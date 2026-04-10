Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять.

Графики отключения света на 10 апреля

Главное:

Укрэнерго вводит графики отключения света на 10 апреля

Ограничения будут применяться во всех регионах

Ситуация в энергосистеме остается динамичной

В четверг, 29 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.

Свет будут отключать во всех регионах Украины, однако ограничения уже не будут круглосуточными. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В частности, с 5:00 до 8:00 графики ограничения мощности будут действовать для промышленности.

С 6:00 до 8:00 будут применяться графики отключений для всех категорий потребителей.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Также потребителей просят использовать мощные электроприборы максимально экономно и не включать их одновременно, чтобы избежать перегрузки сетей и новых аварийных ситуаций.

Как ранее писал Главред, бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.

Кроме того, в Украине снова вводят графики почасовых отключений света для населения из-за существенного сокращения импорта электроэнергии. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

Напомним, народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что в апреле и мае отключения света будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

