Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

Марина Иваненко
9 апреля 2026, 22:43
Самые умные породы собак в мире: от гениальных бордер-колли до энергичных австралийских овчарок. Чем они удивляют и как их правильно воспитывать.
Какая порода собак самая умная
Какая порода собак самая умная / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие породы собак считаются самыми умными
  • На что нужно обратить внимание при выборе собаки

Каждый владелец считает свою собаку самой умной, но наука имеет свой взгляд на интеллект животных. Канадские ученые составили рейтинг пород, которые быстрее всего учатся и лучше всего понимают человека. Стоит помнить и о том, что высокий интеллект — это не только послушание, но и потребность в постоянных тренировках — подробнее расскажет Главред.

Как отмечают авторы канала"Хвостатые Усатые", "глупых собак не бывает, бывают только хозяева, которые не занимаются воспитанием". Для умных пород дрессировка является жизненно необходимой, в противном случае их энергия может обернуться беспорядком в доме.

Тройка лидеров: от пастухов до спасателей

Первое место в рейтинге уверенно занимает бордер-колли. Эту породу называют настоящим гением среди собак. Их интеллект сравнивают с уровнем развития четырехлетнего ребенка.

Бордер-колли буквально чувствуют человека, с которым живут. Они остро и быстро реагируют на эмоции и состояние хозяина, могут анализировать ваши чувства, — отмечается в видео.

Второе место многих удивит — это пудель. Несмотря на их декоративный вид и экстравагантные стрижки, эти собаки очень умны. Когда-то они даже служили спасателями, а сегодня остаются идеальными семейными компаньонами.

Третье место занимает немецкая овчарка. Это универсальная собака, которая хорошо справляется с ролью охранника, помощника полицейского и верного домашнего питомца. Она часто понимает хозяина еще до того, как он произнес команду.

Видео о самых умных породах собак можно посмотреть здесь:

Кто еще вошел в десятку лучших

В список самых умных попали породы, которые ценятся за свою работоспособность и добрый нрав:

  • Золотистый ретривер (4 место) — это неагрессивная собака, которую часто выбирают в качестве поводыря для незрячих людей.
  • Доберман (5 место) — обладает острым умом, но требует обязательной дрессировки, чтобы им можно было управлять.
  • Шелти или шотландская овчарка (6 место) — очень общительная порода, которая не выносит одиночества.
  • Лабрадор-ретривер (7 место) — легендарная "собака-няня", которая чувствует ответственность за детей. "Лабрадор не просто любит играть с детьми, но и осознает всю глубину ответственности, что позволяет оберегать вашего малыша от необдуманных поступков".
  • Замыкают десятку папильон (8 место), который, несмотря на небольшой размер, является прекрасным сторожем; мощный и уравновешенный ротвейлер (9 место); и энергичная австралийская овчарка (10 место).

Выбирая собаку из этого списка, стоит помнить: чем выше интеллект у животного, тем больше времени хозяину придется тратить на игры, прогулки и обучение.

Об источнике: канал "Хвостатые Усатые"

"Хвостатые Усатые" — популярный украинский YouTube-канал о домашних питомцах и дикой природе. Канал дает практические советы по уходу, воспитанию и кормлению животных, а также публикует интересные рейтинги и факты о различных породах. Контент направлен на популяризацию ответственного отношения к животным и помогает владельцам лучше понимать своих питомцев.

