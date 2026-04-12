Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

У врага есть территориальные успехи, сообщают OSINT-исследователи.

ВСУ сдерживают наступление РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупационные войска продвинулись на двух направлениях фронта в Донецкой и Харьковской областях.

Враг продвинулся возле сел Ветеринарного и Петропавловки Харьковской области и села Иванополье в Донецкой области, сообщает OSINT-проект DeepState.

/ Инфографика: Главред

"Враг продвинулся вблизи Ветеринарного, Петропавловки и Иванополья", – говорится в сообщении в Telegram.

Цели контратак: что говорят в ВСУ

Украинские военные заявляют, что ключевая задача — полностью освободить Днепропетровскую область. Это должно снизить угрозу наступления на крупные города региона, включая Днепр и Павлоград, а также ослабить обстрелы промышленной и энергетической инфраструктуры.

При этом отмечается, что силы обороны продолжают активные боевые действия, стремясь вытеснить противника за пределы области.

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Аналитический проект DeepState заявлял, что армия страны-агрессора РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

