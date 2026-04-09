Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

Погода в Украине 10 апреля будет прохладной и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
10-11 апреля в Украине будут заморозки. Синоптики объявили I и II уровни опасности.
"Ночью 10, 11 апреля в Украине заморозки в воздухе 0-3°", — говорится в сообщении.
В высокогорье восточной части Закарпатской области будет значительная лавинная опасность из-за снегопада и метелей. Синоптики объявили 3-й уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 10 апреля будет холодно. Местами ожидаются заморозки до -3 градусов. В этот день будут сильные порывы ветра. В северных, центральных и Харьковской областях будет дождь, а местами — мокрый снег. На востоке будет дождь.
В воскресенье, на Пасху, ожидается прояснение. Температура воздуха повысится до 7-11 градусов тепла. А ощутимое потепление наступит с 14-15 апреля.
О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 10 апреля
В Украине 10 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь по всей Украине. Также ожидается мокрый снег, а в Карпатах — снег. На востоке страны будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Что касается температурного режима в течение суток, ночью заморозки 0-3°; днем +3..+8°, на юге, востоке страны и в Закарпатье до 11° тепла. В Карпатах температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°", — говорится в сообщении.
В Украине будет -2
По данным meteoprog, 10 апреля в Украине будет довольно прохладно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до 0...+12 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+8 градусов.
Погода 10 апреля в Киеве
В Киеве 10 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью заморозки 0-3°, температура днем 3-8° тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2°, температура днем 4-6° тепла", — сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, начало апреля в Житомирской области будет холодным и переменчивым. Ожидаются дожди, сильный ветер и даже мокрый снег. Ночью возможны заморозки на почве.
Кроме того, 8 апреля ожидаются дожди с мокрым снегом, в столице — также осадки. Температура снизится до +1…+3° ночью и +4…+6° днем.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
