Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2026, 18:50
Частная система работает на основе дистанционно управляемых турелей с пулеметами.
В Украине появилась частная система ПВО / Коллаж: Главред, фото: "Флеш"

В Украине создали частную инновационную систему ПВО, способную защищать объекты критической инфраструктуры. Об этом рассказал советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (Флеш).

Что известно о новой системе ПВО

"Флеш" рассказал о том, что в Украине заработал фрагмент частной системы на основе дистанционно управляемых турелей с пулеметами М2. Они работают на расстоянии до 2 километров.

Советник министра также подчеркнул, что заказать услуги частной ПВО может даже любой бизнес, чтобы защитить свои объекты от вражеских атак.

"И, конечно, комментарии под публикациями просто завалены: "Зачем вы это показываете?" ... Это пример того, как частная ПВО уже работает, и другие компании могут повторять подобные идеи. Почему частный проект появился раньше государственного? Бизнес всегда действует быстрее. Меньше согласований и бюрократии", — говорится в сообщении.

Пасхальное перемирие — что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи. Оно якобы начнется с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов "получили приказ прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период". В то же время подчеркивается, что "войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", — написал Зеленский в Telegram.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

