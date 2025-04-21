Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

Юрий Берендий
21 апреля 2025, 11:23
180
В России цинично обвинили Украину в нарушении Пасхального перемирия и заявили о возобновлении боевых действий на фронте.
ВСУ, фронт
В Минобороны РФ выдали циничное заявление о перемирии / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Минобороны РФ заявило о завершении режима прекращения огня
  • Оккупанты обвинили Украину в нарушениях режима тишины

Пасхальное перемирие на фронте больше не действует, российская армия продолжает наступать. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

"С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции (так россияне называют агрессивную и неспровоцированную войну против Украины - ред.", - говорится в сообщении.

видео дня

Россияне также сделали циничное заявление о том, что все группировки российских войск в зоне так называемой "СВО" якобы строго придерживались режима прекращения огня с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Кроме того, российское Минобороны дерзко обвинило Силы обороны Украины в нарушении режима перемирия 4900 раз.

В России признали, что днем интенсивность боевых действий вдоль всей линии фронта была заметно меньше.

В то же время, российское Минобороны не признало нарушения режима прекращения огня со своей стороны.

По словам президента Владимира Зеленского, который сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, за 20 апреля российская армия нарушила режим тишины 2935 раз. Больше всего обстрелов и штурмов зафиксировано на Покровском направлении.

"На Курское направление также не распространилось российское обещание полной тишины. Всего на фронте произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны", - сообщил президент.

Пасхальное перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 апреля российские оккупанты фактически завершили объявленное "пасхальное перемирие", осуществив комбинированную атаку по Украине с применением ракет и дронов.

Под прикрытием перемирия, российские войска пытались продвинуться вперед в "серой зоне" Харьковской области, чтобы занять более выгодные позиции. Об этом сообщил боец 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Виктор Петрович.

Как отметил военный аналитик Sky News Шон Белл, Путин объявил "перемирие" прежде всего для формирования образа миротворца для внутренней аудитории. В то же время настоящей целью этого шага была передислокация 50 тысяч военных из Курской области на Донбасс.

Другие новости:

Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Пасхальное перемирие
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

11:23Фронт
Умер Папа Римский Франциск: что известно

Умер Папа Римский Франциск: что известно

10:59Мир
Армия РФ продвигались в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия" - воин ВСУ

Армия РФ продвигались в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия" - воин ВСУ

10:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Китайский гороскоп на сегодня 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Китайский гороскоп на сегодня 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

Последние новости

12:15

Любовь к танцам и степень по химии: 9 интересных фактов про Папу Римского Франциска

11:51

Статус инвалида войны не дадут автоматически: какие документы нужны

11:23

Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление

11:05

Крутое снижение цен в Украине: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

11:02

Китайский гороскоп на завтра 22 апреля: Быкам - страдания, Тиграм - обиды

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
10:59

Умер Папа Римский Франциск: что известно

10:50

Война меняет население Украины: что говорят эксперты о демографических оценках

10:45

Гороскоп Таро на май 2025: Козерогам - подарки, Водолеям - прибыль, Рыбам - любовьВидео

10:23

Армия РФ продвигались в "серой зоне" на Харьковщине во время "перемирия" - воин ВСУ

Реклама
10:22

Почти 100 ракет и дронов РФ запустила по Украине после перемирия - ситуация в регионах

10:17

Вера Брежнева начала зарабатывать в РФ - детали

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

09:26

Слегла: Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

09:24

Может ли Украина отказаться от соглашения Трампа и Путина - Гончар раскрыл сценарийВидео

09:24

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

09:20

Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

09:16

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

08:25

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

08:24

США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали

Реклама
08:14

4 знака зодиака, которые по-настоящему любят стареть

08:10

Вся правда относительно "прекращения огня"мнение

07:59

"Пробила дно": Злата Огневич попала в громкий скандал на Пасху

07:13

РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

06:49

Пасхальное перемирие завершилось, РФ запустила ракеты и дроны: где прогремели взрывы

06:10

РФ занимается подготовкой к последующей катализацией боевых действиймнение

05:31

Не отводят глаз часами: почему коты любят следить за насекомыми

04:30

Эксперты призвали положить матрас возле окна под солнечный свет: какая причина

03:32

"Украинская мечта может осуществиться": запустит ли обвал цен на нефть распад РФВидео

02:29

Угроза для двух областей: названы вероятные направления нового штурма РФ

01:30

Стал ангелочком: Роналду с любимой трогательно почтили память покойного сына

00:01

Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня

20 апреля, воскресенье
23:18

Гороскоп на сегодня 21 апреля: Ракам - необычайная встреча, Стрельцам - прибыль

22:57

В Госдепе США сделали важное заявление о продлении режима прекращения огня – СМИ

22:46

26-градусная жара будет не везде: какие регионы будут заливать грозовые дожди

21:57

"Скромность - сестра бедности": Тина Кароль дала 4 дерзких совета

21:51

Новый формат перемирия: Зеленский обратился к Путину с предложением

21:20

Могут ли в Украине ввести графики отключения газа: эксперт четко ответил

21:19

РФ захватила Катериновку и продвинулась вперед на востоке – DeepState

20:21

РФ стягивает силы для нового штурма: в Британии раскрыли цель "перемирия" Путина

Реклама
20:00

Анна Саливанчук призналась, зачем вышла замуж за экс-продюсера Студии Квартал 95

19:52

В Кремле ответили, продлит ли Путин "пасхальное перемирие"

19:31

Перемирие на фронте и реальные намерения России: главные новости Украины (дайджест)

19:22

Угроза выхода США из переговоров: у Зеленского оценили громкое заявление Трампа

19:20

Какую прическу сделать на короткие волосы - топ варианты с укладками и советами

19:13

Под прикрытием "перемирия": РФ накапливает силы для штурмов на важном направлении

19:10

Интересные детали о переговорах в Парижемнение

19:01

"Ты - мой": избранница Дмитрия Кулебы показала романтичное фото с политиком

18:27

Что будет с долларом после Пасхи: банкир поделился прогнозом

18:19

Главное преимущество Украины над РФ: бывший шеф MI6 сделал громкое заявление

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять