Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров заявил, что ЕС лишь требует гарантий безопасности для Украины.

Требования РФ для завершения войны

Главное:

Лавров требует гарантий безопасности для России

Без них, якобы, урегулировать войну не удастся

Он также поднял тему положения национальных меньшинств в Украине

В Кремле начали нагло требовать гарантии безопасности для России, без которых, якобы, урегулировать войну не удастся. Соответствующие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передают российские СМИ.

В частности, он обратил внимание, что Европейский Союз, пытаясь присоединиться к переговорам, требует гарантий безопасности для Украины как ключевого элемента мирного урегулирования.

Лавров добавил, что вопрос гарантий для России при этом не поднимается, что, по его мнению, делает невозможным завершение конфликта.

"Никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", — сказал дипломат.

Кроме того, глава российского МИД поднял тему положения национальных меньшинств в Украине, назвав ее одной из важных в контексте переговоров.

Так, Лавров упомянул венгерскую общину и отметил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщал Главред, 9 апреля российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что окончание полномасштабной войны не будет внезапным — процесс растянется во времени, но будет иметь четкие маркеры, по которым можно будет понять, что российская армия теряет способность продолжать боевые действия.

Экономист, политик и экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов заявлял, что, несмотря на попытки наступления и агрессивную риторику Кремля, у России нет реальных шансов на военную победу над Украиной.

Читайте также:

О личности: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

