есть много пострадавших, среди них есть дети. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Напомним, что российские оккупационные войска вечером 2 апреля совершили атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами оказались как минимум несколько районов города, зафиксированы многочисленные попадания и пожары.

О ресурсе: ЕРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

МиГ-31 Искандер новости Украины ракета Кинжал атака дронов Дрон Shahed-136 Ракетная атака на Украину
Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять