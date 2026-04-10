Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

Главное:
- Укрэнерго вводит графики отключения света на 10 апреля
- Ограничения будут применяться во всех регионах
- Ситуация в энергосистеме остается динамичной
В четверг, 29 января, в Украине вводят графики почасовых отключений и графики ограничений мощности для промышленных и бытовых потребителей.
Свет будут отключать во всех регионах Украины, однако ограничения уже не будут круглосуточными. Об этом сообщили в Укрэнерго.
В частности, с 5:00 до 8:00 графики ограничения мощности будут действовать для промышленности.
С 6:00 до 8:00 будут применяться графики отключений для всех категорий потребителей.
По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Также потребителей просят использовать мощные электроприборы максимально экономно и не включать их одновременно, чтобы избежать перегрузки сетей и новых аварийных ситуаций.
Как ранее писал Главред, бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.
Кроме того, в Украине снова вводят графики почасовых отключений света для населения из-за существенного сокращения импорта электроэнергии. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.
Напомним, народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что в апреле и мае отключения света будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.
