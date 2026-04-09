Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

"Сумыоблэнерго" в течение нескольких часов будет отключать свет по очереди.

График отключения света в Сумах 10 апреля

В Сумах 10 апреля будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

"Когда появится свет, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", — говорится в сообщении.

Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 6:00 до 10:00;

очередь 1.2:

с 4:00 до 8:00;

очередь 2.1:

с 2:00 до 6:00;

очередь 2.2:

с 00:00 до 4:00;

с 6:00 до 10:00;

очередь 3.1:

с 00:00 до 2:00;

с 6:00 до 8:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 3.2:

с 20:00 до 22:00;

очередь 4.1:

с 18:00 до 20:00;

очередь 4.2:

с 16:00 до 20:00;

очередь 5.1:

с 14:00 до 18:00;

очередь 5.2:

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 20:00;

очередь 6.1:

с 10:00 до 14:00;

очередь 6.2:

с 8:00 до 12:00.

График отключения света в Украине на 10 апреля / фото: Сумыоблэнерго

Как сообщал Главред, бывший руководитель "Укрэнерго" и основатель Ne Gen Владимир Кудрицкий говорил, что ситуация с отключениями света напрямую связана с решением НКРЭКУ, которое, как утверждает эксперт, фактически парализовало возможность импорта электроэнергии и работу газовой генерации.

Кроме того, в Украине снова вводят графики почасовых отключений света для населения из-за существенного сокращения импорта электроэнергии. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

При этом народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявлял, что в апреле и мае отключения света будут кратковременными при условии, что страна-агрессор Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

Читайте также:

Об источнике: Сумыоблэнерго "Сумыоблэнерго" — энергетическая компания, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов. Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

