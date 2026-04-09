Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

Война РФ против Украины будет продолжаться, ведь Москва не намерена останавливаться и использует все возможности для удержания своих позиций, отметил Коваленко.

Почему Россия на самом деле не готова к завершению войны

О чем идет речь в материале:

Россия не хочет останавливать войну

Вывод украинских войск из Донбасса не принесет мира

Страна-агрессор Россия не заинтересована в реальном завершении неспровоцированной агрессии и полномасштабной войны против Украины. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, Россия создает иллюзию того, что мир в войне возможен только после вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей.

"Это ложь. Россия не намерена прекращать войну — она продолжится. Сейчас именно Россия делает все, чтобы на Ближнем Востоке перемирие не сработало. Это они делают против Трампа", — сообщил он.

Коваленко подчеркнул, что Донбасс россияне стремятся получить без боя лишь для уменьшения собственных потерь и перегруппировки перед следующими атаками. Выхода из региона не предвидится, но, к сожалению, некоторые западные чиновники попадают в ловушку иллюзии простых решений, не понимая менталитета и лживости россиян.

Пока в России функционируют экономика и военно-промышленный комплекс, а режим остается целым, война будет продолжаться независимо от того, кто президент на Западе. Сценарий либо заключается в разрушении возможностей России, либо в постоянных ловушках, позволяющих ей продолжать боевые действия.

"Нам придется и дальше защищать Украину. Это стоит принять, если планируете свою жизнь здесь", — резюмирует он.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, отметив, что переговоры могут состояться на Ближнем Востоке, в Европе или в США.

В Кремле при этом сообщили, что российский диктатор и военный преступник пока не принимал никаких решений относительно возможного пасхального перемирия, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российское руководство не ограничивает свои цели только Донецкой областью и рассматривает дальнейшее расширение контроля над украинскими территориями, однако пока не имеет достаточных ресурсов для реализации таких планов.

Другие новости:

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

