Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

Даже кратковременная пауза в обстрелах могла бы дать украинским подразделениям возможность пополнить ресурсы.

Путин объявил "пасхальное перемирие": что это значит для фронта

Главное:

Режим тишины вряд ли перерастет в длительное прекращение огня

В условиях войны с дронами даже короткая пауза может дать передышку ВСУ

Переговоры Украина – РФ фактически зашли в тупик

Глава РФ Владимир Путин объявил о временном перемирии на поле боя по случаю Пасхи. Режим тишины должен стартовать в 16:00 в субботу, 11 апреля, и продлиться до завершения следующего дня. Даже при условии взаимного соблюдения режима прекращения огня он вряд ли станет основой для более длительного перемирия. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в условиях современной войны, где военные постоянно находятся под наблюдением и ударами дронов, даже кратковременная пауза могла бы дать украинским подразделениям возможность восстановиться и пополнить ресурсы.

Переговоры зашли в тупик

NYT отмечает, что переговорный процесс между Украиной и Россией фактически зашел в тупик после ударов США и Израиля по Ирану. Президент Украины Зеленский 8 апреля отметил, что недавняя пауза в противостоянии между Вашингтоном и Тегераном может создать шанс для возобновления диалога, но признал, что это "окно" может быстро закрыться из-за концентрации администрации американского президента Дональда Трампа на внутренней политике перед промежуточными выборами.

В то же время украинские силы после начала конфликта вокруг Ирана усилили удары по российской нефтяной инфраструктуре, стремясь ограничить финансовые ресурсы Кремля на фоне роста мировых цен на нефть и частичного ослабления американских санкций.

По словам Зеленского, Украина готова прекратить такие атаки только в случае, если Россия также остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Киев также выражает недовольство решением США временно смягчить санкции в отношении российской нефти, которая уже находилась в море по состоянию на середину марта. Украинская сторона считает, что это может способствовать финансированию российских военных действий. Срок действия этого решения завершается в субботу — за несколько часов до объявленного перемирия, однако в Украине опасаются его возможного продления из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке.

Пасхальное перемирие — что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов "получили приказ прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период". В то же время подчеркивается, что "войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - написал Зеленский в Telegram.

Стоит отметить, что в прошлом году Путин также заявлял о пасхальном перемирии, однако, по словам Зеленского, оно было нарушено почти 3000 раз. За те 30 часов российские обстрелы привели к гибели по меньшей мере трех человек в Херсонской области и ранению еще трех.

В Минобороны РФ тогда уверяли, что их силы "строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях", одновременно обвиняя Украину в почти 5000 нарушений.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

