В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

Во время выборов в Венгрии звучат взаимные обвинения в подкупе избирателей и фальсификациях, что усиливает напряженность между властью и оппозицией.

Выборы в Венгрии — что известно о фальсификациях и угрозе уличных протестов

Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и оппозиционные силы обмениваются обвинениями в возможных фальсификациях выборов, готовясь к вероятному противостоянию вокруг их результатов. Об этом сообщается в материале Politico.

Отмечается, что Орбан столкнулся с беспрецедентным вызовом за 16 лет своего правления, ведь его оппонент и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр накануне голосования опережал его в социологических опросах.

Петер Мадьяр

По информации национального избирательного бюро Венгрии, по состоянию на 13:00 явка составила около 54% избирателей, тогда как на предыдущих парламентских выборах 2022 года этот показатель на тот же час был на уровне 40%. Такой уровень активности является рекордным для посткоммунистического периода страны.

"Пока венгры продолжают голосовать, сторонники Орбана уже готовятся к противостоянию, которое начнется после объявления результатов после закрытия избирательных участков в 19:00 (20:00 по Киеву, — ред.). Оба лагеря обмениваются обвинениями в фальсификации выборов, а эксперты предупреждают, что результат может быть оспорен в суде независимо от того, кто победит", — говорится в материале.

В Будапешт прибыли сотни международных наблюдателей, в то время как команда Орбана сформировала собственные группы контроля. Среди зарегистрированных наблюдателей — около десятка депутатов Европарламента от правой фракции "Патриоты за Европу" и примерно 100 представителей организаций, поддерживающих действующую власть.

Эксперты предупреждают, что это может привести к конфликту оценок со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую венгерское правительство ранее обвиняло в политической предвзятости.

В Politico сообщили, что документальный фильм независимых журналистов под названием "Цена голоса", вышедший 26 марта, содержит утверждения о массовом подкупе избирателей и давлении на них в сельских районах в пользу партии Орбана "Фидес". По словам очевидцев, людям предлагали деньги в обмен на поддержку этой политической силы.

Виктор Орбан

В частности, местный депутат от партии "Зеленых" в городе Альбертирса Михай Гер рассказал, что в его округе избирателям предлагали до 30 тысяч форинтов, что примерно равно 80 евро, за голос за "Фидес". В то же время венгерский бизнесмен Дьёрдь Ваберер заявил, что готов выплатить 300 тысяч форинтов каждому, кто сможет разоблачить факты фальсификаций.

Консорциум, работавший над фильмом, также создал сеть из 2400 наблюдателей в более чем 100 населенных пунктах по всей стране для фиксации возможных нарушений. По их словам, выявленные случаи фальсификаций планируют транслировать в прямом эфире на YouTube.

Кроме того, партия "Тиса" Петера Мадьяра запустила собственную систему, через которую избиратели могут сообщать о нарушениях во время голосования.

"Фидес" последовал их примеру, открыв горячую линию и специальный электронный адрес.

"Подавляющее большинство этих нарушений связано с "Тисой". Они кричат о фальсификациях — но именно они их совершают. По данным "Фидеса", было выявлено 639 случаев нарушений избирательного законодательства, 74 из которых в настоящее время расследуются полицией", — заявил депутат Европарламента от "Фидеса" Чаба Дьомотор.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр в воскресенье утром заявил, что признает результаты выборов при условии отсутствия серьезных фальсификаций, а также призвал граждан сообщать о любых нарушениях.

Он подчеркнул, что в случае честного и прозрачного голосования победу одержит "Тиса", одновременно обвинив власть Орбана в подготовке провокаций с целью отмены результатов в тех округах, где побеждает его партия.

В свою очередь международный представитель Орбана Золтан Ковач заявил в соцсети X, что "Тиса" якобы готовит почву для возможных протестов или штурма правительственных учреждений в случае поражения.

"Место имеет значение — и это о многом говорит. Достаточно короткой прогулки, чтобы перевести толпу от "наблюдения за результатами" к "принятию мер". Если результат окажется неблагоприятным, такая ситуация позволяет быстро мобилизоваться в политически чувствительном месте. В напряженный момент близость может перерасти в эскалацию", — сказал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что украинские спецслужбы якобы пытались влиять на избирательные процессы в США, а также причастны к подобным действиям в Венгрии.

В то же время появилась информация, что Россия якобы рассматривала сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что могло бы повысить его шансы на парламентских выборах в апреле.

Кроме того, по данным расследования СМИ, Владимир Путин поручил политтехнологам и военной разведке РФ вмешиваться в выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу действующего премьера.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

