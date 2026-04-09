Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

Что вы узнаете:
- Будут ли отключать свет в Сумах 10 апреля
- Какими будут графики отключения света в Сумах 10 апреля
В Сумах 10 апреля будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.
"Когда появится свет, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", — говорится в сообщении.
Графики отключения света в Сумах
Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 6:00 до 10:00;
- очередь 1.2:
- с 4:00 до 8:00;
- очередь 2.1:
- с 2:00 до 6:00;
- очередь 2.2:
- с 00:00 до 4:00;
- с 6:00 до 10:00;
- очередь 3.1:
- с 00:00 до 2:00;
- с 6:00 до 8:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 3.2:
- с 20:00 до 22:00;
- очередь 4.1:
- с 18:00 до 20:00;
- очередь 4.2:
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 5.1:
- с 14:00 до 18:00;
- очередь 5.2:
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 20:00;
- очередь 6.1:
- с 10:00 до 14:00;
- очередь 6.2:
- с 8:00 до 12:00.
Отключение света — последние новости
Как сообщал Главред, бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.
Кроме того, в Украине снова вводят графики почасовых отключений света для населения из-за существенного сокращения импорта электроэнергии. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.
При этом народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что в апреле и мае отключения света будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.
Об источнике: Сумыоблэнерго
"Сумыоблэнерго" — энергетическая компания, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.
Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред