Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

Анна Ярославская
10 апреля 2026, 10:56
Даже кратковременная пауза в обстрелах могла бы дать украинским подразделениям возможность пополнить ресурсы.
Путин, Зеленский
Путин объявил "пасхальное перемирие": что это значит для фронта

Главное:

  • Режим тишины вряд ли перерастет в длительное прекращение огня
  • В условиях войны с дронами даже короткая пауза может дать передышку ВСУ
  • Переговоры Украина – РФ фактически зашли в тупик

Глава РФ Владимир Путин объявил о временном перемирии на поле боя по случаю Пасхи. Режим тишины должен стартовать в 16:00 в субботу, 11 апреля, и продлиться до завершения следующего дня. Даже при условии взаимного соблюдения режима прекращения огня он вряд ли станет основой для более длительного перемирия. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в условиях современной войны, где военные постоянно находятся под наблюдением и ударами дронов, даже кратковременная пауза могла бы дать украинским подразделениям возможность восстановиться и пополнить ресурсы.

видео дня

Переговоры зашли в тупик

NYT отмечает, что переговорный процесс между Украиной и Россией фактически зашел в тупик после ударов США и Израиля по Ирану. Президент Украины Зеленский 8 апреля отметил, что недавняя пауза в противостоянии между Вашингтоном и Тегераном может создать шанс для возобновления диалога, но признал, что это "окно" может быстро закрыться из-за концентрации администрации американского президента Дональда Трампа на внутренней политике перед промежуточными выборами.

В то же время украинские силы после начала конфликта вокруг Ирана усилили удары по российской нефтяной инфраструктуре, стремясь ограничить финансовые ресурсы Кремля на фоне роста мировых цен на нефть и частичного ослабления американских санкций.

По словам Зеленского, Украина готова прекратить такие атаки только в случае, если Россия также остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Киев также выражает недовольство решением США временно смягчить санкции в отношении российской нефти, которая уже находилась в море по состоянию на середину марта. Украинская сторона считает, что это может способствовать финансированию российских военных действий. Срок действия этого решения завершается в субботу — за несколько часов до объявленного перемирия, однако в Украине опасаются его возможного продления из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке.

Пасхальное перемирие — что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов "получили приказ прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период". В то же время подчеркивается, что "войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", - написал Зеленский в Telegram.

Стоит отметить, что в прошлом году Путин также заявлял о пасхальном перемирии, однако, по словам Зеленского, оно было нарушено почти 3000 раз. За те 30 часов российские обстрелы привели к гибели по меньшей мере трех человек в Херсонской области и ранению еще трех.

В Минобороны РФ тогда уверяли, что их силы "строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях", одновременно обвиняя Украину в почти 5000 нарушений.

Другие новости:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять