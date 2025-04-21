Война меняет население Украины: что говорят эксперты о демографических оценках

Что советует Гладун для спасения демографии Украины.

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Продолжительность жизни в Украине изменилась / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главные факты:

Население Украины сократилось до - 34 млн

Женщины могли потерять 3-5 лет продолжительности жизни

Мужчины сейчас живут в среднем 60 лет

Сейчас точно оценить, как полномасштабная война повлияла на среднюю продолжительность жизни украинцев, невозможно. В то же время эксперты предполагают, что продолжительность жизни женщин в Украине могла уменьшиться на 3-5 лет. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

По словам ученого, по состоянию на начало 2022 года численность населения в пределах Украины 1991 года составляла около 42 миллионов человек. На начало 2025 года эта цифра оценивается на уровне 34 миллионов - с учетом временно оккупированных территорий, включая Крым, ОРДЛО и другие захваченные регионы.

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"Сейчас мы начали работу по новым подсчетам и вскоре скорректируем оценки", - отметил Гладун.

Кроме этого, по его словам, в Украине фиксируется явление так называемого "старения снизу", когда резко сокращается численность младших возрастных групп из-за снижения рождаемости.

"Наши прогнозы показывают, что сейчас мужчины живут в среднем 60 лет. Снижение продолжительности их жизни - естественный процесс во время войны, потому что на фронте в основном гибнут мужчины", - пояснил эксперт.

Ситуацию осложняет и масштабная миграция. Из-за отсутствия актуальной переписи населения (последняя была в 2001 году) точные демографические данные остаются ориентировочными.

Относительно путей улучшения демографической ситуации, Гладун подчеркивает необходимость государственной поддержки молодых семей.

"Следует больше помогать молодым украинским семьям, внедрять программы поддержки, переходить на выплаты. Надо повышать размер помощи при рождении, создавать условия гибкого рабочего дня для матерей с детьми. Нам надо изучать, что работает, а что - нет. Надо разъяснять людям демографическую политику и ситуацию и так далее", - подытожил он.

Демографический кризис в Украине

Как сообщал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз относительно населения Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

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Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

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