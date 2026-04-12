В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

Юрий Берендий
12 апреля 2026, 18:34обновлено 12 апреля, 19:13
Во время выборов в Венгрии звучат взаимные обвинения в подкупе избирателей и фальсификациях, что усиливает напряженность между властью и оппозицией.
Выборы в Венгрии — что известно о фальсификациях и угрозе уличных протестов

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о фальсификациях на выборах в Венгрии
  • Как проходят выборы в Венгрии
  • Почему у Орбана боятся столкновений после объявления результатов выборов

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и оппозиционные силы обмениваются обвинениями в возможных фальсификациях выборов, готовясь к вероятному противостоянию вокруг их результатов. Об этом сообщается в материале Politico.

Отмечается, что Орбан столкнулся с беспрецедентным вызовом за 16 лет своего правления, ведь его оппонент и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр накануне голосования опережал его в социологических опросах.

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр / Інфографіка: Главред

По информации национального избирательного бюро Венгрии, по состоянию на 13:00 явка составила около 54% избирателей, тогда как на предыдущих парламентских выборах 2022 года этот показатель на тот же час был на уровне 40%. Такой уровень активности является рекордным для посткоммунистического периода страны.

"Пока венгры продолжают голосовать, сторонники Орбана уже готовятся к противостоянию, которое начнется после объявления результатов после закрытия избирательных участков в 19:00 (20:00 по Киеву, — ред.). Оба лагеря обмениваются обвинениями в фальсификации выборов, а эксперты предупреждают, что результат может быть оспорен в суде независимо от того, кто победит", — говорится в материале.

В Будапешт прибыли сотни международных наблюдателей, в то время как команда Орбана сформировала собственные группы контроля. Среди зарегистрированных наблюдателей — около десятка депутатов Европарламента от правой фракции "Патриоты за Европу" и примерно 100 представителей организаций, поддерживающих действующую власть.

Эксперты предупреждают, что это может привести к конфликту оценок со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую венгерское правительство ранее обвиняло в политической предвзятости.

В Politico сообщили, что документальный фильм независимых журналистов под названием "Цена голоса", вышедший 26 марта, содержит утверждения о массовом подкупе избирателей и давлении на них в сельских районах в пользу партии Орбана "Фидес". По словам очевидцев, людям предлагали деньги в обмен на поддержку этой политической силы.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

В частности, местный депутат от партии "Зеленых" в городе Альбертирса Михай Гер рассказал, что в его округе избирателям предлагали до 30 тысяч форинтов, что примерно равно 80 евро, за голос за "Фидес". В то же время венгерский бизнесмен Дьёрдь Ваберер заявил, что готов выплатить 300 тысяч форинтов каждому, кто сможет разоблачить факты фальсификаций.

Консорциум, работавший над фильмом, также создал сеть из 2400 наблюдателей в более чем 100 населенных пунктах по всей стране для фиксации возможных нарушений. По их словам, выявленные случаи фальсификаций планируют транслировать в прямом эфире на YouTube.

Кроме того, партия "Тиса" Петера Мадьяра запустила собственную систему, через которую избиратели могут сообщать о нарушениях во время голосования.

"Фидес" последовал их примеру, открыв горячую линию и специальный электронный адрес.

"Подавляющее большинство этих нарушений связано с "Тисой". Они кричат о фальсификациях — но именно они их совершают. По данным "Фидеса", было выявлено 639 случаев нарушений избирательного законодательства, 74 из которых в настоящее время расследуются полицией", — заявил депутат Европарламента от "Фидеса" Чаба Дьомотор.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр в воскресенье утром заявил, что признает результаты выборов при условии отсутствия серьезных фальсификаций, а также призвал граждан сообщать о любых нарушениях.

Он подчеркнул, что в случае честного и прозрачного голосования победу одержит "Тиса", одновременно обвинив власть Орбана в подготовке провокаций с целью отмены результатов в тех округах, где побеждает его партия.

В свою очередь международный представитель Орбана Золтан Ковач заявил в соцсети X, что "Тиса" якобы готовит почву для возможных протестов или штурма правительственных учреждений в случае поражения.

"Место имеет значение — и это о многом говорит. Достаточно короткой прогулки, чтобы перевести толпу от "наблюдения за результатами" к "принятию мер". Если результат окажется неблагоприятным, такая ситуация позволяет быстро мобилизоваться в политически чувствительном месте. В напряженный момент близость может перерасти в эскалацию", — сказал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что украинские спецслужбы якобы пытались влиять на избирательные процессы в США, а также причастны к подобным действиям в Венгрии.

В то же время появилась информация, что Россия якобы рассматривала сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что могло бы повысить его шансы на парламентских выборах в апреле.

Кроме того, по данным расследования СМИ, Владимир Путин поручил политтехнологам и военной разведке РФ вмешиваться в выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу действующего премьера.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:55Энергетика
Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:50Война
Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:43Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Последние новости

20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:45

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

19:35

Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

19:10

Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
19:05

Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

18:50

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:43

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

Реклама
18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

Реклама
15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

Реклама
07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

