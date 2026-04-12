Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Что известно:
- 13 апреля Укрэнерго вводит ограничения
- Ограничения буду введены с 16:00 до 24:00
В Украине снова будут отключать свет. Укрэнерго вводит графики отключения света на понедельник, 13 апреля.
Известно, что ограничения будут действовать во всех регионах с 16:00 до 24:00. Однако ограничения коснутся только промышленности, бытовых потребителей это не касается. В то же время ситуация может измениться в любой момент.
"Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!" — говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, в Укрэнерго заявляли, что 11 апреля свет будут отключать во всех регионах Украины, однако ограничения не будут круглосуточными.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.
В то же время нардеп Сергей Нагорняк сообщал, что отключения света станут более длительными и жесткими в летние месяцы. При этом в апреле и мае отключения будут кратковременными.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
