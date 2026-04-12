Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: первые результаты подсчета

Явка превысила показатели 2002 года и, по данным комиссии, составила почти 78 процентов.

Опросы показывают возможное преимущество оппозиционной партии "Тиса" над "Фидес"

Кратко:

В Венгрии завершились парламентские выборы 12 апреля

Явка составила 77,8% — рекорд с 2002 года

Голосование проходило на 10 047 участках

К вечеру воскресенья, 12 апреля, в Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах. В стране зафиксирована исторически высокая явка избирателей, сообщает Telex.

Как пишет издание, участки для голосования закрылись в 19:00 на 10 047 избирательных участках, расположенных в 3154 населенных пунктах по всей стране и в 23 районах Будапешта.

При этом избиратели, которые на момент закрытия находились в очередях, смогли реализовать свое право голоса.

В Национальной избирательной комиссии обнародовали данные, согласно которым явка по состоянию на 18:30 составляла 77,80%, что соответствует 5,856 млн избирателей.

Telex отмечает, что абсолютный рекорд явки 2002 года был превышен еще за два часа до завершения голосования. Так, по состоянию на 17:00 проголосовали более 74% избирателей (5,5 млн человек).

Виктор Орбан

Для сравнения, на парламентских выборах 2022 года явка по состоянию на 18:30 составляла 67,8%.

Политическая борьба

В этом году главными конкурентами за места в парламенте являются оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра и правящая партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес".

Согласно опросу 21 Research Center, который проводился с 8 по 11 апреля, партия "Тиса" может опередить "Фидес".

Петер Мадьяр

Результаты показывают, что "Тиса" может получить 55% голосов, что соответствует 132 мандатам в парламенте. Это всего на один мандат меньше необходимого конституционного большинства. В то же время "Фидес", по данным опроса, может рассчитывать на 38% голосов или 61 мандат.

Первые результаты подсчета голосов

Окончательные результаты парламентских выборов в Венгрии еще не подведены — подсчет голосов продолжается. Об этом сообщает Национальное избирательное бюро Венгрии.

По предварительным данным, после обработки 14,72% голосов в одномандатных округах лидирует оппозиционная партия "Тиса", которая опережает правящую партию "Фидес".

Речь идет лишь о первом этапе подсчета, который охватывает результаты в одномандатных округах и не отражает полной картины распределения мест в парламенте. Далее будут обработаны голоса по партийным спискам, которые обычно играют ключевую роль в формировании окончательного состава законодательного органа.

В то же время, по результатам одномандатных округов, оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадяром сохраняет преимущество. Зато в общенациональном подсчете по партийным спискам впереди остается политическая сила премьер-министра Виктора Орбана — "Фидес".

