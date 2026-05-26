Почему в орхидее желтеют и сохнут листья: большинство совершает ошибку при уходе

Инна Ковенько
26 мая 2026, 13:38
Рассказываем, какие ошибки в уходе чаще всего становятся причиной проблем и как их исправить без вреда для орхидеи.
Почему у орхидеи желтеют листья — чего не любит орхидея / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему у орхидеи желтеют листья
  • Чего не любит орхидея
  • Как понять, что орхидею нужно полить

Орхидея — одно из самых любимых комнатных растений, но даже опытные цветоводы сталкиваются с проблемой пожелтения листьев. Это не всегда означает, что растение обречено. Чаще всего желтизна сигнализирует о конкретных условиях ухода, которые можно исправить.

Главред расскажет, почему листья орхидеи внезапно теряют свой цвет и какие меры помогут быстро восстановить ее здоровье.

Чрезмерное увлажнение

Самая частая причина — застой воды у корней, пишет Tom's Guide. Если субстрат постоянно мокрый, корневая система теряет доступ к кислороду, начинает гнить, а листья постепенно желтеют. Признаком проблемы являются мягкие и коричневые корешки. В таком случае рекомендуем удалить поврежденные участки и пересадить орхидею в свежий, воздухопроницаемый субстрат на основе коры или сфагнума.

Недостаточный полив

Противоположная ситуация — пересушенная почва. Если субстрат полностью сухой, корни не могут усваивать питательные вещества, и листья тоже желтеют. Проверить влажность можно пальцем или специальным измерителем. Если почва сухая, растению необходим умеренный полив.

Неправильное освещение

Орхидея не выдерживает прямых солнечных лучей. Они оставляют на листьях желтые пятна, похожие на ожоги. Чтобы избежать этого, горшок следует переставить в место с рассеянным светом — чуть дальше от окна или за легкую занавеску.

Нехватка питательных веществ

Когда корни выглядят здоровыми, но нижние листья желтеют, это может свидетельствовать о недостатке азота. Если желтизна проявляется между прожилками, речь идет о дефиците магния. Поможет регулярная подкормка специальным водорастворимым удобрением для орхидей.

Естественное старение

Не стоит забывать, что листья имеют свой жизненный цикл. Старые нижние листья со временем отмирают — это естественный процесс. Их можно аккуратно удалить, чтобы растение выглядело опрятно.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Смотрите видео о том, почему у орхидеи желтеют листья:

Об источнике: Tom's Guide

Ресурс помогает получить максимальную пользу от покупок с помощью советов, рекомендаций и инструкций, а также решить проблемы по мере их возникновения. На его страницах тестируются все новейшие продукты, а также читателям помогают найти новейшие товары, чтобы помочь сэкономить деньги. Помимо обзоров товаров, ресурс поможет развлечься, предлагая лучшие сериалы для просмотра на всех основных стриминговых сервисах.

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

