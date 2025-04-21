Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

В России цинично обвинили Украину в нарушении Пасхального перемирия и заявили о возобновлении боевых действий на фронте.

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В Минобороны РФ выдали циничное заявление о перемирии / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Минобороны РФ заявило о завершении режима прекращения огня

Оккупанты обвинили Украину в нарушениях режима тишины

Пасхальное перемирие на фронте больше не действует, российская армия продолжает наступать. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции (так россияне называют агрессивную и неспровоцированную войну против Украины - ред.", - говорится в сообщении. видео дня

Россияне также сделали циничное заявление о том, что все группировки российских войск в зоне так называемой "СВО" якобы строго придерживались режима прекращения огня с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Кроме того, российское Минобороны дерзко обвинило Силы обороны Украины в нарушении режима перемирия 4900 раз.

В России признали, что днем интенсивность боевых действий вдоль всей линии фронта была заметно меньше.

В то же время, российское Минобороны не признало нарушения режима прекращения огня со своей стороны.

По словам президента Владимира Зеленского, который сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, за 20 апреля российская армия нарушила режим тишины 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмов зафиксировано на Покровском направлении.

"На Курское направление также не распространилось российское обещание полной тишины. Всего на фронте произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны", - сообщил президент.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 апреля российские оккупанты фактически завершили объявленное "пасхальное перемирие", осуществив комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов.

Под прикрытием перемирия, российские войска пытались продвинуться вперед в "серой зоне" Харьковской области, чтобы занять более выгодные позиции. Об этом сообщил боец 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Виктор Петрович.

Как отметил военный аналитик Sky News Шон Белл, Путин объявил "перемирие" прежде всего для формирования образа миротворца для внутренней аудитории. В то же время настоящей целью этого шага была передислокация 50 тысяч военных из Курской области на Донбасс.

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