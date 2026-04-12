Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

Дарья Пшеничник
12 апреля 2026, 08:46
11 апреля телеканал CNN сообщил, что, по оценкам разведки США, Китай может готовиться к поставкам систем ПВО Ирану.
Трамп пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае поставок оружия Ирану / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное из новости:

  • Китай подозревается в поставках оружия Ирану
  • Трамп предупреждает Пекин о последствиях

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщение американской разведки о возможной подготовке Китаем поставок вооружений в Иран. По данным CNN, Вашингтон рассматривает такой сценарий как серьезную эскалацию, способную повлиять на ход двухнедельного перемирия.

Трамп заявил, что Пекин столкнется с серьезными последствиями в случае передачи оружия Тегерану.

"Если Китай это сделает, у него будут большие проблемы, понятно?" — подчеркнул президент США.

Он также не уточнил, обсуждал ли этот вопрос с лидером КНР Си Цзиньпином, с которым планирует встретиться в начале следующего месяца. По информации CNN, американская разведка считает, что Китай может готовить поставки систем ПВО Ирану, несмотря на официальные опровержения Пекина.

Источники телеканала утверждают, что Пекин якобы пытается организовать передачу вооружений через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах MANPADS, которые представляют угрозу для американской авиации и могут быть использованы в случае срыва перемирия.

В посольстве Китая в Вашингтоне отвергли обвинения, заявив, что Пекин "не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта", и призвали США "воздержаться от безосновательных обвинений".

НАТО против
НАТО против "Оси зла" / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны в Иране — последние новости

Как писал Главред, США завершили раунд переговоров с Ираном без прорыва: вице-президент Джей Ди Венс подтвердил, что стороны так и не смогли согласовать условия прекращения войны. Об этом он заявил после возвращения американской делегации, подчеркнув, что провал консультаций создает больше рисков для Тегерана, чем для Вашингтона.

Ранее США, Израиль и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Первый раунд прямых переговоров по соглашению о прекращении войны запланирован на 10 апреля в столице Пакистана.

В Тегеране заявляют, что Вашингтон "проиграл" и согласился на 10 пунктов мирного плана, выдвинутых Ираном.

Напомним, 7 апреля Трамп заявил, что его ультиматум Ирану подходит к концу. В Truth Social он написал, что "ночью может погибнуть целая цивилизация".

Ранее американский лидер угрожал уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также применить другие меры, которые могут иметь разрушительные последствия для иранцев и вызвать опасную реакцию во всем регионе.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

