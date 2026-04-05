РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Враг концентрирует силы и авиацию для массированного обстрела украинской территории в ближайшие дни.

Противник может изменить тактику и атаковать днём



Россия сосредоточила около 450 ударных беспилотников

Пусковые площадки — Навля, Гвардейское, Приморско-Ахтарск

Возможно применение МиГ-31К и "Искандер-М"

Российские оккупационные войска завершили подготовку к новому массированному обстрелу Украины.

По данным мониторинговых платформ, в частности канала "єРадар", противник накопил значительный запас средств воздушного нападения и разместил их на пусковых позициях. Ожидаемая дата атаки — в течение ближайших 48 часов.

Концентрация беспилотников

Согласно данным наблюдения, враг сосредоточил около 450 ударных беспилотников различных типов, которые распределены между тремя площадками: Навля (Брянская область), Гвардейское (временно оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Авиация и ракетные системы

Помимо беспилотников, существует вероятность привлечения до четырех самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также готовность к запуску как минимум восьми баллистических ракет наземного базирования "Искандер-М".

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Тактика удара

Аналитики отмечают, что противник может отойти от традиционной тактики ночных ударов. Вероятно, основной этап атаки состоится в светлое время суток, чтобы максимально дезорганизовать гражданскую жизнь, парализовать транспорт и остановить работу критически важных предприятий во время рабочего цикла.

Новая тактика российских ударов — мнение эксперта Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Россия все больше делает ставку на атаки дронами типа "Шахед", пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону. По его словам, противник стремится наносить максимальный ущерб, используя относительно дешевые средства поражения. Эксперт также подчеркнул, что Россия продолжит наращивать производство ударных беспилотников, поэтому Украине следует готовиться к новым вызовам в сфере безопасности.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, 4 апреля российские войска нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дронов. В результате атаки погибли пять человек. Более 25 человек получили ранения.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате атак есть много пострадавших, среди них есть дети. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Напомним, что российские оккупационные войска вечером 2 апреля совершили атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами оказались как минимум несколько районов города, зафиксированы многочисленные попадания и пожары.

О ресурсе: ЕРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

